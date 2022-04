López Obrador wird sicherstellen, dass es während der Wahlen keine Gewalt gibt

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Im Rahmen der außerordentlichen Wahlen, die in Chiapas ausgesetzt wurden, und weniger als eine Woche nach der Bürgerkonsultation zum Widerruf des Mandats versicherte Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dass seine Regierung sich bemühen werde, die notwendige Sicherheit zu gewährleisten Maßnahmen.

Es sei daran erinnert, dass am Sonntag, dem 3. April, in vier Gemeinden des Bundesstaates Chiapas Wahlen abgehalten wurden, aber drei wurden seitdem ausgesetzt, Nach Angaben der Behörden wurden die optimalen Bedingungen nicht erfüllt.

Aus diesem Grund versicherte der Präsident: „Wenn es in einer Lektion Gewalt geben wird, ist es besser, (sie) zu vermeiden“, was sich auf die verschobenen Wahlen im Staat bezog. „Ich denke, es würde sieben Gemeinden geben, sie wurden in 4 Gemeinden gegründet und in 3 wurden sie suspendiert.“ Er fügte hinzu, dass er bei den nächsten Wahlen sicherstellen werde, dass „alles in Ordnung gehalten wird“.

„Ich werde mich nicht zu den Parteien äußern. Wir müssen sicherstellen, dass die Wahl fair und kostenlos ist, dass der Wille der Bürger respektiert wird und dass diejenigen, die die größte Unterstützung des Volkes haben, gewinnen.“

