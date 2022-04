INE: das war das dritte nationale Forum zum Widerruf des Mandats

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

An diesem Sonntag, dem 3. April, fand das Dritte Nationale Forum zum Widerruf eines Mandats statt, dem Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) am 10. April vorgelegt wird. Die vom National Electoral Institute (INE) organisierte Debatte wurde von der Journalistin Luisa Cantú moderiert. Die Gäste, die sich gegen den Widerruf von Tabasquez aussprachen, waren Lizette Vázquez, Mitglied des National Board of Directors der Vereinigung That Follow Democracy, und Isaac de Paz, Professor an der Autonomen Universität von Baja California.

Diejenigen, die dafür waren, dass AMLO seine Amtszeit als Präsident verlässt, waren Sofía Orozco, Redakteurin der Zeitung Jaliscience Mural, und Nancy de Santiago, eine politische Analystin und Lehrerin für Verfassungsrecht. Eine Stunde lang argumentierten die vier Gäste über López Obradors Leistung an der Spitze des Bundesvorstands und diskutierten verschiedene Themen.

Zunächst drehte sich die Debatte darum, ob der Präsident in seiner sechsjährigen Amtszeit bisher einen Vertrauensverlust erlitten hat oder nicht. In diesem Zusammenhang wiesen die Gäste, die sich gegen den Widerruf aussprachen, darauf hin, dass Tabasqueño dank der Umsetzung von Sozialprogrammen, die sich an verschiedene Gruppen richten, sowie in Bezug auf verfassungsmäßige Fortschritte in Bezug auf die Rechte schutzbedürftiger Kinder sein Vertrauen bewahrt hat Gemeinschaften und Einzelpersonen afro-mexikanisch.

Este domingo tres de abril se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @ElConsultor2)

Die Analystin Nancy de Santiago gab an, dass sie die Positionen für die Aufhebung „für die institutionelle Zerstörung, die die sogenannte „vierte Transformation“ bedeutet hat, verteidigt, und in Bezug auf die Demokratie, die sie zur Regression führen (...) bedauern wir die Kampagne, die vor den Medien inszeniert wurde entmutigen, verwirren und manipulieren Sie diejenigen, von denen wir wissen, dass diese Regierung bei der Verfolgung des Gemeinwohls versagt hat, weil die Regierung ihre Ratifizierung fördert.“

In den Positionen, die für den Widerruf sprechen, wurde darauf hingewiesen, dass AMLO das Vertrauen der Bürger aufgrund mangelnder guter Überwachung der Menschenrechtsfragen verloren hat und den Fall von Journalisten aufgedeckt hat, die 2022 in Mexiko getötet wurden, sowie die forensische Krise, mit der derzeit in Mexiko Fälle von erzwungenes Verschwinden, eine Situation, die dazu geführt hat, dass sich Frauengruppen organisierten, um nach Verwandten zu suchen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist.

Lizette Vázquez und Isaac de Paz hoben ihrerseits hervor, dass sich die AMLO-Regierung der Erzielung von Vorteilen für den Großteil der am stärksten benachteiligten Bevölkerung verschrieben hat, darunter Frauen, Kinder und ältere Erwachsene, die monatliche Stipendien oder Renten erhalten, was vielen Mexikanern half mit der Wirtschaftskrise, die sich aus dem Gesundheitsnotstand ergibt.

Andrés Manuel López Obrador se someterá al proceso de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM)

Sie hoben auch die Rolle der mexikanischen Regierung unter der Leitung von AMLO im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hervor, da dies dadurch gekennzeichnet war, dass sie nicht restriktiv und autoritär war, was laut dem Professor an der Autonomen Universität von Baja California soziales Vertrauen weckte bei der Entwicklung seiner wirtschaftlichen Aktivitäten. Darüber hinaus wurde angegeben, dass der Prozentsatz der bisher erzielten Impfungen mit der Einbeziehung Mexikos in den Covax-Mechanismus der Vereinten Nationen (UN) zusammenhängt.

Nancy de Santiago beschrieb das Management der Coronavirus-Pandemie jedoch als „lausig“ und erinnerte an die Vorwürfe der National Action Party (PAN) über die Ankunft kubanischer Ärzte in Mexiko, um sich der Notfallversorgung anzuschließen, obwohl sie keine Berufslizenz hatten. Abschließend wies Sofía Orozco darauf hin, dass der Widerruf des Mandats eine demokratische Übung sein sollte und keine „Kampagne zur Förderung oder Ausrichtung der Kräfte“. Es ist mir sogar bedauerlich, dass Amtsträger oder Personen in vom Volk gewählten Positionen ihre Arbeit aufgegeben haben, um eine Abstimmung zu fördern, die spontan erfolgen sollte „, schloss er.

Während der Debatte wurden die jüngsten Enthüllungen der Interdisziplinären Gruppe unabhängiger Experten (GIEI) über das Verschwinden der 43 Studenten aus Ayotzinapa, den Maya-Zug, die Militarisierung des Landes, die vorbeugende Gesundheit und die Wahrnehmung von Unsicherheit im Land gemacht diskutiert.

LESEN SIE WEITER: