„Hail“, der Film, der sich dafür entschieden hat, alles auf einmal zu sein und seine Chance verloren hat

Hail erzählt die Geschichte von Miguel Flores (Guillermo Francella), einem erfolgreichen Fernsehmeteorologen schaffte es, seine eigene Wettershow zu haben. In der ersten Sendung kommt er als Rockstar an. Jeder will ihn, Nachbarn fragen ihn um Rat, Leute halten ihn auf der Straße auf, das Leben lächelt ihn an. Die Show debütiert und Miguel schläft ein und gibt der Stadt Buenos Aires gute Nachrichten: Die Nacht wird ausgezeichnetes Wetter haben. Als er am nächsten Tag aufwacht, entdeckt er, dass seine Welt auseinandergefallen ist: Ein schrecklicher Hagel ist auf die Stadt gefallen. Diejenigen, die seinen unfehlbaren Ratschlägen gefolgt sind, haben ihr Auto, ihr Haustier, ihre hängenden Klamotten verloren, alle enttäuscht von Miguel, der Feind Nummer 1 geworden ist. In seiner Verzweiflung flieht er mit seinem kleinen Fisch Osvaldo nach Córdoba, wo er geboren wurde und wo seine Tochter lebt, mit der er eine entfernte Beziehung hat.

Das ist der Beginn von Hail, einem Comedy-Drama, das mehrere Genres gleichzeitig durchläuft, ohne sich auf eines zu einigen. Alles ist schwach gefesselt, beginnend mit der Parallelgeschichte des Taxifahrers Luis (Peto Menahem), der blind an Flores glaubt und Opfer von Spott und Spott von Freunden und Familie wird, weil er sein Auto im Freien gelassen hat. Die Familie des Taxifahrers ist eine Nonstop-Reise in die Hölle der schlimmsten argentinischen Gewohnheit, aber das ist nicht der Ton des gesamten Films, sondern nur der der Familie des Taxifahrers, eine Art Kapselsammlung innerhalb der Marke Granizo, die der Film ist. Die gemeinsamen Orte, anders könnte es nicht sein, umfassen alle Genres, die der Film berührt.

Mehr Dinge kommen und gehen ohne Gewalt. Der traumatische Strahl des Anfangs ereignete sich 1997 und kennzeichnete das Leben von Miguel und seiner Tochter Carla, der derzeitigen Freundin des Meteorologen, die eine irrelevante Beziehung hat, aber dann vielleicht nicht die Nachbarn, die ihren Hund verlieren und aus dem Drehbuch gestrichen werden Protagonist hat keinen möglichen Anspruch, und jeder einzelne von ihnen hat die Entscheidungen, die das Drehbuch geschnitten haben, um einen langen zweistündigen Film zu hinterlassen, von dem man vermutet, dass er noch umfangreicher hätte sein können. Der Film hat ein inkonsistentes Drehbuch, das einen großen Konflikt darstellt und den Rest mit auffallender Unordnung überdeckt. Die Details zeigen, wo der Film am meisten Wasser macht. Eine mystische Comic-Seite ist weder lustig noch attraktiv, ein Hybrid, der sehr ungeschickt endet.

Wenn sie eine Komödie sein will, bewegt sich Francella mit Leichtigkeit. Er und Osvaldo, sein Hausfisch, sind das einzige, was vor der Besetzung gerettet werden kann und mit dem Wenigen, das sie ihm anbieten, nichts anfangen kann. Regisseur Marcos Carnevale wurde im Fernsehen mit einer erzwungenen Drohne gefilmt und scheitert erneut an der dramatischen Seite, auf der er es nie schafft, sich zu verbinden. Die besten Filme haben der Regisseur gemacht, und natürlich auch Francella, der gezeigt hat, dass er jede Rolle spielen kann, wenn das Drehbuch und der Regisseur ihn dazu herausfordern.

Und ohne die Absicht, das absehbare Ende zu sagen, sind die letzten Minuten des Films buchstäblich und metaphorisch eine Katastrophe. Ein Sturm der Schande anderer Menschen, der schwer zu durchstehen ist, ohne sich in der filmischen Sensibilität zu verletzen. Es gab eine nette Komödie mit dem Hauch einer moralischen Geschichte, aber Hail entschied sich, alles auf einmal zu sein und verlor seine Chance. Als Bonus ist eine Handvoll Journalisten, die Cameo-Auftritte machen, ebenso grob wie nutzlos, in einem Film, der unverständlicher ist als alles andere. Es wird nie bekannt sein, was sie tun wollten, aber es zeigt, dass es ihnen nicht gelungen ist.

