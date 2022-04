Gigi Mitre explodiert nach Verkehrsstillstand und Plünderungen gegen Pedro Castillo: „Wir sind in eine schändliche Regierung gefallen“

Ebenso wurde in den Regionen Ica und Tarapoto Plünderungen in kleinen Einkaufszentren gemeldet. Wie Sie sich erinnern, ist dies alles darauf zurückzuführen, dass die Menschen ihre Stimme erhoben haben, um gegen die Preiserhöhung zu protestieren.

Die Moderatoren des Willax TV-Magazins haben die Probleme, die im Land auftreten, nicht vergessen, und das war es auch Gigi Mitre, die ihren Ärger gegen die Regierung von Pedro Castillo nicht eindämmen konnte.

„Die Frustration und Empörung, die Sie empfinden, teilen wir auch. Es ist eine Schande, wo wir hergekommen sind. Jedes Mal, wenn wir tiefer sinken und das einzige, was unsere Behörden zeigen, beginnend mit dem Präsidenten, seinen Ministern und mehreren Kongressabgeordneten, ist, dass sie das Land und das Land nicht lieben. Das einzige, was sie interessiert, sind ihre persönlichen Vorteile „, sagte der Begleiter des beliebten „Peluchín“.

Die Fernsehmoderatorin drückte weiterhin ihre Empörung und Missbilligung gegenüber den derzeitigen peruanischen Behörden aus und bedauerte, dass die Zukunft der Kinder durch die schlechten Maßnahmen der Herrscher beeinträchtigt wird.

„Es ist der letzte Strohhalm, in dem wir uns in einer solchen Situation befinden. Peru ist müde, müde und alles, was unsere Behörden tun, ist Deckung, weil sie dieses Land zu einem Land wie Venezuela, Kuba und noch schlimmer machen wollen. Wie schade und traurig ist die Zukunft, die alle Kinder und alle Jugendlichen erwartet „, sagte Gigi Mitre.

„Wir sind in die Hände einer schändlichen, autoritären, inkompetenten Regierung gefallen, die nicht weiß, wo sie steht, korrupt, die nur weiß, wie man Minister mit Polizeiakten versorgt“, fügte er mit völliger Empörung hinzu.

Schließlich wandte er sich direkt an den Präsidenten von Peru. „Zeig dem Herrn, dass du Peru liebst und nicht nur seine Interessen (...) Ich werde nicht sagen, dass Sie für alles verantwortlich sind, was im Land passiert, aber Sie haben keine Fähigkeit, Ordnung und Vision zu schaffen, um zu wissen, welche Person Sie setzen müssen. Wir brauchen einen Präsidenten, der Hosen hat, im Gegensatz zu Ihnen, der keine Ahnung hat, wo er steht „, schloss er.

Auf der anderen Seite bedauerte Rodrigo Gonzáez auch Ereignisse wie die Plünderung von Geschäften und Geschäften in den Regionen Perus sowie die Steinangriffe auf Autos. Der Journalist schloss seine Rede mit der Feststellung ab, dass „der Hauptfeind der Peruaner die Regierung ist“.

