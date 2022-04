Ewige Liebe: Coldplays unglaubliche Hommage an Juan Gabriel im Foro Sol

Mexiko ist zu einem der beliebtesten Reiseziele von Coldplay geworden, da die Band in den letzten Jahren beeindruckende Tourneen in mehreren Nationalstädten hatte. Ihre letzte Tournee war eine der liebenswertesten Hommagen an ihre mexikanischen Musikerkollegen.

Zum Beispiel brachte die britische Band bei ihren bevorstehenden Konzerten im Foro Sol in Mexiko-Stadt eine ihrer größten Hommagen an die mexikanische Musik vor.

In mehreren Interviews warnten sie davor, ein Lied von Juan Gabriel zu singen, wahrscheinlich sogar auf Spanisch, dem größten der Singer-Songwriter von Balladen, Rancheras, Sones und Boleros der letzten Zeit.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Und was versprochen wird, sind Schulden. „Wenn möglich, werden wir Liebe aus Mexiko-Stadt an jeden Menschen auf der Welt senden, der diese unglaubliche Stimmung teilt“, sagte Chris Martin vor seiner wichtigen Ankündigung.

Dann platzte ein Feuerwerk, und in Begleitung seiner Akustikgitarre machte er einige Arpeggios und wich dann den Akkorden, der Melodie und einem spanischen Text aus seiner Faust:

„In der Welt genießen wir wunderschöne Orte, wir haben Glück für weniger, aber auf dieser Bühne zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Seine Mariachis, seine Musik (...) das Haus von Frida Kahlo, einer Sängerin kann immer glücklich sein, in Mexiko-Stadt. CDMX für dich fühle ich, CDMX für dich fühle ich mich“

Und dann kam der erhabene Moment: „La ra la lara la la ra“, er sang im Rhythmus von „Amor Eterno“ und beendete sein Lied mit „Ich will immer in Mexiko-Stadt spielen, bitte“.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Es ist nicht das erste Mal, dass sie einen so herausragenden Moment sehen. Während seines ersten Konzerts in der Stadt Monterrey, Nuevo León, einer der wichtigsten Musikdarsteller auf nationaler Ebene, Fher, Sänger, trat auf die Bühne der mehrfach ausgezeichneten und renommierten Band Maná.

Er begleitete sie nicht nur zu einem Lied, sondern spielte mit Gitarre in der Hand seinen Hit Rayando el Sol, begleitet von allen Fans, die sich im berühmten Haus der Heiligen Herde versammelten.

Und als ob es nicht genug wäre, ein Lied mit dem Chor von Tausenden von Menschen zu singen, bat Chris Martin, dass sie alle zur Freude des Mexikaners zusammen singen sollten, und mit einem komplizierten Spanier konnte er den berühmten Refrain zu den Schreien und Applaus der Bevölkerung von Jalisco singen. „Lass uns für dich singen“, sagte der englische Sänger.

„Es lebe Mexiko, ihr Bastarde“, rief Fher mit einzigartigen Emotionen und einem riesigen Lächeln auf ihrem Gesicht.

El momento en que Fher de Maná y Coldplay compartieron escenario para cantar "Rayando el Sol" (Foto: Twitter @el_julao / Cuartoscuro)

Die Auftritte der Music Of The Spheres World Tour in Mexiko begannen am 25. und 26. März im BBVA-Stadion in Monterrey, in Nuevo León und einige Tage später im Akron-Stadion in Guadalajara.

Der unglaublichste Teil war jedoch seine Ankunft im Sol Forum in Mexiko-Stadt. Der erste Platz eröffnete einen Termin, und als Reaktion auf die Nachfrage nach Tickets wurde eine dreitägige Kapitalführung eröffnet. Jede Stadt war ausverkauft. Ein unglaublicher Rekord.

Dies ist jedoch nicht das Ende der Tour in Mittel- und Südamerika. Jetzt werden sie in die Vereinigten Staaten gehen, dann nach Europa, und dann werden sie wieder einen Fuß auf unseren Kontinent setzen. Zuerst in Brasilien für das Rok In Rio Festival, dann in Bogotá, Lima, Peru und Santiago de Chile. Schließlich werden sie in Argentinien sein.

