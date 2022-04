Ein ländlicher Kindergarten in Mendoza konnte das Alphabetisierungsniveau vor der Pandemie verbessern

Josefina Sosa liest einen Slogan in ihrem Notizbuch. Er ist sechs Jahre alt und studiert die erste Klasse an der Landschule 1-140 Maestro Luis Ponce in General Alvear, Mendoza. Wie fast alle Kinder in Argentinien war ihr Kontakt zum Garten im Jahr 2020 virtuell, um Raum 4 zu schaffen. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 besuchte seine Gruppe zeitweise Raum 5, getrennt in Blasen. Erst in der zweiten Hälfte war die Präsenz voll.

Josefina hatte Schwierigkeiten, sich anzupassen. „Sie wollte mich nicht loswerden oder im Garten gelassen werden. Außerdem hatte sie eine Peritonitis, weshalb sie einige Tage lang nicht anwesend war, obwohl sie bei einer Krankenhauslehrerin war „, sagt Silvana Suárez, ihre Mutter.

Trotz all dieser Rückschläge kann sie einen Monat nach Beginn ihrer ersten Klasse entsprechend den Erwartungen in ihrem Alter schreiben und lesen. Das heißt, sie betrachtet sich selbst als gebildete Studentin. Und sie ist nicht die einzige in dieser Situation.

Von der Gruppe von 21 Jungen und Mädchen — viele davon in verwundbaren Situationen — konnten acht in Josefinas Zimmer mit 5 Personen lesen und schreiben und hatten am Ende des ersten Levels ein gutes Leseverständnis. Die anderen, einige weil sie jünger waren, obwohl sie dieses Niveau der Alphabetisierung nicht erreichten, waren sehr fortgeschritten und hatten ein wichtiges Leseverständnis. „Vor der Pandemie haben von einer Gruppe von 20 nur zwei Schülern die Alphabetisierung abgeschlossen“, sagt Mariela Vera, Gärtnerlehrerin von Josefina letztes Jahr.

Wie wurde das erreicht? Alles deutet darauf hin, dass der Unterschied in der artikulierten Arbeit von Mariela Vera und Mercedes Sánchez, dem Lehrer der ersten Klasse der Grundschule, die im selben Gebäude betrieben wird, im letzten Jahr lag. Und beim Lesen von zwei Kinderromanen.

Mercedes Sánchez, maestra de primer grado, y Mariela Vera, de sala de 5, trabajan de manera articulada con el objetivo de subir el número de chicos y chicas que llegan alfabetizados a la primaria. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

„Ich unterrichte seit 20 Jahren und das letzte Jahr war das schwerste Jahr meines Lebens“, sagt Vera. Er erklärt: „Dies waren Monate ständiger Anpassung; wir begannen mit Blasen, dann nahmen die Infektionen zu und viele Familien hörten auf, ihre Kinder zu schicken, also musste ich meine Zeit mit der Gruppe zwischen Fernarbeit, die einige forderten, und persönlicher Arbeit aufteilen.“

Erst im August begann der Unterricht mit vollem persönlichen Gespräch. Bis dahin waren einige Jungen und Mädchen nur für 11 Tage zur Schule gegangen. „Die übliche Heterogenität vertiefte sich und die Müdigkeit durch ständige Anpassungsbestrebungen war schwer zu bewältigen. Was wir letztendlich erreicht haben, gab mir die Richtlinie, dass die Qualität des Lernens nicht direkt mit der Anzahl der Schultage zusammenhängt, sondern in unserem Fall darauf, mit der ersten Klasse artikuliert an der Alphabetisierung zu arbeiten und sich auf Lesen und Schreiben zu konzentrieren. Das Verlangen der Kinder zu lesen wecken „, sagt der Lehrer.

Die meisten Familien der Schüler der Maestro Luis Ponce Schule sind mit der landwirtschaftlichen Arbeit in der Region verbunden, die instabil und sehr informell ist. Deshalb leben sie viele Monate von Changas.

„Aus wirtschaftlicher Sicht sind sie Familien in einer Situation der Verwundbarkeit. In Bezug auf die Ausbildung haben Väter und Mütter höchstens die komplette Grundschule. Aber sie sind Familien, die Bildung als eine Möglichkeit der Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer Kinder betrachten. Es sind Familien, die den Lehrer und die Schule respektieren, sie schätzen unser Wort „, sagt Vera.

In den meisten Häusern gibt es keine Bücher, nur einige Zeitschriften oder Broschüren, die von den Kirchen verteilt werden. „Die Jungen kannten keine Volksmärchen wie Rotkäppchen oder Die Katze in Stiefeln. Wir sehen, dass die Gewohnheit, in Familien Geschichten zu erzählen, verloren geht. Deshalb haben wir vorgeschlagen, dass Eltern ihren Kindern sagen, was sie tagsüber gemacht haben „, sagt der Lehrer.

Romane lesen

Obwohl Josefinas Gruppe im Jahr 2020 Raum 4 aus der Ferne studiert hatte, mit gedruckten Materialien, die von der Lehrerin geliefert und sie per WhatsApp kontaktiert hatten, kam sie mit einigen Gewohnheiten, die von den Familien übernommen wurden, in Raum 5 an, was die Aufgabe im Raum erleichterte.

Explorar libros e inventar historias a partir de las imágenes que veían era una de las actividades que Mariela Vera les proponía a sus estudiantes de sala de 5. (Imagen: Mariela Vera)

„Es waren Jungen, die zuhörten, sich gegenseitig respektierten und ordiniert wurden. Diese Grundlage ermöglichte es mir, schnelle Lernfortschritte zu erzielen und die damit verbundenen Mängel zu überwinden: wenig Vokabular (wodurch sie nicht ausdrücken konnten, was sie brauchten oder mit ihnen passierten), Schwierigkeiten beim Aussprechen einiger Wörter und beim Organisieren von Sätzen, während sie sprachen „, sagt Vera.

Der Lehrer erklärt, dass das Ziel von Raum 5 darin besteht, zu lernen, die verschiedenen Phoneme (Buchstaben) in einem Wort zu unterscheiden. Sobald es den Jungen und Mädchen gelingt, die Buchstaben und ihre Laute in Beziehung zu setzen, können sie anfangen, Wörter zu bilden, zu schreiben und zu lesen. Normalerweise beginnt sich dieser Prozess in der Initial zu entwickeln und wird in der ersten Klasse etabliert.

In der ersten Hälfte des letzten Jahres las Veras Gruppe Geschichten. Aber schon im August beschlossen die Lehrer, ihre Arbeit zu artikulieren, ihre Schüler der 5. und der ersten Klasse zu versammeln und ihnen zwei Romane gemeinsam vorzulesen. Erstens: Die Abenteuer des Schnurrbartes, der schwanzlosen Katze, von Ruth Kaufman. Nachher: Ich möchte Pérez sein, von Margarita Mainé.

„Das hat die Kinder im Garten sehr motiviert und es ihnen ermöglicht, dieses Jahr ihren Lehrer zu treffen. Und die Erstklässler, die kein 5-köpfiges Klassenzimmer persönlich hatten, erlaubten ihnen, einen Moment der Freude zu haben, in den Garten zurückzukehren und den Lehrer ihnen vorlesen zu lassen „, sagt Vera.

Sánchez widmete sich unterdessen den audiovisuellen Beiträgen. Ich suchte und projizierte Bilder, Audios und Videos, um zu rekapitulieren, was am Vortag gelesen wurde, und um die Bedeutung einiger Wörter zu zeigen. Zum Beispiel untersuchten seine Schüler, was ein Museum ist (weil ein Teil eines der Romane dort stattfindet), welche Arten von Museen es gibt, und besuchten das naturwissenschaftliche Museum in der Nähe der Schule.

Sie fanden auch heraus, was ein Chor ist, Sanchez zeigte ihnen Videos, gründeten mit ihrem Musiklehrer einen Chor und sangen Ende des Jahres für ihre Familien (die, anstatt Tomaten auf sie zu werfen, wie es im Roman der Fall war, Süßigkeiten nach ihnen warfen).

Lernen Sie zu lernen

Zunächst ermutigten die Lehrer ihre Schüler, indem sie ihnen erzählten, dass sie Romane lesen, weil sie größer waren. Dann erklärten sie ihnen, was ein Roman ist und wie ein Buch entsteht — Cover, Rückseite, Titel, Autor, Kapitel usw. Und sie beschlossen gemeinsam, ein Kapitel pro Tag zu lesen.

“Lo interesante de leer novelas es que desarrolla mucha comprensión lectora”, dice Mariela Vera, que leyó un capítulo por día para chicos y chicas de sala de 5 y primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

„Das Interessante am Lesen von Romanen ist, dass es bei Kindern viel Leseverständnis entwickelt. Weil sie dem Faden der Geschichte folgen müssen und dafür haben wir jeden Tag gemeinsam rekapituliert: wer der Charakter war, was war los mit ihm, wo er lebte. Und wir haben versucht zu antizipieren, was aus dem Titel des Kapitels passieren könnte. „Was denkst du wird passieren? ', war die auslösende Frage“, spezifiziert Vera.

Mit dem anderen Roman, dem von Perez, arbeiteten die Jungen und Mädchen daran, dass ihre Zähne herausfallen, schrieben Briefe an die Perez-Maus und schufen ein Gänsespiel zu diesem Thema, mit dem sie Addition und Subtraktion ausüben konnten.

In Josefinas Zimmer hatten einige Familien eine sehr schlechte Alphabetisierung. Vera berücksichtigte dieses Merkmal, als sie Slogans schrieb, die Kinder in ihren Häusern entwickeln sollten. Zum Beispiel: „Wenn wir die Romane lasen und ich ihnen das Kapitel mitteilen müsste, das wir im Raum besprochen hatten, schickte ich sie ihnen in Audio (von mir gelesen) und in Text, damit sie zusammen zuhören und lesen konnten. Und vollständige Slogans wie: „Markiere die Wörter, deren Bedeutung ich nicht kenne“, sagt er.

Die gemeinsame Arbeit ermöglichte es Jungen und Mädchen, „Fähigkeiten statt Fähigkeiten zu entwickeln“, fügt Sánchez hinzu. Und er veranschaulicht: „Um aus Irrtümern zu lernen, wenn ich mich schlecht fühle, bitte ich um Hilfe, um Probleme zu lösen, lernen zu lernen, was nicht nur in der Schule, sondern auch in der Bibliothek gelernt wird, in einem Ausgang. Die Idee ist, dass sie bei einem Problem wissen, wo sie suchen und wen sie fragen müssen.“

Erstklässler beschäftigten sich mit digitaler Kompetenz, bearbeiteten Texte in Word, dem neuen Vokabular, das aus Romanen stammte, und erkannten die Möglichkeiten, ihre eigenen Videospiele über Scratch zu programmieren.

„Die Kinder waren auch in der Lage, typische Gartenaktivitäten durchzuführen, die sie aufgrund der Pandemie und der mangelnden Anwesenheit, die den Lernprozess behinderten, nicht durchführen konnten. Zum Beispiel das Ausschneiden oder Arbeiten mit Plastilin „, sagt der erste Lehrer.

Las docentes Mercedes Sánchez y Mariela Vera en el aula de primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

In Bezug auf den Alphabetisierungsprozess derjenigen, die 2021 die erste Klasse absolviert haben, fügt Sánchez hinzu: „Es gab 12 Kinder, die am häufigsten anwesend waren und die Kenntnisse und Fähigkeiten der ersten Klasse erworben haben. Zwei konnten nicht lesen und drei erreichten 75% der für diese Phase vorgeschlagenen Ziele.“

In der ersten Klasse von 2022 sagt der Lehrer: „Es gibt nicht mehr so viele Schwierigkeiten wie im letzten Jahr, die Entwicklung von Gewohnheiten, Emotionen und der Arbeit mit dem anderen ist sehr auffällig“. Darüber hinaus „hat Mariela im letzten Jahr viel mit Familien zusammengearbeitet. Wenn das Kind heute die Aktivität nicht beendet hat, schicke ich das Foto an die Eltern und mache es zu Hause fertig. In 95% sind die Aufgaben, die ich befehle, wieder erledigt.“

Beide Lehrer sagen, dass sie letztes Jahr hart an der Bedeutung von Angesicht zu Angesicht gearbeitet haben, und betonen, dass bestimmte Lernbedürfnisse zu anderen Zeiten erforderlich sind, die sich von denen von Fernsehen und Videospielen unterscheiden.

Während sie einen der Romane lasen, wurden die Kinder eine Woche lang von COVID-19-Infizierten isoliert. „Josefina wartete gespannt auf das Kapitel, das sie ihnen um 14 oder 14.30 Uhr auf WhatsApp schickte, gespielt von ihr“, erinnert sich Silvana.

Josefinas Mutter hat zwei ältere Kinder im Alter von 16 und 12 Jahren. „Aufgrund der Erfahrung, die ich mit meinen anderen Kindern gemacht habe, die den ganzen Garten persönlich bearbeitet haben, ist das, was Josefina ohne Präsenzunterricht in Raum 4 und mit nur einem halben Jahr persönlicher Kontinuität in Raum 5 erreicht hat, erstaunlich.“

Dieser Hinweis ist Teil der Solutions for Latin America-Plattform, einer Allianz zwischen INFOBAE und RED/ACTION.