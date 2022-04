Drei Polizeibeamte wurden in den Tagen des Nationalstreiks in Cali des Todes mehrerer Zivilisten angeklagt.

In den letzten Stunden legte ein Staatsanwalt der Fachdirektion gegen Menschenrechtsverletzungen die Anklage gegen drei Polizisten vor, die während der Demonstrationen des Nationalstreiks in Cali am Tod von sechs Zivilisten beteiligt waren. Ebenso hafteten die Uniformierten Berichten zufolge für einige Fälle von Personenschäden.

Einer der genannten ist Oberst Edgar Vega Gómez, der zu dieser Zeit der Einsatzkommandeur der Cali Metropolitan Police war. Darüber hinaus war er zum Leiter des Dienstes ernannt worden und „derjenige, der für die Führung der Handlungen seiner Untergebenen zur Wiederherstellung der Ordnung verantwortlich war“.

Laut dem Bericht der Staatsanwaltschaft hätte Vega Gómez keine Korrekturmaßnahmen ergriffen, um Exzesse der öffentlichen Streitkräfte zu verhindern, und gefährdet daher die Integrität der Zivilisten, die an den Tagen der Demonstrationen teilgenommen haben. Jetzt muss sich der Oberst für die Verbrechen des schweren Mordes und der Körperverletzung verantworten.

Darüber hinaus war Leutnant Néstor Fabio Mancilla beteiligt, der für Männer der Special Operations Group (GOES) verantwortlich war, die angeblich Demonstranten und Bürger außerhalb der Märsche erschossen hatten. Die Angriffe ereigneten sich bei zwei verschiedenen Ereignissen: dem ersten am 30. April im Viertel El Diamante; und der zweite in der Nacht des 3. Mai, genauer gesagt im Viertel Siloé.

„Der Offizier hat angeblich nicht die Pflicht erfüllt, die Truppen seiner Einheit zu leiten und zu kontrollieren, und es versäumt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Verluste zu vermeiden. Der Brief zeigt, dass er für die Verbrechen des schweren Mordes und der Körperverletzung verantwortlich sein würde „, erklärte die Staatsanwaltschaft aus den Ermittlungen.

Schließlich erscheint der Streifenpolizist Wilson Orlando Esparragoza. Aufgrund des Beweismaterials und der technischen Beweise war er für das Abfeuern des Projektils verantwortlich, das am Nachmittag des 28. April 2021 den Tod eines jungen Mannes verursachte, der an den Mobilisierungen vor dem CAI Villa del Sur, Sektor Puerto Rellena, teilnahm.

Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass der uniformierte Mann offenbar seine Ausrüstungswaffe gegen den Demonstranten abfeuerte, während er „wehrlos“ war, und somit keine Gefahr für andere darstellte. „Die Handlungen des Beamten wären unverhältnismäßig gewesen und hätten gegen die Grundsätze verstoßen, die diejenigen begleiten müssen, die die Ordnung schützen. In diesem Sinne bezieht sich der Vorwurf auf das Verbrechen des schweren Mordes „, schloss der Bericht der Behörden.

In Bezug auf die Schäden, die in den Tagen des Nationalstreiks verursacht wurden, ordnete das Bürgermeisteramt von Cali durch ein am 1. April erlassenes Dekret an, das Denkmal von Sebastián de Belalcázar nordwestlich der Hauptstadt Vallecaucana wieder einzusetzen.

Denken wir daran, dass die Statue letztes Jahr von Misak als Zeichen des Protests gegen die Steuerreform abgerissen wurde. Die neue Skulptur muss errichtet werden, obwohl die Auferlegung mehrere Kritiker hat, da sie als historisches Symbol für die Stadt konfiguriert ist, weil sie ihr Eroberer ist.

Gemäß dem Dekret werden die Sekretariate für Sicherheit und Justiz, Finanzen, Infrastruktur, Kultur und die Sonderverwaltungseinheit für die Verwaltung von Waren und Dienstleistungen für dieses Projekt verantwortlich sein. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Arbeit wichtige Änderungen zur Durchsetzung der Position der protestantischen Gemeinden.

Ebenso wurde ein öffentlicher Wettbewerb für die Präsentation verschiedener multikultureller Vorschläge eröffnet. Diese sollten Sprachen, Werte und Caleñas Identität für das Denkmal hervorheben.

