„Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns“: wird eine Sonderfunktion in Mexiko haben

Etwas weniger als einen Monat nach der Veröffentlichung von Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns kündigten die Marvel Studios an, dass es weltweit, einschließlich Mexiko, einen besonderen Termin geben wird, um den Film mit Benedict Cumberbatch vor seiner Veröffentlichung am 6. Mai zu sehen.

Über seine sozialen Netzwerke kündigten Marvel Studios den Vorverkauf für einen besonderen Termin an, der am 4. Mai, zwei Tage vor seiner Kinoveröffentlichung, stattfinden wird. Minuten später nahm Cinepolis, eines der bekanntesten Unterhaltungs-Franchise-Unternehmen in Mexiko, das wieder auf, was von Marvel veröffentlicht wurde.

„Wir haben ein exklusives Portal für #DrStrange -Superfans eröffnet. Lebe #ElMultiversoDeLaLocura vor allen anderen in seiner Vorschau am 4. Mai! Denken Sie daran, dass Sie ab dem 6. April Ihre Tickets kaufen können „, teilte die Kinokette auf ihrem Facebook-Konto mit.

Marvel Studios anunció preestreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Foto: Cinepolis Facebook

Einige Benutzer im Kommentarfeld der Publikation erinnerten sich an den Wahnsinn, der beim Vorverkauf von Tickets für Spider-Man: No Way Home (2021) oder Avengers: End Game (2019) entstanden war, bei dem die Online-Seiten im Grunde nach der Nachfrage fielen.

Ebenso erklärten andere Marvel-Fans, wie die Dynamik in den vorherigen von Marvel Studios angekündigten Funktionen aussieht. Bisher hat jedoch keiner der Kinonetzwerke in Mexiko die Zeitpläne für diesen Veröffentlichungstermin auf seinen Websites festgelegt.

„Denken Sie daran, dass die Vorabveröffentlichung wie die anderen Shows am Vortag sein wird, aber in normalen Stunden wird es nicht um 00:00 Uhr am 4. sein, es werden wahrscheinlich ein paar Shows am 4. zwischen 19:00 und 10:30 Uhr sein“. „Die Premiere wird 19:00 Uhr Mexiko sein!! Der Zeitplan ist so, weil in Spiderman immer noch 11 Uhr morgens stand und um 11 Uhr war es so! !“ , sind einige wiederhergestellte Kommentare.

(Marvel Studios)

In der ersten Aprilwoche kündigte Marvel in seinen offiziellen Berichten den offiziellen Vorverkauf von Doctor Strange-Tickets im Multiversum des Wahnsinns an, und ab dem 6. April können Comic-Fans ihre Tickets an der Abendkasse und im Kino kaufen Websites ihrer Wahl.

Ende März startete Marvel seine neue Generation von Helden und Antihelden mit Moon Knight mit Oscar Isacc und dem Projekt, bei dem sie mit Sony, Morbius, unter der Leitung von Jared Leto zusammenarbeiten. Fans von Comics von Steve Ditko und Stan Lee freuen sich jedoch bereits auf die Ankunft des Films, in dem auch Elizabeth Olsen und Wanda Maximoff zu sehen sind.

Und mit der Ankunft des Marvel Multiverse auf der großen Leinwand nach den Ereignissen von Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: No Way Home) wo drei Generationen von Spinnentierhelden zusammengebracht wurden, Tom Holland, Tobey Maguire und Andrew Garfield; die nächst Der ehrgeizige Film des Filmriesen ist zweifellos Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns, der aus der Hand des berühmten Regisseurs Sam Raimi stammen wird.

(Marvel Studios)

Der Film des Mannes, der Tobey Maguires Spider-Man-Saga zur Welt brachte, wird eine großartige Besetzung wie Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (America Chavez), Michael Stühlbarg ( Doktor West) und Rachel McAdams (Christine Palmer).

Ebenso sorgt der Spielfilm, der ebenfalls von Kevin Feige, Präsident der Marvel Studios, geleitet wird, weiterhin große Vorfreude, da noch nicht bekannt ist, dass andere Namen zur Handlung hinzugefügt wurden. Es ist erwähnenswert, dass Marvel-Fans in letzter Zeit ihre Aufregung nicht verborgen haben, als Patrick Stewart, der Charles Xavier im ersten X-Men-Film zum Leben erweckte saga bestätigte seine Teilnahme am MCU-Film.

Der Film, der Kontinuität zu dem geben wird, was in Spider-Man: No Way Home passiert ist und wo er sich auch auf das beziehen könnte, was von der Disney Plus-Serie Loki präsentiert wurde, ergänzt höchstwahrscheinlich das Multiversum von Marvel zu The Illuminati und einigen anderen Varianten wie Mr. Fantastic, Magneto, Deadpool, Black Bolt, unter anderem.

LESEN SIE WEITER: