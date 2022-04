Die Ukraine prangerte an, dass Russland selektive sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen ausübt

Una mujer con un niño evacua de un edificio residencial dañado por los bombardeos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 16 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Handout via REUTERS





Die ukrainischen Behörden haben den am Sonntag im Land anwesenden russischen Truppen vorgeworfen, selektive sexuelle Gewalt gegen ukrainische Frauen und Mädchen ausgeübt zu haben.

In einem auf Twitter geposteten Video sagte Parlamentsabgeordneter Olexiy Goncharenko, dass mehrere Körper nackter Frauen am Straßenrand unweit von Kiew gefunden wurden. „Sie können sehen, was passiert ist“, betonte er und fügte hinzu, dass die Russen, nachdem sie Frauen angegriffen hatten, versuchten, ihre Körper zu verbrennen.

Der Bürgermeister von Irpin, Oleksander Markushin, berichtete, dass die einheimischen Frauen und Mädchen erschossen wurden, und teilte der Deutschen Welle mit, dass sie später von russischen Panzern getroffen wurden.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat eine auf Twitter veröffentlichte Videobotschaft betont, dass je schneller die ukrainische Armee die von Russland besetzten Gebiete „befreien“ kann, desto mehr Menschenrechte werden dort respektiert.

„Frauen werden nicht vergewaltigt. Kinder müssen nicht zusehen, wie ihre Mütter vergewaltigt werden. Zivilisten werden nicht getötet „, sagte Kuleba und fügte hinzu, dass die Ukraine Unterstützung brauche, um dies zu erreichen: „Wir brauchen jetzt Waffen“, betonte er.

Darüber hinaus berichtete Human Rights Watch (HRW) am Sonntag, dass „zusammenfassende Hinrichtungen“ und „andere“ in Bereichen von Die Ukraine steht unter russischer Kontrolle schwerer Missbräuche, „die zu Kriegsverbrechen führen könnten.

Zwischen dem 27. Februar und dem 14. März dokumentierte die NGO Dutzende von Fällen, in denen russische Streitkräfte Kriegsverbrechen gegen Zivilisten in besetzten Gebieten in den Regionen Charkiw, Tschernigow und Kiew begangen haben. Laut einer Erklärung der Organisation gehören zu diesen Fällen Vergewaltigung, zwei zusammenfassende Hinrichtungen von sechs Männern bei einer Gelegenheit und einer anderen sowie andere Fälle von Gewalt und Drohungen gegen Zivilisten.

Una mujer local saluda a efectivos ucranianos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania

Am 13. März schlug und vergewaltigte ein russischer Soldat wiederholt Olha (HRW gab ihren richtigen Namen nicht bekannt, um ihre Identität zu bewahren), eine 31-jährige Frau in Malaya Rohan, einer Stadt in der Region Charkiw, die damals russische Streitkräfte kontrollierten.

Russische Soldaten kamen am 25. Februar in das Dorf, sagte Olha. An diesem Tag suchten etwa 40 Dorfbewohner, hauptsächlich Frauen und Mädchen, Zuflucht im Keller einer örtlichen Schule. Sie war dort mit ihrer 5-jährigen Tochter, ihrer Mutter, ihrer 13-jährigen Schwester und ihrem 24-jährigen Bruder.

Am 13. März gegen Mitternacht betrat ein russischer Soldat gewaltsam die Schule. Olha erzählte: „Er hat die Glasfenster am Eingang der Schule zerbrochen und an die Tür geklopft.“ Eine Wache öffnete sich.

Der Soldat, der ein Sturmgewehr und eine Pistole trug, ging in den Keller und befahl allen Anwesenden, sich aufzustellen. Die Frau stand in der Schlange und hielt ihre Tochter fest, die schlief. Er sagte ihr, sie solle ihr das Mädchen geben, aber sie lehnte ab. Er sagte seinem Bruder, er solle sich melden und befahl dem Rest der Gruppe, sich niederzuknien, oder er sagte, er würde alle im Keller erschießen.

Der Soldat befahl seinem Bruder, ihm zu folgen, um bei der Nahrungssuche zu helfen. Sie gingen und kehrten ein oder zwei Stunden später zurück. Der Soldat saß auf dem Boden.

„Die Leute fragten, ob sie auf die Toilette gehen könnten, und er ließ sie in Gruppen von zwei und drei Personen zurück“, sagte Olha. Danach begannen die Leute, sich für die Nacht niederzulassen. Der Soldat näherte sich seiner Familie und forderte ihn auf, ihm zu folgen.

Un paramédico ayuda a una mujer herida en el sitio de un distrito residencial de Kiev después de que fue alcanzado por los bombardeos, mientras la invasión rusa de Ucrania continúa, en Kiev

Der Soldat brachte sie in ein Klassenzimmer im zweiten Stock, wo er eine Waffe auf sie richtete und ihr sagte, sie solle sich ausziehen. Sie sagte: „Er sagte mir, ich solle ihm Oralsex geben. Die ganze Zeit hielt er die Waffe in die Nähe meines Tempels oder steckte sie mir ins Gesicht. Er schoss zweimal an die Decke und sagte, es sollte mir mehr 'Motivation' geben.“ Er vergewaltigte sie und forderte sie dann auf, sich auf einen Stuhl zu setzen.

Olha war nach dem brutalen Angriff immer noch nackt und in der Schule war es sehr kalt ohne Heizung. Er fragte, ob er sich anziehen könne, aber der Soldat sagte ihm, dass er nur seine Bluse tragen könne, nicht seine Hose oder Unterwäsche. „Während ich mich anzog, erzählte mir der Soldat, dass er Russe sei, dass sein Name [Name weggelassen] sei und dass er 20 Jahre alt sei. Er sagte, es erinnere ihn an ein Mädchen, mit dem er zur Schule gehen würde „, erzählte er. Der uniformierte Mann bat ihn später, in den Keller zu gehen, um seine Sachen zu holen, damit er mit ihm im Klassenzimmer bleiben könne. Sie hat ihn abgewiesen. „Ich wusste, dass meine Tochter weinen würde, wenn sie mich sehen würde“, sagte sie.

Der Soldat nahm ein Messer und forderte ihn auf, es zu tun, wie er sagte, wenn er sein kleines Mädchen wiedersehen wolle. Dann vergewaltigte er sie erneut, steckte ihr ein Messer an den Hals und schnitt ihr die Haut an den Hals. Er schnitt sich auch mit dem Messer und einem Teil seiner Haare die Wange. Er schlug ihr mit einem Buch ins Gesicht und schlug ihr wiederholt eine Ohrfeige.

Am 14. März gegen 7 Uhr morgens forderte der Soldat ihn auf, ihm eine Packung Zigaretten zu suchen. Sie sind zusammen untergegangen. Er bat die Wache, dem Soldaten ein paar Zigaretten zu geben. Nachdem der Soldat die Zigaretten bekommen hatte, ging er.

An diesem Tag gingen sie und ihre Familie nach Charkiw, wo Freiwillige sie mit medizinischer Grundversorgung versorgten. Sie zogen in einen Luftschutzbunker.

„Ich habe Glück, am Leben zu sein“, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass die Ratsbehörden von Malaya Rohan Kontakt mit ihr und ihrer Mutter standen und dass sie eine Strafanzeige vorbereiteten, die sie bei der ukrainischen Staatsanwaltschaft einreichen wollen.

Human Rights Watch erhielt drei weitere Vorwürfe sexueller Gewalt durch russische Soldaten in anderen Dörfern in der Region Tschernihiw und in Mariupol im Süden, konnte sie jedoch nicht unabhängig überprüfen.

(Mit Informationen von Europa Press)

