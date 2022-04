Die Streitkräfte der Ukraine behaupteten, dass drei russische Flugzeuge, ein Hubschrauber und zwei Raketen getroffen hätten

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Die ukrainische Armee hat versichert, dass sie am Sonntag drei russische Flugzeuge, einen Hubschrauber und zwei Marschflugkörper getroffen hat, wie das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine berichtete.

„Die Raketentruppen der ukrainischen Luftwaffe haben am Vortag sechs Luftziele getroffen: drei Flugzeuge, einen Hubschrauber und zwei Flügelraketen“, berichteten die Streitkräfte der Ukraine in ihrem Facebook-Profil.

So erklärten sie, dass auf dem Territorium der separatistischen Regionen Donezk und Lugansk „sieben feindliche Angriffe“ von den Streitkräften der Ukraine abgelehnt wurden und zwei Einheiten gepanzerter Ausrüstung, dreiundvierzig Autos und eine Leichenhalle des Gegners zerstört wurden.

„Die ukrainische Luftwaffe hat weiterhin Raketenbombenangriffe auf feindliche Truppenstätten, Kolonnen mit militärischer Ausrüstung und Logistikzentren gestartet“, so die Erklärung der ukrainischen Armee.

In der Zwischenzeit, mehr als fünf Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine, befinden sich insgesamt elf ukrainische Regionalpolitiker in russischer Gefangenschaft, berichteten die Kiewer Behörden am Sonntag.

Lokale Politiker in den Regionen Kiew, Charkiw, Mikolaiv und Donezk werden vermisst, bestätigte die stellvertretende ukrainische Premierministerin Irina Vereshchuk. Laut Vereshchuk finden Verhandlungen über den Austausch von Gefangenen statt.

Die Erklärung kommt, nachdem Vereshchuk am Freitag berichtet hatte, dass 86 ukrainische Soldaten aus der russischen Gefangenschaft entlassen worden waren.

Die ukrainischen Behörden haben auch berichtet, dass die Bürgermeisterin des Dorfes Motyshin, Olga Suchenko, und ihr Ehemann in der Gegend von Kiew tot aufgefunden wurden.

Die Ukraine, die an diesem Wochenende von Putins Armee die Kontrolle über die gesamte Region Kiew wiedererlangte, entdeckte die russische Barbarei: ein „vorsätzliches Massaker“ in der Stadt Bucha, 30 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt, und Hunderte von zivilen Körpern, die in anderen wiedergewonnenen Städten getötet wurden.

Nach dem schockierenden Fund beschuldigten westliche Länder am Sonntag russische Truppen, „Kriegsverbrechen“ begangen zu haben, und der ukrainische Präsident Wolodymir Zelensky beschuldigte Russland, „begangen zu haben“ ein „Völkermord“ an Zivilisten in ihrem Land.

Andererseits haben die ukrainischen Behörden den an diesem Sonntag im Land anwesenden russischen Truppen vorgeworfen, selektive sexuelle Gewalt gegen ukrainische Frauen und Mädchen ausgeübt zu haben.

In einem auf Twitter geposteten Video sagte Parlamentsabgeordneter Olexiy Goncharenko, dass mehrere Körper nackter Frauen am Straßenrand unweit von Kiew gefunden wurden. „Sie können sehen, was passiert ist“, betonte er und fügte hinzu, dass die Russen, nachdem sie Frauen angegriffen hatten, versuchten, ihre Körper zu verbrennen.

Der Bürgermeister von Irpin, Oleksander Markushin, berichtete, dass die einheimischen Frauen und Mädchen erschossen wurden, und teilte der Deutschen Welle mit, dass sie später von russischen Panzern getroffen wurden.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat eine auf Twitter veröffentlichte Videobotschaft betont, dass je schneller die ukrainische Armee die von Russland besetzten Gebiete „befreien“ kann, desto mehr Menschenrechte werden dort respektiert.

„Frauen werden nicht vergewaltigt. Kinder müssen nicht zusehen, wie ihre Mütter vergewaltigt werden. Zivilisten werden nicht getötet „, sagte Kuleba und fügte hinzu, dass die Ukraine Unterstützung brauche, um dies zu erreichen: „Wir brauchen jetzt Waffen“, betonte er.

Darüber hinaus berichtete Human Rights Watch (HRW) am Sonntag, dass „Hinrichtungen in Gebieten der Ukraine unter Russisch begangen wurden Kontrollzusammenfassung „und „andere schwerwiegende Missbräuche“, die zu Kriegsverbrechen führen könnten.

Zwischen dem 27. Februar und dem 14. März dokumentierte die NGO Dutzende von Fällen, in denen russische Streitkräfte Kriegsverbrechen gegen Zivilisten in besetzten Gebieten in den Regionen Charkiw, Tschernigow und Kiew begangen haben. Laut einer Erklärung der Organisation gehören zu diesen Fällen Vergewaltigung, zwei zusammenfassende Hinrichtungen von sechs Männern bei einer Gelegenheit und einer anderen sowie andere Fälle von Gewalt und Drohungen gegen Zivilisten.

