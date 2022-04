Die Karawane „Migrant Way of the Cross“ wurde den INM-Behörden in Chiapas übergeben

Honduran migrant Kevin Hernadez, 20, gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

Die zweite Migrantenkarawane dieses Jahres, die am vergangenen Freitag die mexikanische Stadt Tapachula an der Grenze zu Guatemala verließ, um Mexiko-Stadt zu erreichen, endete an diesem Sonntag, als sie den Behörden des National Institute of Migration (INM) übergeben wurde.

Die Karawane, die wegen ihrer Nähe zur Karwoche „Migrantenweg“ genannt wurde, dauerte drei Tage und rückte kaum etwa 16 Kilometer bis zur Gemeinde Álvaro Obregón vor, praktisch am Ausgang von Tapachula, wo an diesem Sonntag rund 400 Migranten zustimmten, ihre begrenzte Reise zu beenden.

Der Gruppe, die sich aus Personen aus Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Guatemala, Peru, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Venezuela, Kuba, Syrien und anderen Nationalitäten zusammensetzte, gelang es, einen Dialog mit den Einwanderungsbehörden aufzunehmen.

Damit sollten Fahrzeuge in das Zentrum der Gemeinde Álvaro Obregón geschickt werden, wo sie drei Tage blieben und in die Gemeinde Huehuetán gebracht wurden, von wo aus sie in die Bundesstaaten Tabasco und Oaxaca gebracht wurden, wo sie nach Angaben der Behörden aus humanitären Gründen Visa erhalten ihr Ziel fortsetzen oder gegebenenfalls in Mexiko arbeiten.

Der Kubaner Jorge Sánchez sagte Efe, er habe beschlossen, sich den INM-Agenten zu ergeben, um nicht mehr zu gehen, keine Probleme zu haben und in Frieden zu sein.

„Sie nehmen uns immer noch Raum, um Dokumente haben zu können, ohne unser Schicksal zu kennen“, sagte er.

Laut dem Migranten und anderen seiner Landsleute „wird es immer schwieriger, durch Mexiko zu reisen“, so dass sie Angst haben, weiter zu gehen, und sind sehr misstrauisch, denn wenn sie auf mexikanischem Gebiet ankommen, werden sie zur Migrationsstation Siglo XXI in Tapachula gebracht.

Während der Salvadorianer Walter Bladimir Martínez sagte: „Ich bin misstrauisch, mit der Migration gehen zu können, weil ich nicht weiß, wohin sie mich bringen werden.“

Auch an diesem Sonntag appellierte das INM an Migranten mit Migrationshintergrund, die (größtenteils) durch Mexiko reisen, die meisten von ihnen mittelamerikanischer und haitianischer Herkunft, aufgrund einer Praxis, auf die sie in den letzten Wochen zurückgegriffen haben, um gegen das zu protestieren, was sie für wenig oder gar keine Unterstützung für einen Teil der nationalen Behörden halten: das Nähen der Lippen oder Hungerstreiks.

„Das National Institute for Migration (INM) des Innenministeriums fordert Migranten auf, sich nicht selbst zu verletzen oder Geiseln von Interessen Dritter zu werden, die behaupten, ihre Menschenrechte zu verteidigen, sondern sie zu Maßnahmen motivieren, die ihre physische und psychische Integrität schädigen“, sagte die Agentur am Sonntag durch eine Erklärung.

Die Agentur bedauere diese Praxis auch, die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zu ziehen, und bestand darauf, dass die mexikanischen Gesetze und Vorschriften in diesem Bereich Routen und Pflegemaßnahmen festlegen, um eine sichere, geordnete und reguläre Migration zu gewährleisten.

Als Lösung schlug das Institut vor, dass Migranten in seine Büros gehen, um ihre Situation zu regulieren, „wie es andere getan haben, die ebenfalls in derselben Tapachula-Karawane abgereist sind, einschließlich gefährdeter Gruppen wie Frauen, Minderjährige, ältere Erwachsene oder Menschen mit Behinderungen“, sagten sie bei der Entscheidung über eine Migrationspolitik, dass es „respektiert die Menschenrechte, geht auf ihre Anliegen ein und respektiert die gesetzlich festgelegten Normen“.

Die jüngste Episode dieser Art von Protest durch Migranten ereignete sich am vergangenen Freitag, als sieben Mitglieder dieser Karawane, die als „Migrantenweg des Kreuzes“ bezeichnet wurden und es satt hatten, wochen- oder sogar monatelang in der Stadt Tapachula in Chiapas gestrandet zu sein, ohne dass ihre Situation gelöst war, ihre Lippen mit Nadel und Faden nähten , während sie davor warnten, dass von diesem Moment an jede Stunde eine Gruppe von Menschen in der Karawane, die in diesem Jahr an zweiter Stelle steht, die Aktion wiederholen würde.

Die Absicht der Migranten ist es, mit diesen Praktiken die Behörden unter Druck zu setzen, ihnen die Dokumente zu geben, die es ihnen ermöglichen, frei durch Mexiko zu reisen, um in die Vereinigten Staaten zu gelangen, wo sie Asyl beantragen wollen.





