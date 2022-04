Das Verbrauchervertrauen stieg im März um 0,4 Punkte: Inegi

Imagen de archivo. Compradores esperan en una fila para realizar sus compras en la temporada de descuentos "Buen Fin" en una tienda de autoservicio en Ciudad de México, México. 10 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

Laut dem vom National Institute of Statistics and Geography (Inegi) in Zusammenarbeit mit der Bank of Mexico erstellten Verbrauchervertrauensindikator (ICC) stieg das mexikanische Verbrauchervertrauen im März leicht um 0,4 Punkte gegenüber dem Vormonat.

Der Index im dritten Monat 2022 betrug 43,9 Punkte, während er im Februar 43,5 und im Januar 43,4 Punkte betrug, was einem Anstieg für zwei aufeinanderfolgende Monate entspricht, da im Januar eine monatliche Reduzierung von 0,9 Punkten zu verzeichnen war. Darüber hinaus verzeichnete dieser Index einen Anstieg von 3 Punkten im Vergleich zum März 2021.

Der IStGH ermöglicht es uns, den Optimismus in Bezug auf die mexikanische Wirtschaft innerhalb der nächsten 12 Monate und die Möglichkeit der Bevölkerung zu erfahren, einige materielle Güter wie Autos, Häuser oder Haushaltsgeräte zu erwerben, sowie die Planung, in den Urlaub zu gehen und die Möglichkeit zu sparen. Die Wahrnehmung der Mexikaner in Bezug auf die Wirtschaft des Vorjahres wird ebenfalls berücksichtigt.

Dieser Index ergibt sich aus dem Durchschnitt von fünf Teilindikatoren, die die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Situation auf nationaler Ebene erfassen. Die National Survey on Consumer Confidence (ENCO) wird an den ersten 20 Tagen eines jeden Monats durchgeführt, in der Personen über 18 Jahre anhand einer Stichprobe von 2.336 städtischen Wohnungen befragt werden.

Die zu berücksichtigenden Achsen sind:

-Wirtschaftliche Situation der Familienmitglieder im Vergleich zum Vorjahr. In dieser Kategorie war ein Anstieg um einen Punkt im Vergleich zum Vormonat zu verzeichnen, was 49,0 Punkte ergab.

-Wirtschaftliche Situation für Haushaltsmitglieder innerhalb von 12 Monaten nach der aktuellen. In diesem Indikator wurde ein Anstieg von 0,7 Punkten erzielt, was insgesamt 57,3 Punkte ergab.

-Erwartete wirtschaftliche Situation für das Land in einem Jahr. Dies war der Indikator, der fast keine signifikante Veränderung verzeichnete, da er nur um 0,1 Punkte wuchs und im März 39,1 Punkte erreichte.

-Möglichkeiten zum Kauf langlebiger Produkte wie Waschmaschine, Fernseher und andere Haushaltsgeräte. Diese Achse erzielte den größten Anstieg, da sie von 25 auf 26,4 Punkte stieg.

Wie geht es uns laut der Organisation Mexiko? schloss der IStGH in der sechsjährigen Amtszeit von Enrique Peña Nieto mit 41,6 Punkten, dh 1,7 Punkten mehr als in der Regierung Felipe Calderón, in der das Verbrauchervertrauen 41,6 betrug. In der Zwischenzeit erzielte die Regierung von Vicente Fox den höchsten Vertrauensindex, da der IStGH am Ende seiner sechsjährigen Amtszeit bei 44,3 lag.

In der aktuellen wirtschaftlichen Situation im Vergleich zu vor 12 Monaten meldete der Index der Regierung von Enrique Peña Nieto mit 33,2 Punkten den niedrigsten Wert, während er für Calderón 36,9 und für Fox 40,6 betrug.

Die Umfrage berücksichtigt auch einige ergänzende Indikatoren, wie die Möglichkeit, mit dem erzielten Einkommen zu sparen; die Möglichkeit, für die nächsten 12 Monate in den Urlaub zu fahren; Preisvergleich gegenüber dem Vorjahr; Planung des Autokaufs und die Möglichkeit, ein Haus zu kaufen oder bauen Sie es innerhalb der nächsten zwei Jahre um.

