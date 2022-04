Carrier Strike: Deaktivierung der ATU, Formalisierung von Gruppen und andere Anfragen an die Regierung

Der Verkehrsstreik am Montag , die teilweise in eingehalten wurde mehrere Teile von Lima Metropolitana, insbesondere am Central Highway und Ventanilla, erregten andere Anforderungen, die über die Nachfrage nach Kraftstofferhöhungen oder den Mautpreis hinausgehen.

Fahrer, die an dem Streik teilgenommen und versucht haben, den Central Highway zu blockieren, fordern nun Präsident Pedro Castillo auf, seine Wahlkampfversprechen zu erfüllen und die Urban Transport Authority for Lima und Callao - ATU, die Superintendence of Land Transport von Personen, Fracht und Gütern (Sutran) und dass kollektive Taxis formalisiert werden.

BESTELLUNGEN DURCH DEN

Die Fluggesellschaften aus fünf Gruppen, die den Dienst von Canta Callao nach Gamarra durchführen, reisten zum Ministerium für Verkehr und Kommunikation, um die Beseitigung der ATU und des Sutran und die Formalisierung der Kollektive zu beantragen.

„(Der Protest ist) der Missbrauch der ATU, der Missbrauch des Sutrans und die Erhöhung des Treibstoffs. (...) Lassen Sie den Präsidenten sie eliminieren, wie er es versprochen hatte „, sagte er América Noticias. Der kluge Benjamin Montes, einer der Demonstranten.

„Wir fordern auch, dass das Taxikollektiv reguliert wird“, fügte er hinzu.

In gleicher Weise wurden andere Luftfahrtunternehmen und ihre Angehörigen zum Ausdruck gebracht, die nicht scheuen, festzustellen, dass sie informelle Fluggesellschaften waren, aber eine Formalisierung anstrebten und bereit waren, Steuern zu zahlen.

Somit lauten die Bestellungen der Träger wie folgt:

- Abschaffung oder Umstrukturierung der ATU, einer spezialisierten technischen Agentur des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation, die das integrierte Verkehrssystem von Lima und Callao organisieren, implementieren und verwalten soll.

- Beseitigung oder Umstrukturierung des Sutran, das für die Förderung der Einhaltung der Vorschriften durch die Kontrolle und Überwachung von Agenten verantwortlich ist, die an Landtransport und Transit beteiligt sind.

- Regelung des kollektiven Taxidienstes , der in einigen Regionen des Landes bereits umgesetzt wurde.

WAHLKAMPF VERSPRECHEN

Es sei darauf hingewiesen, dass der damalige Kandidat Pedro Castillo während seiner Präsidentschaftskampagne im April 2021 die Deaktivierung versprochen hat von ATU und Sutran und sagte, dies würde die Verkehrsgewerkschaften des Landes zu einer „echten Verkehrsreform“ aufrufen.

„Die ATU und Sutran müssen vor Ort deaktiviert werden, um die Fluggesellschaften anzurufen und mit ihnen die eigentliche Reform oder Umgestaltung des Verkehrs durchzuführen“, sagte er.

Darüber hinaus bezeichnete Castillo das Ministerium für Verkehr und Kommunikation (MTC) als „Fantoche“, da dieses Ministerportfolio die wirklichen Probleme des Verkehrs landesweit nicht gelöst habe.

„Das MTC ist eine Marionette, weil es die großen Probleme des Verkehrs nicht in Frage stellt und andere parallele Stellen geschaffen hat, in denen sie Verantwortung übernehmen können (...) Sie machen, was sie wollen „, betonte er damals.

LESEN SIE WEITER

Bildungsminister Rosendo Serna wird beschuldigt, mehr als 70% seiner Doktorarbeit plagiiert zu haben