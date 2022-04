„All das wird mit dem Maya-Zug besser bekannt sein“: AMLO flog über die Stadt Cobá

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) berichtete über seinen offiziellen Twitter-Account, dass er am Nachmittag des 3. April in Begleitung des Gouverneurs des Bundesstaates Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín Gonzáez, über die Stadt Cobá geflogen sei. „Herrlich, mit seinen Bergen, die von Jaguaren bewohnt werden, und seinen Lagunen voller Eidechsen. All dies wird mit dem Maya-Zug besser bekannt sein „, schrieb der Tabasqueño in sozialen Netzwerken.

Informationen in der Entwicklung...