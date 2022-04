Warum Hector Herrera die Champions League verpassen konnte

FOTO DE ARCHIVO: El futbolista mexicano Héctor Herrera durante el partido de octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Atlético de Madrid y el Manchester United en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España, el 23 de febrero de 2022. REUTERS/Javier Barbancho

Das Achtelfinale der Champions League steht kurz vor dem Start und einer der mexikanischen Fußballer, die im Wettbewerb herausragende Leistungen erbracht haben, ist Héctor Herrera. Jetzt wäre das Element von Atletico Madrid an dem Engagement der Colchoneros gegen Manchester City zweifelhaft.

Nach seiner Teilnahme an der mexikanischen Nationalmannschaft an den WM-Qualifikationsspielen hatte Herrera einige Muskelbeschwerden. Nachdem er die Tri-Konzentration verlassen hatte, kehrte er mit seinem Team zurück und während einer der Trainingseinheiten hatte er eine Muskelerkrankung, so dass er seit Mittwoch, dem 30. März, keine Aktivitäten mehr mit dem Verein hatte.

Jetzt, wenige Tage vor dem Ausspielen der Champions League, könnte Herrera das Engagement aufgrund der Verletzung verpassen. Obwohl der Club bisher keinen medizinischen Bericht über seine Situation veröffentlicht hat, könnte ihn seine Muskelerkrankung für eine Weile von den Gerichten wegbringen.

An diesem Sonntag, dem 4. April, erhielt er medizinische Tests, um die Schwere seiner Erkrankung zu bestimmen oder ihm die Möglichkeit zu eröffnen, im Hinspiel der Champions League teilzunehmen. Andernfalls würde der mexikanische Mittelfeldspieler das erste Spiel des Turniers verpassen.





*Informationen in der Entwicklung