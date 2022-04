Vania Bludau und Mario Irivarren sind zusammen, nachdem sie das Ende ihrer Beziehung angekündigt haben: Haben sie sich versöhnt?

Mario Irivarren und Vania Bludau standen in der letzten Märzwoche mitten im Auge der Medien, nachdem das Modell überrascht war kündigte das Ende ihrer romantischen Beziehung mit dem ehemaligen Reality-Jungen nach zwei Jahren Romantik an.

Obwohl der Geschäftsmann zunächst nicht darüber gesprochen hatte, bestätigte er auf dem Programm En Boca de Todos die vom Influencer in seinen sozialen Netzwerken veröffentlichte Erklärung. Der ehemalige „Kämpfer“ weigerte sich, Einzelheiten zu ihrer Trennung anzugeben, bekräftigte jedoch, dass ihre Beziehung beendet war.

„Das ist mehr als klar, das einzige, was man ankündigen muss, ist, dass es vorbei ist. Die Details und für Minderjährige sind streng privat, sie müssen nicht öffentlich sein „, sagte das ehemalige Mitglied von Esto es Guerra am 29. März.

Der offizielle Instagram-Account von Instarandula unter der Regie des Journalisten Samuel Suárez hat jedoch einige Bilder geteilt, auf denen Sie Vania Bludau und Mario Irivarren wieder zusammen. Beide hätten in Begleitung eines Freundes in einem Restaurant am Strand von Punta Hermosa zu Mittag gegessen.

„Hallo Samu, ich schicke dir zusammen Fotos von Vania und Mario in Punta Hermosa“, heißt es in der ersten Veröffentlichung, wo die Modelle deutlich am selben Tisch zu sehen sind.

Laut den sogenannten „Ratujas“, die die Fotos an den Journalisten schicken, hätten Mario Irivarren und Vania Bludau den letzten Samstag, den 2. April zusammen im Süden von Lima verbracht. Die Wahrheit ist, dass die Internetnutzer mit diesen Fotos über eine mögliche Versöhnung spekulierten.

Bisher hat keiner von ihnen seine sozialen Netzwerke genutzt, um die vom Portal offengelegten Personen abzulehnen oder zu bestätigen. Es ist erwähnenswert, dass das ehemalige Mitglied von 'Combate' während eines Interviews angegeben hat, dass er auf jeden Fall bei der Arbeit keine Probleme haben würde, Gesichter mit seinem Ex zu sehen, da sie die Beziehung zu guten Konditionen beendet hätten. Könnte das der Fall gewesen sein?

Denken Sie daran, dass beide als eines der solidesten Paare in der Mitte galten, denn obwohl es sich um eine Fernromanze handelte, hatten sie immer Zeit, sich zu besuchen. Entweder sie kam nach Peru oder er ging in die Vereinigten Staaten. Die gute Chemie, die sie in Netzwerken und Fernsehsendungen zeigten, in denen sie Gäste waren, war beneidenswert. Nichts würde Sie glauben lassen, dass die Beziehung unerwartet enden würde.

(Foto: Instagram / Instarandula)

VANIA BLUDAUS AUSSAGE

Wie Sie sich erinnern, gab Bludau diese Ankündigung am 28. März bekannt, Stunden nachdem Amor y Fuego sie angesprochen hatte, um sie nach ihrer Situation mit Mario Irivarren zu befragen, da sie bemerkten, dass beide auf Instagram nicht mehr aufeinander folgten und die junge Frau löschte Fotos mit ihm.

„Heute wurde ich von einer Fernsehsendung abgefangen. Und ich weiß, dass es meine Schuld war, denn wenn mich die Gefühle nicht übernommen hätten, würde niemand nach mir suchen, um Fragen zu stellen „, sagte das Model in ihrer Erklärung.

„Ich habe mich schlecht verhalten, als ich versucht habe, vor der Kamera so zu tun, und ich denke nicht, dass es gut geklappt hat. Es tut mir leid. Diese öffentlichen Ankündigungen eines so persönlichen Themas zu machen, ist mühsam und traurig, aber es ist das Richtige, „es wird vermutet“ zu tun, fügte die junge Frau hinzu und bestätigte später ihre Trennung.

„Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, die Beziehung, die ich hatte, zu beenden, obwohl ich viel Liebe habe. Ich werde weder Einzelheiten noch eine alte Rede nennen und hoffe aufrichtig, dass meine Entscheidung respektiert wird „, schloss Vania, bevor er sich bei denen bedankte, die den Brief gelesen haben.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

LESEN SIE WEITER