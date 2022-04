SRE warnte die Mexikaner, Betrug zu vermeiden, indem sie ein Paket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar kaufte

Soccer Football - Arab Cup - Group A - Qatar v Bahrain - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 30, 2021 Qatar fan holds a flag with a 'Mexico supports Qatar' message inside the stadium before the match REUTERS/Suhaib Salem

Nachdem die mexikanische Nationalmannschaft bereits die Rivalen, Austragungsorte und Termine getroffen hat, an denen sie die drei Spiele der ersten Runde der Weltmeisterschaft 2022 in Katar bestreiten werden, rief der mexikanische Fußballverband (FMF) zusammen mit dem Außenministerium (SRE) die aztekischen Fans auf beim Kauf von Reisepaketen für dieses Turnier nicht in Betrug zu geraten.

Auf einer Pressekonferenz aus Doha teilten Vertreter am Samstag mit, dass bei der Suche nach Tickets für Spiele und Unterkünfte während der Weltmeisterschaft im kommenden November auf inoffiziellen Websites weltweit der Betrug zugenommen hat.

Laut FIFA haben sich Fans aus Mexiko, den USA und England am meisten für den Kauf des Tickets registriert; natürlich zusätzlich zu den Katarern.

Mexicanos en Doha celebran la calificación al Mundial (Foto: SRE)

Die Behörden bestätigten, dass die offiziellen Mittel zum Kauf von Reisepaketen oder Tickets für Katar 2002 wie folgt sind:

- Direkt auf FIFA.com, wo nur Verbraucher Tickets für reguläre Kategoriespiele kaufen können. Kein Reisebüro oder keine kommerzielle Einrichtung darf diese Tickets in ihre Reisepakete aufnehmen.

- MATCH Hospitality, bei der nur Verbraucher Tickets für Spiele in der Kategorie Hospitality bei MATCH Hospitality kaufen können, das die exklusiven und weltweiten Rechte am FIFA Hospitality Program besitzt. In Mexiko können Pakete nur von den Vertretern MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel und Mundomex vermarktet werden.

Im Gegenteil, ATCH Hospitality und FIFA haben dem Federal Consumer Procurator's Office (Profeco) mutmaßliche Pakete gemeldet, die Flüge, Unterkünfte und Tickets für Spiele enthalten, für die sie nicht berechtigt sind und die Betrug darstellen könnten. Einige der entdeckten Unternehmen sind:

- Nevada-Touren

- Kalinka Touren

- Globale Unterhaltung Mexiko (GE Mexiko)

- Alpez Reisen

- Irapuato Touren

- Just Travelling Travel Services • Acht Touren

- All-in-One-Reise

- Destinos Maya

- Reisen zur Weltmeisterschaft

- Pachbe Mexiko

- Mangat Atelier

- Mexicotur

- Sporttouren

- Atayan Reisen

- PlugMe Reisebericht Hospitality

(Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

An der Konferenz nahmen Martha Delgado, SRE-Untersekretärin für multilaterale Angelegenheiten und Menschenrechte, Graciela Gómez, Botschafterin von Mexiko in Katar, Jaime Bayrom und José Luis Font von Match Hospitality und Yon de Luisa, Präsident des FMF, teil.

Luisa sagte voller Begeisterung und Freude, dass der Tri zur achten Weltmeisterschaft in Folge von den Fans in den Stadien gut verpackt sein wird, was die Chancen erhöht, sich als Gruppe zu qualifizieren.

„Es wird empfohlen, Tickets und Unterkünfte mit offiziellen Mitteln zu kaufen. Heute, wo wir alle acht Stadien in derselben Stadt haben werden, wird es nicht wie bei anderen Veranstaltungen sein, bei denen die Leute sehen können, wie sie die Stadien betreten oder wie sie bleiben werden. Alles hier muss alles sein, was zuvor erworben wurde, sonst wird es nicht einmal möglich sein, in das Land einzureisen „, warnte er.

(Foto: SRE)

Das Team um Gerardo „Tata“ Martino wird in der Gruppe C kämpfen, die sich aus Polen (22. November | 10:00 Uhr), Argentinien (26. November | 13:00 Uhr) und Saudi-Arabien (30. November | 13:00 Uhr) zusammensetzt.

Wenn er sich qualifiziert, wird er die beiden besten Plätze in Gruppe D überqueren, bestehend aus Frankreich, Dänemark, Tunesien und dem Gewinner des Playoffs zwischen Peru und Australien/Vereinigten Arabischen Emiraten.





