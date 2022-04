Sicherheitskrise bei SLP: Mindestens 28 Frauen wurden im März als vermisst gemeldet

Im März sorgte der Bundesstaat San Luis Potosí bei den Einwohnern für Alarmbereitschaft, da die Zahl der Entführungen und des Verschwindens von Frauen zunahm. Die Fälle von Brenda Gonzáez Ibarra und Nayeli Alfaro Silva erregten aufgrund der Massenverbreitung über soziale Netzwerke die Aufmerksamkeit der Gesellschaft. In der letzten Zeit gab die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates San Luis Potosí (FGESLP) jedoch mehr als zwei Dutzend Suchkarten aus.

In der Zeit vom 1. bis 31. März veröffentlichte das Twitter-Profil der FGESLP 64 Dateien, um nach Personen zu suchen, die nicht erreicht werden konnten. Von den insgesamt 28 Frauen, die sogar als jünger als 18 Jahre gemeldet wurden. Die Situation wurde Mitte des Monats alarmierender, als die Fälle erheblich zunahmen.

Auf die Frage nach den Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit dem Fall Nayeli Alfaro Silva bestritt Miguel Gallegos, Sprecher des Staatssicherheitssystems von San Luis Potosí, dass die Situation trotz des erheblichen Anstiegs der Zahl der Vermissten und Vermissten Alarm in der Bevölkerung auslösen sollte nicht lokalisierte Personen sowie der Modus Operandi der Täter, die von Überwachungskameras erfasst wurden.

„Jeder Fall ist eine Untersuchung und eine Verantwortung der staatlichen Behörden, die Fakten zu klären. Heute war eine schwierige Jahreszeit. Ein paar schwierige Tage oder eine komplizierte Woche. Heute möchte ich auch die Gesellschaft auffordern, sich nicht zu beunruhigen. San Luis Potosi sollte nicht alarmiert werden. Die Regierung arbeitet unersättlich daran, sozialen Frieden zu erreichen „, sagte Gallegos den Mikrofonen des Radiosenders Factor 96.1.

Nach Angaben der Recherchendokumente sind nicht lokalisierte Frauen zwischen 2 und 45 Jahren alt. In ähnlicher Weise ereignete sich die überwiegende Mehrheit der Fälle in der Hauptstadt von Potosina, mit sieben Fällen. Sechs weitere ereigneten sich in der Gemeinde Soledad de Graciano Sánchez, drei weitere in Matehuala. Villa de Reyes und Villa de Arista meldeten zwei Fälle. In der Zwischenzeit meldeten Zaragoza, Villa de Pozos, Aquismón, Cardenas und Ciudad Valles einen Fall.

Wie in der jüngsten Aktualisierung des Nationalen Registers für vermisste und nicht lokalisierte Personen (RNPDNO) angegeben, ist die größte Anzahl von Opfern zwischen 25 und 29 Jahren alt. In Anbetracht der in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 gemeldeten Statistiken erstreckt sich die Altersspanne mit den meisten Fällen jedoch zwischen 10 und 24 Jahren.

Informationen in der Entwicklung*