Marbelle hat sich in ihrem ersten Konzert nach dem Kampf mit Francia Márquez schlecht geschlagen

Die Sängerin Marbelle war in letzter Zeit aufgrund ihrer ständigen Triller, von denen viele als rassistisch galten, gegen die Vizepräsidentschaftskandidatin Francia Márquez und den Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro in der Öffentlichkeit.

Inmitten all der Medienmomente, die die Performerin von Necklace of Fine Pearls erlebt hat, hat sie einige Termine im Land bestätigt, darunter die ExpomaLocas Fair in Villavicencio, die am vergangenen Wochenende stattfand und von der ein Video aufgenommen wurde, das in sozialen Netzwerken und veröffentlicht wurde zeigt die Mindestteilnahme, die sie hatte. das Konzert.

Im audiovisuellen Bereich sieht man, wie nur eine kleine Gruppe von Leuten an der Präsentation des Sängers teilnimmt, die nur auf den großen Leinwänden zu sehen sind.

Nach Informationen von RCN baten einige Bürger in den Tagen vor der Veranstaltung die Regierung von Meta, die Präsentation von la vallecaucana abzusagen. Das Konzert ging jedoch weiter.





Der jüngste Höhepunkt der Beziehung ereignete sich vor einigen Tagen, als Frankreich die andere Wange zeigen wollte: Es zeigte seine Bewunderung, seinen Respekt und seine Wertschätzung für die Technocarrilera, ein Genre, das sie kreierte und das ihr die Popularität verlieh, die sie seit den 90er Jahren genießt. Die soziale Leiterin gestand auch, dass sie einmal vorgesprochen hatte, um am musikalischen Wettbewerbsprogramm Factor X teilzunehmen, als die Sängerin einer der Juroren war, ein Versuch, der sich als erfolglos erwies.

Darauf antwortete der Sänger: „Ich lade Sie ein, mit Ihren Gegnern zu debattieren, Madam, nicht mit mir! Geh und umarme PETRO UND BOBOLIVAR ANCESTRAL... die verlassen sie sehr schlecht! (...) Damit er mir alle Tweets widmet... zeigt es nur den großen Fan, der sich ihm anschließt, weil er meinen Namen benutzt.“

In einem weiteren Triller sagte er zu Marquez: „Ich hoffe, Sie können eines Tages verstehen, dass es kein COLOR- Problem ist... Ich hoffe du verstehst, dass wir einfach ganz andere Wege gehen! “.

Die Sängerin hat auch nicht aufgehört, auf die anderen Nutzer des Netzwerks zu reagieren, die, weit davon entfernt, ihre Worte zu kritisieren, die sie der mit dem Goldman-Preis ausgezeichneten Aktivistin gezeigt hat, die als Nobelpreis für Ökologie gilt.

Angesichts eines der Triller einer Followerin, die darauf hinwies, wie Marquez' Unterstützer Porträts von ihr auf Twitter teilen und Marbelle systematisch markieren würden, versicherte sie, dass „sie mich belästigen“.

Als ein Kritiker sie daran erinnerte, dass Francia Márquez mit ihrer Ausbildung und ihrem Aktivismus alle möglichen Verdienste gewonnen hat, im Gegensatz zu dem einzigen Talent, das die Königin der Technokarilera hat, antwortete sie: „Hahahahahahahahahaha Wir haben auch einen Friedensnobelpreis! (sic)“.

Er teilte auch mit einem lachenden Emoji einen Tweet über Marquez's Teilnahme an der Reality-Show: „Es wurde auf Faktor x präsentiert? Ich meine, wolltest du schon immer berühmt sein?“ . Er machte dann folgende Bemerkung dazu:

Bei Faktor X habe ich ihm NEIN gesagt! Und heute wiederhole ich es dir... -DU MACHST MIT UNS NICHT WEITER! 😂

Alles begann, als Marbelle versichert hatte:

„Du gibst mir kein Selbstvertrauen und repräsentierst mich in keiner Weise... Gib mir nicht die billige Rede, mit der du Leute täuschen willst.“ Als Antwort sagte Frankreich:

„Lieber @Marbelle30 Ich verstehe nicht, wie du mich hasst, ohne mich zu kennen, wie du mir misstraust, wenn wir nie die Gelegenheit hatten, eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich Sie im Gegenteil seit meiner Jugend bewundere „, sagte er und fügte später hinzu: „Vor einigen Jahren war ich einer der Millionen junger Menschen, die sich auf ein Vorsprechen gefreut haben, bei dem Sie als Musiklehrer waren, zusammen mit Juan Carlos Coronel und José Gaviria, die jung ausgewählt haben Leute, die am X-Faktor teilnehmen würden (Reality vom RCN-Kanal)“.

LESEN SIE WEITER:

Die beste Serie auf Netflix Kolumbien, die Sie diesen Samstag, den 2. April, sehen können