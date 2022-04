Invasion der Ukraine LIVE: HRW prangerte an, dass in Gebieten unter russischer Kontrolle zusammenfassende Hinrichtungen und Kriegsverbrechen begangen wurden

Die Ukraine erlangte die Kontrolle über die gesamte Region Kiew zurück und die schockierenden Bilder der Schäden, die in Städten wie Irpin und Bucha verursacht wurden, werden der Welt offenbart.

Präsident Wolodymir Zelensky prangerte die „völlige Katastrophe“ an, die russische Truppen bei ihrem Rückzug mit Minen in Häusern und „sogar auf Leichen“ hinterlassen hatten.

In der Zwischenzeit steigen die Erwartungen an ein mögliches Treffen zwischen den Führern beider Länder. Der ukrainische Chefunterhändler in den Friedensgesprächen mit Russland, David Arakhamia, sagte am Samstag, dass Moskau die wichtigsten ukrainischen Vorschläge „mündlich“ akzeptiere und Kiew auf eine schriftliche Bestätigung warte.

Der Beamte hofft, dass „bald“ ein persönliches Treffen zwischen Zelensky und Putin stattfinden kann.

Als nächstes die Minute für Minute der russischen Invasion: (ukrainische Zeit, GMT+3):

Sonntag, 3. April:

12:00 Uhr: „Das Massaker von Bucha war absichtlich“, prangerte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba am Tag nach der Entdeckung zahlreicher Leichen in dieser Stadt nordwestlich von Kiew an, die sich aus den Händen der russischen Armee erholt hatten.

„Die Russen wollen so viele Ukrainer wie möglich eliminieren. Wir müssen sie aufhalten und sie rausholen. Ich fordere NOW neue verheerende Sanktionen von der G7 „, schrieb Kuleba auf Twitter.

11:30 Uhr: Der Chef der Europäischen Union, Charles Michel, versprach weitere Sanktionen gegen Moskau, indem er die „Gräueltaten“ russischer Streitkräfte außerhalb der ukrainischen Hauptstadt Kiew verurteilte.

„Schockiert über die beunruhigenden Bilder der Gräueltaten der russischen Armee in der befreiten Region Kiew #BuchaMassacre“, schrieb der Leiter des Europäischen Rates, Michel, auf Twitter.

„Die EU hilft der Ukraine und den NGOs, die für ihre Strafverfolgung vor internationalen Gerichten erforderlichen Beweise zu sammeln.“

11:10: Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem ukrainischen Präsidenten Volodymir Zelensky zum Rückzug der russischen Streitkräfte in verschiedenen Gebieten der Ukraine gratuliert, berichtete die offizielle Residenz der Downing Street.

In einem Telefongespräch am Samstag räumte Johnson das immense Leid der Zivilisten und „die enormen Herausforderungen“ ein, die es in der Ukraine noch gibt, fügte das offizielle Büro des Premierministers hinzu.

Der Chef der britischen Regierung informierte Zelensky auch über eine kürzlich vom Vereinigten Königreich unter Beteiligung von 35 Ländern einberufene Geberkonferenz, während er sich verpflichtete, weiterhin defensive Unterstützung zu leisten.

10.00 Uhr: Papst Franziskus feierte an seinem zweiten Tag seines Besuchs in Malta eine Messe vor etwa 20.000 Menschen auf der Plaza de Los Graneros in der Stadt Floriana und forderte sie in seiner Predigt auf, „unermüdliche Zeugen der Versöhnung“ zu sein.

An dem Ort, an dem Johannes Paul II. und Benedikt XVI. auf ihren früheren Reisen auch die Messe feierten, widmete der Papst die Predigt dem Nachdenken über Vergebung und sagte, dass sich das Leben der ehebrecherischen Frauen „dank der Vergebung verändert hat. Man könnte sogar denken, dass sie, von Jesus vergeben, wiederum gelernt hat, zu vergeben.“

8:40: Die russische Armee zerstörte eine Raffinerie in der Region Odessa, die angeblich ukrainische Truppen in Mikolaiv belieferte, wie das russische Verteidigungsministerium in seinem Morgenbereich berichtete.

„Heute Morgen wurden eine Raffinerie und drei Treibstoffdepots in der Stadtregion Odessa durch hochpräzise Marine- und Bodenraketen zerstört, die die ukrainischen Truppen in Richtung Mikolaiv mit Treibstoff versorgten“, sagte der Sprecher der militärischen Einheit, Igor Konashenkov.

Der Angriff wurde von den ukrainischen Behörden bestätigt, wonach es keine Opfer gab.

7:30 Uhr: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) berichtete in einem Bericht, dass „zusammenfassende Hinrichtungen“ und „andere schwerwiegende Missbräuche“, die Kriegsverbrechen darstellen könnten, in Gebieten der Ukraine unter russischer Kontrolle begangen wurden.

Die NRO behauptet, zwischen dem 27. Februar und dem 14. März mehrere Fälle dokumentiert zu haben, in denen russische Streitkräfte Kriegsverbrechen gegen Zivilisten in besetzten Gebieten in den Regionen Tschernigow, Charkiw und Kiew begangen haben.

Laut einer Erklärung der Organisation gehören zu diesen Fällen Vergewaltigung, zwei zusammenfassende Hinrichtungen von sechs Männern bei einer Gelegenheit und einer anderen sowie andere Fälle von Gewalt und Drohungen gegen Zivilisten.

6:30: Die russischen Seestreitkräfte halten die Blockade der ukrainischen Küste im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer aufrecht, wodurch die Wiederaufnahme der Ukraine auf dem Seeweg verhindert wird, so der jüngste Geheimdienstteil des britischen Verteidigungsministeriums.

Russland ist weiterhin in der Lage, eine Amphibienlandung zu versuchen, aber diese Operation dürfte aufgrund der Zeit, die die ukrainischen Streitkräfte zur Vorbereitung hatten, Risiken mit sich bringen, fügt der an diesem Sonntag veröffentlichte Bericht hinzu.

Minen, die sich möglicherweise im Schwarzen Meer befinden, stellen ein Risiko für die maritime Aktivität dar, fügt er hinzu.

6:00: Am Sonntagmorgen wurde in Odessa, einer Küstenstadt im Südwesten der Ukraine, eine Reihe von Explosionen gehört, wie verschiedene Quellen angaben und ein Journalist von AFP feststellten.

Die Explosionen waren gegen 06:00 Uhr (Ortszeit) zu spüren und verursachten mindestens drei schwarze Rauchwolken mit sichtbaren Flammen, offenbar in einem Industriegebiet dieses strategischen Hafens am Schwarzen Meer.

Ein Hotelangestellter in der Innenstadt sagte, er habe ein Flugzeug gehört, aber ein Militär in der Nähe einer der Explosionen deutete darauf hin, dass es sich um eine Rakete oder eine Rakete handelte.

3:30: Laut der zivilen Organisation OVD-Info wurde die Zahl der Personen, die am Tag der Proteste gegen die Invasion der Ukraine in 17 Städten in Russland festgenommen wurden, auf 213 erhöht.

Die meisten Verhaftungen ereigneten sich in Moskau und St. Petersburg, so die Agentur, die Bilder von Aktivisten bei einzelnen Protesten mit Schildern mit Parolen wie „Nein zum Krieg“ veröffentlichte.

In der Nähe des Kremls in Moskau wurden Menschen festgenommen, die einfach auf Bänken saßen, berichtete die NGO.

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar wurden mehr als 15.300 Verhaftungen von Aktivisten und Demonstranten vorgenommen, einige davon nur, weil sie ein leeres Blatt Papier vorgezeigt haben.

3:08: Der Direktor des lettischen Erdgasspeicherbetreibers berichtete am Samstag, dass das Baltikum kein russisches Erdgas mehr importiert. „Seit dem 1. April fließt russisches Erdgas nicht mehr nach Lettland, Estland und Litauen“, sagte Uldis Bariss, Vorstandsvorsitzender von Conexus Baltic Grid im Radio.

„Wenn es immer noch Zweifel gäbe, ob Vertrauen in Lieferungen aus Russland bestehen könnte, zeigen uns die aktuellen Ereignisse deutlich, dass es kein Vertrauen mehr gibt“, fügte er hinzu.

Bariss sagte auch, dass der baltische Markt derzeit durch unterirdisch in Lettland gelagerte Gasreserven versorgt werde.

Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der der russische Präsident Wladimir Putin versucht, die Energiekraft seines Landes zu nutzen. Angesichts der Lähmung der russischen Wirtschaft aufgrund internationaler Sanktionen warnte Putin die Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU), dass sie Rubelkonten eröffnen müssten, um russisches Gas zu bezahlen.

Während die Vereinigten Staaten die Einfuhr von russischem Öl und Gas verboten haben, hat der europäische Block, der 2021 etwa 40% seiner Gaslieferungen aus Russland erhielt, die Lieferungen aus Moskau aufrechterhalten.

Der Präsident Litauens, Gypsies Nauseda, bat den Rest der EU, dem Beispiel der baltischen Länder zu folgen.

„Ab diesem Monat gibt es in Litauen kein russisches Gas mehr“, schrieb er auf Twitter. „Vor Jahren hat mein Land Entscheidungen getroffen, die es uns heute ermöglichen, die Energiebeziehungen mit dem Aggressor schmerzlos zu brechen“, fügte er hinzu. „Wenn wir es schaffen, kann es auch der Rest Europas tun“, sagte er.

1:15: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die „völlige Katastrophe“ angeprangert, die russische Truppen bei ihrem Rückzug mit Minen in Häusern und „sogar auf Leichen“ hinterlassen haben. „Sie untergraben alles. Sie legen Minen in Häusern, als Team, sogar auf die Körper von Toten „, sagte Zelensky in einer neuen Rede in den sozialen Medien, in der er vor russischen Bombenangriffen auf Gebiete warnte, aus denen sie sich zurückziehen.

Sie hat daher die Bevölkerung aufgefordert, zu warten, bis überprüft wird, ob die Gebiete, aus denen sich das russische Militär zurückgezogen hat, sicher sind. „Es ist noch nicht möglich, ein normales Leben wieder aufzunehmen, wie es zuvor war, selbst in den Gebieten, in denen wir uns nach den Kämpfen erholen“, sagte er.

„Wir müssen warten, bis unser Land geräumt ist, warten, bis wir garantieren können, dass es keine Bombardierung mehr geben wird“, erklärte er.

An diesem Samstag versicherte die Ukraine, dass sie bereits die gesamte Region Kiew kontrolliert, nachdem die russischen Truppen nach wochenlangen Kämpfen aus dem Gebiet abgezogen wurden. Moskau hat angekündigt, seine Offensive auf die Ostukraine zu konzentrieren.

Neuigkeiten in der Entwicklung...

