Grammys 2022: Lady Gaga wird Teil der Musicalshow bei den Grammys sein

Die renommierte amerikanische Performerin Lady Gaga wird nächsten Sonntag an den musikalischen Darbietungen der Grammy Awards 2022 teilnehmen, wo sie ihrem Kollegen und Freund Tony Bennett eine herzliche Hommage zollen wird. Die ebenfalls Histrionistin, die im Laufe ihrer Karriere 12 Grammys gewonnen hat, wird dieses Jahr um fünf Grammophone für ihr Jazz-Album Love For Sale kämpfen.

Der Shallow-Performer wird sich den Stimmen anschließen, die im Inneren der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, Resonanz finden werden, wie Billie Eilish, John Legend, Jon Batiste, BTS und das lateinamerikanische Duo von J Balvin und der argentinischen Offenbarung María Becerra mehrere andere.

Gaga wird außerdem versuchen, ihr bereits umfangreiches Erbe um 5 weitere Grammys zu erweitern, darunter die Kategorien „Bestes Musikvideo“, „Beste Zusammenarbeit“, „Beste Aufnahme des Jahres“ und „Bestes Album des Jahres“ für ihre Zusammenarbeit bei Get A Kick Out of You und Love For Sale mit Tonny Bennet.

undefined

Über die wichtigen britischen Medien The Sun wurde über die Teilnahme von Lady Gaga berichtet, die ungefähr etwas mehr als 5 Minuten dauern wird. Es wird jedoch eine Hommage ohne den 95-jährigen amerikanischen Komponisten selbst sein, da er spezifischere Alzheimer-Gesundheitsprobleme hat, wie sein Sohn und Manager Danny Bennett berichtet.

In der letzten Märzwoche bot Danny ein Interview für das Varieté-Portal an, in dem er auf die Gründe für Tonny Bennets Abwesenheit hinwies.

„Obwohl die Produzenten sowohl Tony als auch Gaga eingeladen hatten, bei der Grammy-Übertragung am Sonntag aufzutreten, ist es bedauerlich, dass er aufgrund ihres anhaltenden Kampfes gegen Alzheimer nicht akzeptieren konnte. Wir beschlossen, dass Lady Gaga angemessen wäre, alleine zu handeln, um beide zu vertreten „, sagte Tonny Bennets erstgeborener Sohn für Variety.

Lady Gaga rendirá homenaje a Tony Bennett Foto: @Ladygaganownet

Eine Quelle hat The Sun erklärt, dass Gagas Auftritt bei den 64. Grammys der große Moment des Abends sein wird und sich darauf konzentrieren wird, die Karriere der Performerin zu verbessern, mit der sie mit der Schauspielerin an ihrem Album Cheek To Cheek aus dem Jahr 2014 zusammengearbeitet hat.

„Auf der Bühne wird Lady Gaga 'Love For Sale' singen, den Titelsong ihres letzten Albums, das letztes Jahr herauskam. Er wird auch „Do I Love You“ aufführen, ein Lied, das sie bereits zusammen gemacht haben. Wenn er singt, werden Fotos von Tony auf dem Bildschirm hinter der Bühne ausgestrahlt „, sagte die Quelle von The Sun.

Das letzte Mal, dass Gaga auf der Grammy-Bühne zu sehen war, war vor der Pandemie in der Ausgabe 2019, als sie ihren mehrfach ausgezeichneten Hit Shallow mit Bradely Cooper aufführte . Die Präsentation des Darstellers von Immer erinnere dich an uns auf diese Weise wurde nach der Absage von Foo Fighters nach dem plötzlichen Tod des Schlagzeugers Taylor Hawkins.

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Die von der National Academy of Recording Arts and Sciences organisierte Grammophon-Preisverleihung wird auf CBS in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt, während in Lateinamerika der Pay-TV-Kanal, auf dem die Veranstaltung angesehen werden kann, TNT ist.

Auf der anderen Seite können Personen, die die Grammys 2022 über das Internet sehen möchten, die Sendung auf der Streaming-Plattform Paramount+ verfolgen. Der offizielle YouTube-Kanal und die Website der Recording Academy werden die Veranstaltung ebenfalls übertragen, es gibt jedoch möglicherweise keine Echtzeitübersetzung vom Englischen ins Spanische.

LESEN SIE WEITER: