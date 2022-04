Grammys 2022: alle Nominierten, Spielpläne und Fernsehen

Vista de una estatuilla de los premios Grammy, en una fotografía de archivo. EFE/Mike Nelson

Nachdem die 64. Ausgabe der Grammys aufgrund der Omicron-Variante von COVID-19 verschoben wurde, findet am kommenden Sonntag, dem 3. April, in der MGM Gran Arena in Las Vegas, Nevada in den USA statt.

Die von der National Academy of Recording Arts and Sciences organisierte Grammophon-Preisverleihung wird auf CBS in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt, während in Lateinamerika der Pay-TV-Kanal, auf dem die Veranstaltung angesehen werden kann, TNT ist.

Auf der anderen Seite können Personen, die die Grammys 2022 über das Internet sehen möchten, die Sendung auf der Streaming-Plattform Paramount+ verfolgen. Der offizielle YouTube-Kanal und die Website der Recording Academy werden die Veranstaltung ebenfalls übertragen, es gibt jedoch möglicherweise keine Echtzeitübersetzung vom Englischen ins Spanische.

Paramount Plus transmitirá la ceremonia (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Die Grammy-Veranstaltung kann zu folgenden Zeiten in verschiedenen Ländern angesehen werden:

Hora: 00:00 GMT

- Argentinien 21.00 Uhr

Kanal 306 (HD) auf Cablevisión Flow

Kanäle 502 (SD) und 1502 (HD) auf DirecTV

Kanäle 1034 (HD) auf Telecentro

- Uruguay 21:00 Uhr

- Chile 20:00 Uhr

- Paraguay 20:00 Uhr

- Venezuela 20:00 Uhr

- Bolivien 20:00 Uhr

- Kolumbien 19:00 Uhr

- Peru 19:00 Uhr

- Ecuador 19:00 Uhr

- Mexiko 19:00 Uhr

Dish-370

Izzi-610

Himmel-415

Gesamtspiel - 435

Sie können es auch über tnt.com ansehen, benötigen jedoch einen Pay-TV-Dienst und können die Gala auch über die Streaming-Plattform Paramount+ verfolgen.

- Spanien am 4. April um 01:00 Uhr

Die Gala der Musikpreise kann auf Movistar+ angesehen oder über die Website der Recording Academy oder auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal verfolgt werden.

- Vereinigte Staaten um 20:00 ET/ 17:00 PT

Die Fernsehsendung wird über CBS-Unterhaltungskanäle verfolgt.

Sie können die 64. Ausgabe der Grammy Awards live auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Akademie sowie auf ihrer offiziellen Website verfolgen: Grammy.com. Wenn Sie eine Mitgliedschaft haben, können Sie die Zeremonie per Streaming über Paramount+ verfolgen.





Una canción de Lady Gaga figura entre las nominaciones a la mejor del año REUTERS/Henry Nicholls

Dies ist die Liste aller Musiker, die für die 64. Ausgabe der Grammys nominiert sind:

Ich glaube immer noch an dich - ABBA

Freiheit — Jon Batiste

Ich bekomme einen Kick von dir - Tony Bennett y Lady Gaga

Pfirsiche - Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon

Pünktlich - Brandi Carlile

Küss mich mehr - Doja Cat ft SZA

Glücklicher als je zuvor - Billie Eilish

- Montero (Ruf mich bei deinem Namen an) - Lil Nas X

-Führerschein - Olivia Rodrigo

Lass die Tür offen - Silk Sonic

Wir sind - Jon Batiste

Liebe zum Verkauf - Tony Bennett y Lady Gaga

Gerechtigkeit (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Glücklicher als je zuvor - Billie Eilish

Mein Hinterkopf - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sauer - Olivia Rodrigo

Evermore

Donda - Kanye West

Schlechte Angewohnheiten -Ed Sheeran

Ein schönes Geräusch - Alicia Keys ft Brandi Carlile

Führerschein - Olivia Rodrigo

Kämpfe für dich - H.E.R.

Glücklicher als je zuvor - Billie Eilish

Küss mich mehr - Doja Cat in Zusammenarbeit mit SZA

Lass die Tür offen - Silk Sonic

Montero (Ruf mich bei deinem Namen an) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber in Zusammenarbeit mit Daniel Caesar und Giveon

Pünktlich - Brandi Carlile

Schwindel - Pablo Alboran

Mis Amores - Paula Arenen

Altmodisch - Ricardo Arjona

Meine Hände - Camilo

Mendo - Alex Kuba

Offenbarung - Selena Gomez

Aphrodisiaco - Rauw Alejandro

Die Ultimo World Tour - Bad Bunny

José - J Balvin

KG0615 - KAROL GS

in Angst (Vor Liebe und anderen Dämonen) - Kali Uchis

Bad Bunny destacó en el género urbano (Foto: IG: badbunnypr)

Deja - Stereopumpe

Schau, was du mich dazu gebracht hast (Deluxe Edition) - Electric Diamond

Herkunft - Juanes

Clambre - Nathy Peluso

El Madrileño - C. Tangana

Karmatische Resonanzklänge - Zoé

Anthologie der Rancherra Music Vol. 2 -Aida Cuevas

In meinen 80ern - Vicente Fernández

Brüste - Mein Laferte

Un Canto por Mexiko Band 1 - Natalia Lafourcade

Ayayay (Super Deluxe) - Christian Nodal

Salswing - Ruben Blades y Robert Delgado &Orquesta

In Cuarentena - Die große Kombination von Puerto Rico

Ohne Salsa gibt es kein Paradies - Aymée Nuviola

Kollege - Gilberto Santa Rosa

Lebe ich Perú - Tony Succar

Spiegel, Spiegel - Chick Corea y Chucho Valdes

Die Geschichte der Sound Bronx - Carlos Henriquez

Virtuelles Birdland - Arturo O'Farril The Afro Latin Jazz Orchestra

Transparenz - Dafnis Prieto Sexteto

Die Kunst des Bolero - Miguel Zenón und Luis Perdomo

Rubén Blades figuró con su álbum Salswing! EFE/Federico Ríos

Jeder — Justin Bieber

Pünktlich - Brandi Carlile

Glücklicher als je zuvor - Billie Eilish

Positionen - Ariana Grande

Führerschein - Olivia Rodrigo

Ich bekomme einen Kick von dir - Tony Bennett y Lady Gaga

Einsam - Justin Bieber y Benny Blanco

Butter - BTS

Höhere Leistung — Coldplay

Küss mich mehr - Doja Cat ft Sza

Liebe zum Verkauf - Tony Bennett y Lady Gaga

Bis wir uns wiedersehen (live) - Norah Jones

Ein Tori Kelly Weihnachten - Tori Kelly

Ledisi singt Nina - Ledisi

So ist das Leben - Willie Nelson

Ein Holly Dolly Weihnachten - Dolly Parton

Jeder — Justin Bieber

Pünktlich - Brandi Carlile

Glücklicher als je zuvor - Billie Eilish

Positionen - Ariana Grande

Führerschein - Olivia Rodrigo

Gerechtigkeit (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Glücklicher als je zuvor - Billie Eilish

Positionen - Ariana Grande

Sauer - Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo tiene varias nominaciones tras el lanzamiento de Sour (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Hero - Afrojack von David Guetta

Webstuhl - Ólafur Arnalds ft Bonobo

Vorher - James Blake

Herzschmerz - Bonobo und völlig enorme ausgestorbene Dinosaurier

Du kannst es schaffen - Caribou

Alive - Rüfüs Du Sol

Das Geschäft - Tiësto

Unbewusst - Schwarzer Kaffee

Gefallene Glut - Illenium

Musik ist die Waffe (neu geladen) - Major Lazer

Shockwave - Marshmello

Freie Liebe - Sylvan Esso

Urteil - Ten City

Doppel Dealin' - Randy Brecker und Eric Marienthal

Der Garten - Rachel Eckroth

Baumfälle - Taylor Eigsti

Im Blue Note Tokio - Steve Gadd Band

Tief: Die Bariton-Sitzungen, Band 2″ - Mark Lettieri

Im Dunkeln geschossen - AC/DC

Kenne dich besser (Live von Capitol Studio A) - Black Pumas

Nichts ist vergleichbar 2 U - Chris Cornell

Ohm - Deftones

Ein Feuer machen - Foo Fighters

Genese - Deftones

Das Alien - Traumtheater

Amazonien — Gojira

Die Gezeiten vorantreiben - Mastodon

Der Triumph von King Freak (Eine Krypta der Erhaltung und des Aberglaubens) - Rob Zombie

Hochfahren — Wechselstrom/Gleichstrom

Capitol Cuts - Live aus Studio A - Schwarze Pumas

Niemand singt mehr wie du Vol. 1 ″ - Chris Cornell

Medizin um Mitternacht - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney

Paul McCartney en la categoría de rock (Foto: REUTERS/Diego Vara/File Photo)

Alle meine Lieblingslieder - Weezer

Der Bandit - Könige von Leon

Entfernung - Mammoth Wvh

Finde meinen Weg - Paul McCartney

Auf einen Krieg warten - Foo Fighters

Küste — Fleet Foxes

Wenn ich keine Liebe haben kann, will ich Macht - Halsey

Jubilee - japanisches Frühstück

In Sonnenstrahlen eingestürzt - Arlo Parks

Papas Zuhause - St. Vincent

Du hast dich verloren - Snoh Salegra

Peaches - Justin Bieber in Zusammenarbeit mit Daniel Caesar und Giveon

Schaden - H.E.R.

Lass die Tür offen - Silk Sonic

Nimm deine Gefühle auf - Jazmine Sullivan

Ich brauche dich - Jon Batiste

Bring es zu mir nach Hause - Bj The Chicago Kid, Pj Morton yKenyon Dixon en colaboración con Charlie Bereal

Wiedergeboren - Leon Bridges in Zusammenarbeit mit Robert Glasper

Kämpfe für dich - H.E.R

Wie viel kann ein Herz kosten - Lucky Daye in Zusammenarbeit mit Yebba

Neues Licht - Eric Bellinger

Etwas zu sagen - Cory Henry

Stimmung Tapfer - Hiatus Kaiyote

Tisch für Zwei - Lucky Daye

Dinnerparty: Nachtisch - Terrasse Martin, Robert Glasper, 9. Wunder y Kamasi Washington

Studieren im Ausland: Verlängerter Aufenthalt - Masego

El tema de Cruella está nominado CULTURA DISNEY

Cruella

In den Höhen

Lieber Evan Hansen

Eine Nacht in Miami

Respekt

Schmigadoon!

Kapitel 1 der Vereinigten Staaten gegen Billie Holliday

Schaden - H.E.R.

Gute Tage - SZA

Jahrestag des Herzschmerzes - Giveon

Lass die Tür offen - Silk Sonic

Nimm deine Gefühle auf - Jazmine Sullivan

Temporäre Höhen im violetten Himmel - Snoh Aalegra

Wir sind - Jon Batiste

Goldgräber-Sound - Leon Bridges

Mein Hinterkopf - H.E.R.

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

El rapero Tyler, the Creator figura entre los nominados ( REUTERS/Mario Anzuoni)

Familienbande - Baby Keem in Zusammenarbeit mit Kendrick Lamar

Hoch - Cardi B

Mein. Life - J. Cole in Zusammenarbeit mit 21 Savage und Morray

Weg 2 Sexy - Drake in Zusammenarbeit mit Future Young Thug

Thot S*** - Megan Thee Hengst

Stolz. Ist. Das. Devil - J. Cole in Zusammenarbeit mit Lil Baby

Muss es wissen - Doja Cat

Industry Baby — Lil Nas X in Zusammenarbeit mit Jack Harlow

Wusyaname - Tyler, Der Schöpfer in Zusammenarbeit mit Youngboy Never Broke Again und Ty Dolla $ ign

Hurricane - Kanye West in Zusammenarbeit mit The Weeknd und Lil Baby

Die Nebensaison - J. Cole

Zertifizierter Liebhaberjunge - Drake

King's Disease Oil - Nas

Ruf mich an, wenn du dich verirrst - Tyler, Der Schöpfer

Donda - Kanye West

Badesalz - (DMX) in Zusammenarbeit mit Jay-Z und Nas

Bester Freund -Saweetie in Zusammenarbeit mit Doja Cat

Familienbande - Baby Keem in Zusammenarbeit mit Kendrick Lamar

Gefängnis - Kanye West in Zusammenarbeit mit Jay-Z

Mein. Life - J. Cole in Zusammenarbeit mit 21 Savage und Morray

Chris Stapleton tiene varias nominaciones en las categorías relacionadas al country (Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Immerhin - Luke Combs

Erinnere dich an ihren Namen - Mickey Guyton

Alles was ich mache ist fahren - Jason Isbell

Kamerarolle - Kacey Musgraves

Du solltest wahrscheinlich gehen - Chris Stapleton

Wenn ich dich nicht geliebt hätte - Jason Aldean CyCarrie Underwood

Jüngeres Ich - Brothers Osborne

Freut mich, dass es dich gibt - Dan+Sha

Nach dir jagen - Ryan Hurd y Maren Morris

Betrunken (und ich will nicht nach Hause gehen) - Elle King y Miranda Lambert

Skelette - Brothers Osborne

Erinnere dich an ihren Namen - Mickey Guyton

Die Marfa-Bänder - Miranda Lambert, Jon Randall y Jack Ingram

Die Ballade von Dood Juanita - Sturgill Simpson

Von vorne anfangen - Chris Stapleton

Besser als wir es vorgefunden haben - Maren Morris

Kamerarolle - Kacey Musgraves

Kalt - Chris Stapleton

Wieder Land - Thomas Rhett

Lust wie - Walker Hayes

Erinnere dich an ihren Namen - Mickey Guyton





