Grammy 2022 am 3. April: Zeitplan und Kanal in Peru, um Tony Sucar bei der lang erwarteten Gala zu sehen

Es fehlt sehr wenig. Die 64. Grammy Awards werden an diesem Sonntag, den 3. April, in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas ausgetragen. Das Datum wurde geändert, da es im Januar dieses Jahres in Los Angeles stattfinden sollte. Der Anstieg der COVID-19-Infektionen zwang jedoch die Academy, um es zu verschieben. Es ist Zeit zu wissen, wo man sie sehen kann und um wie viel Uhr die Zeremonie beginnt.

In dieser Ausgabe wurden die ausgewählten nicht von anonymen Komitees gewählt, sondern von mehr als 11.000 Mitgliedern der United States Recording Academy. Darüber hinaus werden die Grammys 2022 bei der künstlerischen Gala zwei neue Kategorien präsentieren: „Beste musikalische Weltleistung“ und „Bestes Latin Urban Music Album“.

Darüber hinaus wird die Zeremonie vom südamerikanischen Schauspieler und Komiker Trevor Noah geleitet.

STARTZEIT

Die Ausstrahlung der Grammys 2022 wird voraussichtlich um 20:00 Uhr (peruanische Zeit) und in den Vereinigten Staaten ab 19:00 Uhr (Central Time) beginnen . In der Zwischenzeit beginnt die Übertragung der Preise auf dem roten Teppich um 18.30 Uhr (peruanische Zeit).

WO WERDEN SIE ES AUSSTRAHLEN?

Die Live-Übertragung wird auf TNT in Lateinamerika über die folgenden Kanäle übertragen:

- Gericht

- Spiel insgesamt

- Megakabel

- Sterne-Fernsehen

- Izzi

- Himmel.

Wenn Sie die Kanäle nicht haben, gibt es andere Möglichkeiten, sie über soziale Netzwerke und mobile Geräte anzusehen.

WO KANN MAN ES KOSTENLOS LIVE SEHEN?

Eine Möglichkeit, es anzusehen, ist das Fernsehen über das Signal der TNT - oder TNT-Serie. Ein anderer ist online, sowohl über den Streaming-Dienst von TNT-Kanälen (TNT GO) als auch über die Online-Plattformen der Grammys. Bei der ersten Alternative müssen Sie, um TNT Series LIVE zu sehen, den Kanal Ihres gemieteten Kabeldienstes einschalten. Sie können es auch über die TNT GO-App ansehen.

Wenn Sie nicht über die TNT-Serie verfügen, sollten Sie ein zusätzliches Inhaltspaket erwerben, das exklusiv für TNT erhältlich ist. Dazu müssen Sie sich an die Servicenummer Ihres gekauften Kabels wenden.

Eine weitere Option ist das Ansehen der Grammys 2022 über die TNT GO-App, mit der Sie die gesamte Programmierung der Signale TNT, TNT Series und Space in Echtzeit genießen können. Denken Sie daran, dass es im App Store und bei Google Play verfügbar ist und Sie mit dem Benutzernamen und dem Passwort Ihres Pay-TV-Dienstes auf den Inhalt zugreifen können.

MEHR OPTIONEN

Sie können es auf dem YouTube-Kanal der Musikpreisverleihung ansehen, da das Programm ausgestrahlt wird. Sie können auch die offiziellen Websites der Academy (grammy.com) und Facebook Live besuchen.

No te pierdas ningún detalle de los nominados. EFE/Michael Nelson

2022 GRAMMY-NOMINIERUNGEN

Beste elektronische Aufnahme

Held - Afrojack und David Guetta

Webstuhl - Olafur Arnalds

Vorher - James Blake

Herzschmerz - Bonobo & TeeDinosaurs

Du kannst es schaffen - Caribouband

Lebendig - Rufus DuSol

Das Geschäft - Tiesto

Beste Rap-Leistung

Familienbande von Baby Keem con Kendrick Lamar

Oben von Cardi B My Life von J Cole

Way 2 Sexy von Drake und Future

Thot Shite Megan Der Hengst

Nicht-klassischer Produzent des Jahres

John Antonoff

Robert Chahayed

Junge

Ricki Reed

Michael Elizondo

Beste melodische Rap-Performance

Muss es wissen - Doja Cat

Stolz. ist. der. Teufel - jCole & LilBaby4pf

BABY-INDUSTRIE - de LilnaSX & Jack Harlow

WUSYANAME - Tyler Der Schöpfer, YoungBoy ist nie wieder kaputt gegangen & Tydollasign

Hurricane - Kanye West, The Weeknd & Lil Baby

Beste Rap-Album

Die Nebensaison - J.Cole

Zertifizierter Liebhaberjunge - Drake

Königskrankheit II - Nasir Jones

Ruf mich an, wenn du dich verirrst - Tyler, der Schöpfer

Donda - Kany West

Bester Rap-Song

Badesalz - DMX, Jay Z, Nasir Jones

Beste Freunde - Saweetie y Doja Cat

Familienbande - Baby Keem von Kendrick Lamar

Gefängnis - Kany West und Jay Z

Mein Leben - J. Cole, 21 Savage, Morray

Beste lateinamerikanische Popalbum

Schwindel - Pablo Alboran

Meine Lieben - Paula Arenas

Altmodisch - Ricardo Arjena

Meine Hände - Camilo

Mendo - Alex Kuba

Offenbarung - Selena Gomez

Beste lateinamerikanische Urban-Musik-Album

Aphrodisiaco - Roh-Alejandro

Die letzte Weltreise - J Balvin

JOSÉ - J Balvin

KG0516 - Karol G

Furchtlos (vor Liebe und anderen Dämonen) - Kali Uchis

Beste alternative lateinamerikanische Musikalbum

Deja - Stereobombe

Schau, was du mich dazu gebracht hast - Diamante Electric

Herkunft - Juanes

Calambre - Nathy Peluso

El Madrileno - C. Tangana

Klänge der karmatischen Resonanz - Zoe

Das beste immersive Album

ALICIA - Alicia Die Schlüssel

Clique -Patricia Barber

Feine Linie — Harry Styles

Die Zukunft beißt - Steven Wilson

Ruhiger Grender - Anne Karin Sundal-Ask & Det Norseke Jentor

Bester musikalischer Spielfilm

Innen - Bo Burnham

David Byrnes Amerika-Utopie - David Byrne

Glücklicher als je zuvor: Ein Liebesbrief in Los Angeles - Billie Eilish

Musik, Geld und Wahnsinn - Jimmi Hendrix

Sommer der Seele - Verschiedene

Das beste Musikvideo

Im Dunkeln erschossen - ACDC

Freiheit - Jon Batiste

Ich bekomme einen Kick von dir - Tonny Bennet y Lady Gaga

Pfirsiche - Justin Bieber, Daniel Caesar und Giveon

Glücklicher als je zuvor - Billie Eilish

MONTERO (Ruf mich bei deinem Namen an) - Lil Nas X

gute 4 u - Olivia Rodrigo

Pop-Solo-Aufführung

Jeder — Justin Bieber

Pünktlich - Brandi Carlile

Glücklicher als je zuvor - Billie Eilish

Positionen - Ariana Grande

Führerschein - Olivia Rodrigo

Bester Popsong von Gruppe oder Zusammenarbeit

Butter - BTS

Höhere Leistung — Coldplay

Ich bekomme einen Kick aus dir - Tony Bennet y Lady Gaga

Küss mich mehr - Doja Cat und SZA

Einsam - Justin Bieber y Benny Blanco

Das beste Album des Jahres

SAUER - Olivia Rodrigo

Planet Her - Doja Cat

Evermore

Liebe zum Verkauf -Tony Bennet y Lady Gaga

Justiz - Justin Bieber

Glücklicher als je zuvor - Billie Eilish

Mein Hinterkopf - H. E. R

Wir sind - Jon Batiste

MONTERO - Lil Nas X

DONDA - Kanye West

Lied des Jahres

Schlechte Angewohnheiten

Ein wunderschönes Geräusch

Führerschein

Kämpfe für dich

Glücklicher als je zuvor

Lass die Tür offen

Küss mich mehr

MONTERO (Ruf mich bei deinem Namen an)

Pfirsiche

Direkt bei mir

Aufnahme des Jahres

„Ich glaube immer noch an dich“ - ABBA

„Freiheit“ — Jon Batiste

„Ich bekomme einen Kick von dir“ - Tony Bennett & Lady Gaga

„Peaches“ - Justin Bieber mit Daniel Caesar & Giveon

„Pünktlich“ — Brandi Carlile

„Küss mich mehr“ - Doja Cat mit SZA

„Glücklicher als je zuvor“ - Billie Eilish

„Montero“ (Ruf mich bei deinem Namen an) - Lil Nas X

„Führerschein“ — Olivia Rodrigo

„Lass die Tür offen“ - Silk Sonic

Bester neuer Künstler

Aroon Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Tiere aus Glas

Japanisches Frühstück

Das Kind Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Bestes progressives R&B-Album

Neues Licht — Eric Bellinger

Etwas zu sagen - Cory Henry

Stimmung Tapfer - Pause Kaiyote

Tisch für zwei — Lucky Daye

Dinnerparty: Nachtisch — Terrasse Martin, Robert Glasper, 9. Wunder & Kamasi Washington

Studieren im Ausland: Verlängerter Aufenthalt — Masego

Beste Rap-Leistung

„Familienbande“ — Baby Keem mit Kendrick Lamar

„Hoch“ — Cardi B

„m y. l ich f e“ — J. Cole mit 21 Savage & Morray

„Way 2 Sexy“ - Drake mit Zukunft & Junger Schläger

„Thot S***“ — Megan Thee Hengst

Beste Rap-Album

Die Nebensaison — J. Cole

Zertifizierter Loverboy - Drake

King's Disease II — Nas

Ruf mich an, wenn du dich verirrst - Tyler, Der Schöpfer

Donda — Kanye West

Bester Country-Song

„Besser als wir es gefunden haben“ — Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins & Laura Veltz, Songwriter (Maren Morris)

„Kamerarolle“ — Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, Songwriter (Kacey Musgraves)

„Kalt“ — Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton, Songwriter (Chris Stapleton)

„Wieder auf dem Land“ — Zach Crowell, Ashley Gorley & Thomas Rhett, Songwriter (Thomas Rhett)

„Lust wie“ - Cameron Bartolini, Walker Hayes, Josh Jenkins & Shane Stevens, Songwriter (Walker Hayes)

„Erinnere dich an ihren Namen“ - Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram & Parker Welling, Songwriter (Mickey Guyton)

Beste Jazzy-Album

Generationen — Das Baylor-Projekt

SuperBlue — Kurt Elling & Charlie Hunter

Zeitreisende — Nenna Freelon

Flor — Gretchen gesprochen

Songwrights Apothekerlabor — Esperanza Spalding

Beste Gospel-Album

Deine Geschichte ändern — Jekalyn Carr

Royalty: Lebe im Ryman - Tasha Cobbs Leonard

Jubiläum: Juneteenth Edition — Maverick City Music

Jonny x Mali: Lebe in LA - Jonathan McReynolds & Mali Musik

Glauben Sie daran - CeCe Winans

Beste lateinamerikanische Tropenalbum

„Lebe in Peru“ - Tony Succar

„Salswing“ - Rubén Blades und Roberto Delgado & Orchester

„Quarantäne“ — Puerto Ricos große Kombo

„Ohne Sauce gibt es kein Paradies“ - Aymée Nuviola

„Kollegen“ - Gilberto Santa Rosa

Beste musikalische Darbietung der Welt

Mohabbat - Aroon Aftab

Zusammenarbeit bei „Do Yourself“ - Angelique Kidjo und Burna Boy.

„Pà Pá Pà“ - Femi Kuti

„Blewu“ - Jo-Jo-Jo-Matte von Angelique Kidjo

„Essenz“ - Wizkid

