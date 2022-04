„Du bist fertig und gehst“: Oppositionsgruppen demonstrierten im Land gegen den Widerruf des Mandats

Die demokratische Ausübung des Mandatswiderrufs ist noch eine Woche vor der Durchführung im Land. An diesem Sonntag haben Oppositionsgruppen jedoch verschiedene Kontingente einberufen, um gegen die von Präsident Andrés Manuel López Obrador geförderte Konsultation zu demonstrieren.

Auf den Ruf „Sie beenden und gehen“, „leere Wahlurnen“ und „Ich verteidige das INE“ versammelten sich um 11 Uhr morgens verschiedene Kontingente im ganzen Land in verschiedenen Regionen des Landes, um gegen die Konsultation zu demonstrieren, die der Präsident von Mexiko am kommenden Sonntag abhalten will und die große Folgen hat Kontroverse unter den Bürgern.

In Mexiko-Stadt wurde die Demonstration im Engel der Unabhängigkeit einberufen, wo gegen 11:30 Uhr morgens weiß gekleidete Demonstranten ihre Reise zum Denkmal der Revolution begannen.

La manifestación en contra de la Revocación de Mandato se convocó a través de redes sociales (Foto: Twitter / @AlEstiloDeHouse)

Die Demonstration „You finish and go“ wurde in verschiedenen Bundesstaaten der Mexikanischen Republik einberufen, und die Gruppen, die gegen die sogenannte vierte Transformation sind, fordern nicht nur, dass sie nicht an der Konsultation zum Widerruf des Mandats teilnehmen, sondern auch Gesundheit, Sicherheit, Beschäftigung, Bildung und Respekt für die Verfassung. Der Zweck dieses Protests ist auch die Verteidigung des National Electoral Institute (INE), da Oppositionsgruppen dies argumentiert haben Die Maßnahmen des mexikanischen Präsidenten stellen ein Risiko für diese Institution dar.

Zu den Charakteren, die die Demonstration verbreiteten und forderten, gehören auch die Namen des ehemaligen Präsidenten Felipe Calderón als Bundesabgeordneter Gabriel Quadri, der in seinen sozialen Netzwerken verschiedene Botschaften widmete, um die Bürger zur Teilnahme an der Demonstration einzuladen.

In ähnlicher Weise nutzte der mexikanische Politiker Jorge Triana seine sozialen Netzwerke, um seine Anhänger an diesem Sonntag, dem 3. April, zum Marsch einzuladen, ebenso wie der Geschäftsmann Claudio X. Gonzápez Laporte, der die Meinung des Journalisten Néstor Ojeda aufnahm und auf seinem offiziellen Twitter-Account schrieb: „Die Nichtabstimmung am 10. April ist ein klarer Ausdruck dafür, dass sich die Bürger nicht von der Regierung von Morena und López Obrador manipulieren lassen werden. Diese Konsultation ist eine Frage kleiner Lügen.“

Gabriel Quadri, diputado opositor del gobierno de López Obrador, compartió en redes sociales su participación en la marcha en contra de la Revocación de Mandato (Foto: Twitter / @g_quadri)

Der Widerruf des Mandats des Präsidenten ist eine vom National Electoral Institute (INE) organisierte Beratungsübung, die darauf abzielt, die Bürger zu fragen, ob sie möchten, dass der Leiter der lokalen Exekutive weiterhin im Amt bleibt. Zu diesem Zweck hat das Allgemeine Gesetz über den Widerruf des Mandats (LGRM) eine Reihe von Richtlinien festgelegt, die den Mindestbetrag der Teilnahme festlegen, der erforderlich ist, um es verbindlich zu machen.

Der Widerruf der Konsultation des Mandats hat unter den Bürgern zu großen Kontroversen geführt, sodass sich verschiedene Persönlichkeiten aus der Welt der Politik darüber geäußert haben. Während Mitglieder des Kabinetts von Andrés Manuel López Obrador die Initiative des Präsidenten unterstützt haben, haben viele andere Oppositionsfiguren drückten ihre Unzufriedenheit aus und sie haben sogar die Bürger aufgefordert, am kommenden Sonntag, dem 10. April, nicht an der demokratischen Übung teilzunehmen.

El título del movimiento opositor de la Revocación de Mandato surgió del incómodo incidente de Vicente Fox y Fidel Castro cuando el panista aún era presidente de México (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Der Titel der Bewegung, die gegen den Widerruf des Mandats von Andrés Manuel López Obrador ist, stammt aus dem unangenehmen Moment, in dem der ehemalige Präsident Vicente Fox spielte auf der Seite des verstorbenen Führers der Kubanischen Revolution, Fidel Castro, aus dem der ikonische Ausdruck „Sie“ hervorging iss und geh“.

Es war 2004 und Mexiko war Gastgeber des Gipfels der Amerikas, an dem Fidel Castro teilnahm. Der kubanische Präsident bestätigte jedoch seine Teilnahme nur wenige Tage vor der Veranstaltung, was eine unerwartete Änderung der Pläne für Vicente Fox bedeutete, der plante, mit US-Präsident George W. ein Statut für ihre Landsleute in einer unregelmäßigen Situation in den Vereinigten Staaten zu verhandeln.

Um ein Missgeschick mit George W. Bush zu vermeiden, lud Vicente Fox Fidel Castro ein, seine Agenda zu ändern, und sein Vorschlag basierte darauf, dass der kubanische Revolutionär am Donnerstag an einem Mittagessen teilnahm und dann Mexiko verließ und die Vereinigten Staaten oder seinen damaligen Präsidenten nicht angreifen würde. Später wurde die Episode in dem ikonischen Satz „du isst und gehst“ zusammengefasst.

