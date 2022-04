Die Ukraine verzeichnete im Morgengrauen neue russische Angriffe auf die Küstenstadt Odessa

View of an explosion, after Russian President Vladimir Putin authorised a military operation in eastern Ukraine, near Dnipro, Ukraine February 24, 2022 in this image obtained by REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Eine Reihe von Explosionen wurde am Sonntagmorgen in Odessa, einer Küstenstadt im Südwesten der Ukraine, gehört, wie verschiedene Quellen angaben und ein AFP-Journalist feststellten.

Die Explosionen waren gegen 06:00 Uhr (Ortszeit) zu spüren und verursachten mindestens drei schwarze Rauchwolken mit sichtbaren Flammen, offenbar in einem Industriegebiet dieses strategischen Hafens am Schwarzen Meer.

Ein Hotelangestellter in der Innenstadt sagte, er habe ein Flugzeug gehört, aber ein Militär in der Nähe einer der Explosionen deutete darauf hin, dass es sich um eine Rakete oder eine Rakete handelte.

„Die Region Odessa ist Teil der vorrangigen Ziele des Feindes. Der Feind setzt seine perfide Praxis fort, sensible Infrastrukturen anzugreifen „, sagte Nazarov, der das Verbot der Meldung des Ortes oder der durch die Angriffe verursachten Schäden bekräftigte.

Anton Herashchenko, Berater des ukrainischen Innenministers, schrieb auf Telegram: „Odessa wurde auf dem Luftweg angegriffen. In bestimmten Gebieten sind Brände zu beobachten. Einige der Raketen wurden von der Luftverteidigung abgeschossen.“

Der Stadtrat des Stadtrats von Odessa, Petro Obukhov, verurteilte auf seinem Facebook-Profil den Angriff russischer Truppen und versicherte, dass die Stadt nichts vergessen oder vergeben werde.

„Der Feind hat in Odessa einen Raketenangriff durchgeführt. Eines der Ziele war ein Treibstofftank. Wir werden nichts vergessen oder vergeben „, sagte er.

BLOCKADE GEHT WEITER

Trotz des Verlusts der Kontrolle über Gebiete in der Nähe der Hauptstadt halten die russischen Seestreitkräfte die Blockade der ukrainischen Küste im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer aufrecht und verhindern so die Wiederversorgung der Ukraine auf dem Seeweg, so der jüngste Geheimdienstbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Russland ist weiterhin in der Lage, eine Amphibienlandung zu versuchen, aber diese Operation dürfte aufgrund der Zeit, die die ukrainischen Streitkräfte zur Vorbereitung hatten, Risiken mit sich bringen, fügt der an diesem Sonntag veröffentlichte Bericht hinzu.

Minen, die sich möglicherweise im Schwarzen Meer befinden, stellen ein Risiko für die maritime Aktivität dar, fügt er hinzu.

Obwohl der Ursprung dieser Minen noch nicht klar ist, ist ihre Präsenz aufgrund der russischen Marineaktivitäten in der Region fast sicher und zeigt, wie sich die russische Invasion in die Ukraine auf zivile Interessen auswirkt.

(Mit Informationen von AFP und EFE)

