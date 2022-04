Die Ukraine fand 410 Leichen von Zivilisten, die von Putins Truppen in wiederhergestellten Gebieten in der Nähe von Kiew

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft schätzte am Sonntag die Zahl der Zivilisten, die sich nach dem Abzug der russischen Truppen in den nördlichen Vororten von Kiew bisher erholt hatten, auf 410.

„Bisher wurden 410 Leichen ermordeter Zivilisten aus dem Gebiet der Region Kiew entfernt“, kündigte Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova in einem Facebook-Beitrag an, so die Agentur Ukrinform.

„Staatsanwälte und andere Spezialisten haben bisher 140 von ihnen untersucht“, fügte er hinzu und erklärte, dass die Ermittler mit der lokalen Bevölkerung auf der Suche nach Zeugen, Opfern und grafischen Beweisen wie Fotos oder Videos zusammenarbeiten.

„Die Menschen sind verängstigt, müde und gequält, sie haben Entsetzen erlebt“, schrieb Venediktova und erklärte, dass es „Zeit und einen professionellen Ansatz“ braucht, um alles richtig zu dokumentieren und die Gelegenheit nicht zu verpassen, die Verantwortlichen zu bestrafen.

An diesem Sonntag hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba angekündigt, dass die Suche und Sammlung von Leichen in Bucha und den übrigen nördlichen Vororten von Kiew, die unter russischer Kontrolle standen, bereits „Hunderte“ von Leichen gefunden wurden.

Kuleba fügte hinzu, dass es den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gebeten habe, eine Erkundungsmission zu entsenden, um die begangenen Gräueltaten zu dokumentieren und zu verfolgen.

Nach Angaben der ukrainischen Regierung tragen die Körper der Opfer laut Medienbildern Zivilkleidung, und viele von ihnen sind gefesselt und scheinen in den Kopf geschossen worden zu sein.

Der Bürgermeister von Bucha gab gestern bekannt, dass die lokalen Behörden nach dem Abzug der russischen Truppen am 31. März etwa 280 Leichen in einem Massengrab begraben haben, weil sie den städtischen Friedhof zu diesem Zweck nicht nutzen konnten.

Die Bilder der mit Leichen übersäten Straßen von Bucha haben in Europa Bestürzung ausgelöst und von europäischen Führern verurteilt, die eine Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen durch Russland gefordert haben.

Der Chef der US-Diplomatie, Antony Blinken, sagte am Sonntag, dass die Vision mehrerer ziviler Körperschaften, die auf den Straßen von Bucha in der Ukraine verstreut sind, lautet“ ein Schlag in den Magen.“

„Sie können nicht umhin, diese Bilder als einen Schlag in den Magen zu sehen“, sagte Blinken gegenüber CNN, einen Tag nachdem sich schreckliche Bilder von Bucha, einer ukrainischen Stadt, die sich von den russischen Streitkräften erholt hatte, verbreitet hatten.

„Dies wird die tägliche Realität sein, solange die Brutalität Russlands gegen die Ukraine anhält“, fügte er hinzu.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg seinerseits sagte, dass die Morde an Zivilisten in Bucha „schrecklich“ seien.

„Es ist eine Brutalität gegen Zivilisten, die wir in Europa seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, und sie ist schrecklich und absolut inakzeptabel“, sagte Stoltenberg auch gegenüber CNN.

Zuvor versprach der Chef der Europäischen Union, Charles Michel, weitere Sanktionen gegen Moskau von zur Verurteilung der „Gräueltaten“ der russischen Streitkräfte außerhalb der Hauptstadt der Ukraine, Kiew.

„Schockiert über die beunruhigenden Bilder der Gräueltaten der russischen Armee in der befreiten Region Kiew #BuchaMassacre“, schrieb der Leiter des Europäischen Rates, Michel, auf Twitter. „Die EU hilft der Ukraine und NGOs, die für ihre Strafverfolgung vor internationalen Gerichten erforderlichen Beweise zu sammeln“, sagte er.

(Mit Informationen von EFE)

