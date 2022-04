Das AMLO-Kabinett förderte den Widerruf des Mandats in Coahuila: „Der Präsident ist nicht allein“

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Adán Augusto López, Leiter des Innenministeriums (Segob), Luis Rodríguez Bucio, Kommandeur der Nationalgarde (GN), und andere Politiker nahmen an einer Veranstaltung teil, die von der National Regeneration Movement (Morena) organisiert wurde Mandat, das am 10. April stattfinden soll.

Die Veranstaltung fand im Condesa Real Casino in Torreón, Coahuila, statt, das vom nationalen Vorsitzenden der Kirschpartei Mario Delgado geleitet wurde, der von Ricardo Mejía Berdeja begleitet wurde, der kürzlich als Unterstaatssekretär für öffentliche Sicherheit (SSPC), Senator Armando, Urlaub beantragt hatte Guadiana und andere Politiker der Entität.

Während seiner Rede sagte der Chef von Segob „der Präsident ist nicht allein“. Er wies auch darauf hin, dass bei den Wahlen 2023 in Coahuila der Regierungskandidat des Unternehmens die Unterstützung von Morenoisten aus ganz Mexiko erhalten wird.

„In Coahuila beginnt die demokratische Morgendämmerung am 10. April, denn ich habe keinen Zweifel daran, dass Coahuila hier sagen wird: 'Sie sind nicht allein Andrés Manuel López Obrador', sagte Adán Augusto López. „Schau, ich weiß, dass Coahuila stolz darauf ist, Dinosaurier zu zeigen, weil ich Ihnen eines sage: Dinosaurier werden aus Coahuila verschwinden, weil es eine demokratische Regierung des Volkes geben wird“, fügte er hinzu.

Auf der anderen Seite ordnete die Beschwerde- und Beschwerdekommission des Nationalen Wahlinstituts (INE) am vergangenen Freitag, dem 1. April, die Rücknahme von mehr als 600 Ankündigungen zugunsten des Vorstandsvorsitzenden bezüglich der Konsultation an.

Adriana Favela wies in einer Sondersitzung darauf hin, dass diese Resolution aufgrund von Beschwerden der PRI, PAN, PRD und MC gegen diese Propaganda gefasst wurde, die sie Morena, der Zivilvereinigung „Let Democracy Follow“ und Beamten zuschrieben und sagten, dass sie versuchen Einfluss auf die Bürger, damit am nächsten Sonntag, dem 10. April, dafür gestimmt wird, dass AMLO bis 2024 in der Exekutive landet.

Dies sind 183 spektakuläre Anzeigen, 18 Kisten mit Plakatpropaganda an Zäunen, 354 bemalte Zäune, 74 Kisten Leinwand an verschiedenen Orten und fünf Anzeigen in Transporteinheiten.

„Die einzigen beiden Stellen, bei denen keine Beschwerden eingereicht wurden, befinden sich in Campeche und Coahuila. In allen anderen wurde festgestellt, dass diese Art von Propaganda existiert, und es ist Werbung, die das Image des Präsidenten und den Hinweis auf die Abstimmung beim Widerruf des Mandats warnt“, sagte der Direktor von das Wahlgremium.

Es ist erwähnenswert, dass mindestens 40% dieser 92 Millionen Bürger teilnehmen müssen, damit die Konsultation zum Widerruf des Mandats Wirkung zeigt, dh 37 Millionen 129 Tausend 287 Wähler müssen mindestens 37 Millionen 129 Tausend 287 Wähler an den Wahlen teilnehmen mindestens 37 Millionen 129 Tausend 287 Wähler.

Wenn diese Zahl nicht erreicht wird, unabhängig davon, ob die Mehrheit für oder gegen den Widerruf des Vorstandsvorsitzenden ist, hat das Ergebnis keinen rechtlichen Wert, sodass López Obrador bis 2024 im Amt bleibt.

Wenn das Mindestteilnahmeziel von 37 Millionen erreicht wird, gewinnt die Option mit absoluter Mehrheit, dh die Hälfte plus eins.

Damit die Tabasqueño in der Konsultation verlieren können, müssten mindestens 18 Millionen, 564.645 Bürger die Option für den Widerruf des Mandats aufgrund des Vertrauensverlusts prüfen.

