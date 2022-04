Avanza País fordert Pedro Castillo auf, in Arbeitslosengebiete in Huancayo zu gehen oder sein Amt zu kündigen

Die Bank von Avanza Pais forderte das Staatsoberhaupt Pedro Castillo auf, in die von der Streik von Schwerlasttransportern und Landwirten in Huancayo, Junín, um mit den Bürgern in Dialog zu treten oder andernfalls sein Amt zu kündigen.

Über ihren Twitter-Account gab diese Fraktion eine Erklärung ab, in der sie versichert, dass die aktuelle soziale und wirtschaftliche Krise in Junín „in der Verantwortung der Exekutive liegt“.

„Deshalb fordern wir, dass Sie die Vernachlässigung hinter sich lassen und das Prinzip der Autorität, des sozialen Friedens, der Sicherheit und der Wirtschaft aller Peruaner wiederherstellen, und wir machen Präsident Pedro Castillo für den Tod und die Schädigung der Integrität unserer Mitbürger verantwortlich“, sagten sie.

SIE BITTEN UM KURSÄNDERUNG

Darüber hinaus wiesen sie darauf hin, dass aufgrund der „Unrentabilität“ des politischen Projekts von Peru Libre ein Richtungswechsel erforderlich ist, der allen Peruanern, insbesondere für die am stärksten gefährdet.“

In diesem Sinne forderten sie die sofortige Präsenz des Präsidenten in den Bereichen sozialer Konflikte, „um die Bevölkerung zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls ist sein Rücktritt der verfassungsmäßige Ausweg aus dieser tiefen Krise und weicht einer neuen Regierung, die auf die Forderungen der Bürger reagieren und lösen wird soziale Probleme, die das ganze Land betroffen haben“.

Schließlich forderten sie die Bürger auf, dafür zu sorgen, dass die Proteste friedlich stattfinden, um privates und öffentliches Eigentum sowie persönliche Integrität zu schützen.

KONGRESS BERUFEN

Auf der anderen Seite hat der Sprecherausschuss des Kongresses der Republik beschlossen, für diesen Montag, den 4. April, um 15.00 Uhr eine Plenarsitzung einzuberufen.

um die Minister für Energie und Bergbau (Carlos Palacios), Wirtschaft und Finanzen (Oscar Graham), Verkehr und Kommunikation (Nicolás Bustamante) sowie landwirtschaftliche Entwicklung und Bewässerung (Óscar Zea) zu zitieren.

Der Grund für die Einladung ist, „über die Vereinbarungen zu berichten, die mit den Bauern- und Transporterzunften im zentralen Bereich des Landes unterzeichnet wurden. “. Es wird auch Diskussion über „drei Gesetzesvorlagen mit wirtschaftlichem und steuerlichem Umfang geben, die das IGV-Gesetz ändern und es ermöglichen, den Satz der selektiven Verbrauchssteuer freizustellen oder zu variieren“, wie die Kongresspräsidentin María del Carmen Alva berichtete.

Die Rechnungen, die diesen Montag zu sehen sein werden, sind:

- PL 536, in dem vorgeschlagen wird, Artikel 61 des Allgemeinen Umsatzsteuergesetzes (IGV) und des Gesetzes über die selektive Verbrauchssteuer (ISC) zu ändern, um die Steuersätze beider Steuern auf der Grundlage technischer Berichte zu variieren.

- Der andere Legislativvorschlag ist PL 1590, der die Zahlung des ISC für alle Diesel und Benzin von 84, 90, 95 und 97 Oktan entlastet bis 31. Dezember 2022.

- Der dritte Legislativvorschlag, der ebenfalls vom Gutachten befreit wurde, ist PL 1541, in dem vorgeschlagen wird, das IGV- und ISC-Gesetz zu ändern, um die Zahlung des ISC für 90 Tage zu entlasten.

MEF-VORSCHLÄGE

Unterdessen gab der Minister für Wirtschaft und Finanzen (MEF), Oscar Graham, am vergangenen Samstag bekannt, dass die Exekutive beschließt, die Zahlung der selektiven Verbrauchssteuer (CSI) auf Kraftstoffe durch ein oberstes Dekret um bis zu 90% zu reduzieren das könnte diese Woche genehmigt werden.

„Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen trifft zusammen mit dem Ministerrat die Entscheidung, die Zahlung der selektiven Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe durch ein oberstes Dekret, das wir diese Woche erlassen können, um 90% zu reduzieren und zu entlasten“, sagte vom Wanka Coliseum in Junín, wo eine Delegation von Die Regierung traf sich mit Vertretern des Verkehrs und der Bauerngilden.

