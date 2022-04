Zelensky beschuldigte Russland, junge Menschen angelogen zu haben, um sie zur Invasion in die Ukraine zu schicken

Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a ceremony welcoming Ukrainians, who were freed by pro-Russian rebels during a prisoner exchange, at the Boryspil airport outside Kiev on December 29, 2019. - Ukraine and Russia-backed separatists in the country's war-torn east exchanged 200 prisoners on Sunday, swapping detained fighters for civilians and servicemen held captive in some cases for years in two breakaway regions. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP)

Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, sagte, dass den russischen Bürgern im Rahmen der Ankündigung Russlands, die Mobilisierung junger Menschen für die Wehrpflicht im Frühjahr wieder aufzunehmen, „nicht die Wahrheit gesagt wird“.

„Die diesjährigen Rekruten können in den Krieg gegen unseren Staat, gegen unser Volk geschickt werden. Es ist ein garantierter Tod für viele sehr junge Jungen. Und obwohl sie nicht unsere Bürger sind, ist es immer noch unsere Pflicht als Volk, sie zu warnen „, sagte er.

Daher erinnerte er die Familien der Rekruten daran, dass „keine Todesfälle mehr erforderlich sind“. „Schütze deine Kinder davor, Bösewichte zu werden. Schicke sie nicht zur Armee „, fragte Zelensky und fügte hinzu, dass das Schicksal militärischer Operationen nicht auf sie übertragen wird.

„Ich möchte auf die Tatsache eingehen, dass Russland versucht, Menschen auf der Krim zur Armee zu bringen. Dies ist ein Verstoß gegen das humanitäre Recht und ein Kriegsverbrechen, für das Rechenschaftspflicht besteht. Und es ist auch ein Argument für die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland „, verteidigte der ukrainische Präsident.

Er warnte auch davor, dass russische Truppen „einige temporäre Führer“ in den besetzten Gebieten ernennen, die er „Gauleiter“ nannte, ein deutscher Begriff, der von den Nazis verwendet wird. „Sie drohen Mitarbeitern von Unternehmen und Behörden, mit diesen benannten Personen zusammenzuarbeiten“, sagte er.

In Bezug auf die Fortschritte auf ukrainischem Territorium versicherte er, dass die russische Armee Truppen in der Region Donbass in Richtung Charkiw ansammelt. „Sie bereiten sich auf neue mächtige Schläge vor“, sagte er.

„Europa hat kein Recht, still auf das zu reagieren, was in unserem Mariupol passiert. Die ganze Welt muss auf diese humanitäre Katastrophe reagieren „, sagte er und erinnerte sich an seine Gespräche mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

„Wir einigen uns getrennt auf die Entfernung der Verwundeten und Toten aus der Stadt. Wir sprechen darüber mit der Türkei als Vermittler. Ich hoffe, bald über die Details berichten zu können „, fügte Zelensky hinzu, der sich auch auf das Treffen mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, bezog.

In dieser Hinsicht sagte er, dass dieser „wichtige“ Besuch „anderen Politikern zeigt, dass Mut in einer Zeit wie dieser eines der wichtigsten Merkmale für einen Politiker ist“. Schließlich nannte Zelensky den Monat Ramadan: „Ukrainische Muslime zusammen mit allen Muslimen der Welt“.

