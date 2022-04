Xbox Game Pass würde einen Familienplan für bis zu fünf Personen vorbereiten

Viel Glück für die Gamer, da Microsoft geplant hätte, Innovationen zu entwickeln und ein Familienabonnement für den Xbox Game Pass zu starten, ähnlich dem von Nintendo oder anderen Streaming-Plattformen wie Spotify, Netflix und anderen.

Laut Windows Central ist diese Initiative schon lange in Planung, und obwohl sie noch kein Veröffentlichungsdatum hat, wird das Familienabonnement für bis zu fünf Personen gelten, da sie nicht offiziell von Xbox angekündigt wird.

Da es weiterhin ein Leck ist, ist nicht bekannt, ob der gemeinsam genutzte Plan alle Modi des einzelnen Game Pass berücksichtigt, dh dass er auf der Konsole, dem PC oder sogar auf dem Handy abgespielt werden kann, da sich in der Cloud Videospiele befinden. Es wird jedoch geschätzt, dass die Kosten kostengünstiger sein werden als für fünf separate Abonnements.

Die zukünftige Bewegung des Unternehmens war bereits lange zu erwarten, da es anderen Abonnementplattformen nicht hinterherhinken konnte. Trotz der Aufregung fehlt Xbox, um die offizielle Ankündigung mit allen Details zu machen; Das oben erwähnte Outlet sagte, es könnte die Enthüllung in diesem Jahr sein.

Xbox Game Pass ist ein monatliches Abonnement, an dem Spieler teilnehmen können, unabhängig davon, ob sie keine Konsole der Marke haben, da im Katalog mit mehr als 100 Videospielen Optionen zum Spielen auf dem PC oder Mobiltelefon verfügbar sind. Es fügt jeden Monat neue Titel hinzu und bietet je nach gewählter Modalität unterschiedliche Vorteile.

Die letzten Spiele, die im März hinzugefügt wurden, waren: Shredders, The Dungeon of Naheulbeuk: Das Amulett des Chaos, Tainted Grail: Conquest, Zero Escape: The Nonary Games, Norco, F1 2021 und Crusaders Kings III, Weird West.

Gamers Outreach und Xbox haben den neuen Dokumentarfilm „A Player Like Me“ veröffentlicht, der die Geschichte von Jordan erzählt, einem 14-jährigen Jungen aus Atlanta, GA, der mit einer extrem seltenen Variante des Ehlers-Danlos-Syndroms lebt und den größten Teil seiner Kindheit in Krankenhäusern und Physiotherapie verbracht hat. Jordan hatte noch nie jemanden mit Ehlers-Danlos-Syndrom getroffen, aber alles änderte sich an dem Tag, als er Megan, die in Schottland lebt, traf und Forza Horizon 5 auf Xbox spielte.

„Ein Spieler wie ich“ ist Teil von „Beyond Xbox: Therapeutic Play“, einer Initiative von Gamers Outreach und Xbox, die darauf abzielt, die Vorteile von Videospielen sichtbar zu machen, um die Genesung von Kindern zu erleichtern, die längere Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Der Dokumentarfilm soll zeigen, wie Videospiele Kindern in Krankenhäusern helfen können, indem sie ihnen die Möglichkeit bieten, zu spielen und mit ihren Freunden und ihrer Familie in Kontakt zu treten.

Jordan und Megan über die Erfahrung des gegenseitigen Kennenlernens:

„Es war wirklich schön, mit jemandem zu sprechen, der es versteht (Ehlers-Danlos-Syndrom). Es war egal, ob Jordanien und ich unterschiedlich alt waren oder in verschiedenen Ländern lebten, wir konnten uns in den Erfahrungen des anderen widerspiegeln. „- Megan, Schottland.

„Ich war schockiert, als ich herausfand, dass Megan Ehlers-Danlos hatte. Eines der Dinge, bei denen ich bei dem Gespräch mit Megan geblieben bin, ist, dass ich, wenn ich eine Leidenschaft dafür habe, etwas zu tun, es nicht ignorieren sollte, nur weil es unmöglich erscheint. „- Jordan.

Um mehr über die Zusammenarbeit zwischen Gamers Outreach und Xbox zu lesen hier. Microsoft Stories hat auch weitere Informationen über Jordan und Megans neue Freundschaft veröffentlicht.

