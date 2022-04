„Wir wollen, dass Pedro Castillo kommt, nicht seine Clowns“: Demonstranten fordern die Anwesenheit des Präsidenten in Junín

In Huancayo, in der Region Junín, gehen Proteste, Blockaden und Stillstände des Verkehrs weiter , aufgrund einer Liste von Beschwerden, die Luftfahrtunternehmen und Landwirte bei der Regierung Pedro Castillo haben. Diesmal forderten Demonstranten vor dem Wanka Coliseum, wo sie sich mit Vertretern der Exekutive trafen, die sich aus mehreren Ministern zusammensetzten und von Premierminister Aníbal Torres geleitet wurden, die Anwesenheit des Präsidenten.

Die National Guild of Freight Carriers (GNTC) gab am vergangenen Montag, dem 28. März, den Beginn des landesweiten unbefristeten Streiks bekannt, der am sechsten Tag dieses Samstags stattfindet.

Unter mehreren Demonstranten gelang es einem Exitosa-Korrespondenten in Huancayo, eine Person zu interviewen, die sich weigerte, von Aníbal Torres und seinen Ministern anzureisen, und schickte eine Nachricht an das Staatsoberhaupt.

„Wir wollen Präsident Pedro Castillo, weil er uns in jeder Hinsicht beleidigt hat und uns als faul, bezahlt, Kriminelle usw. bezeichnet hat. Wir brauchen seine Anwesenheit: eine, um uns bei den Huanca-Leuten zu entschuldigen, und zweitens, um unser Problem ein für allemal zu lösen. Wir sind jetzt sechs Tage und werden weitermachen, wenn es keine Lösung gibt „, sagte er.

Zu einem anderen Zeitpunkt forderte er auch alle Bürger von Huancayo auf, sich zu 100% der unbefristeten Arbeitslosigkeit zuzuwenden: „Wir richten 100% ige Aufmerksamkeit auf die Menschen in Huancayo, weil wir ihre Anwesenheit und die sofortige Lösung der Regierung brauchen.“

Schließlich gab der Demonstrant an, dass Pedro Castillo dank der Stimmen „für das Zentrum von Huancayo zur Regierung gekommen sei und daher hier sein muss“.

„Wir wollen Castillos Anwesenheit, wir wollen nicht, dass die Clowns kommen (in Anspielung auf die Minister). Das wollen die Menschen in Huancayo „, schloss er.

FORDERN SIE DIE ANWESENHEIT VON PEDR

Kardinal Pedro Barreto, der den Dialogausschuss zu Gesprächen mit den Gewerkschaftsführern begleitete, fragte Landwirte und Transporter, ob der Erzbischof von Huancayo der Vermittler zwischen ihnen und der Regierung sein könne, aber sie forderten erneut die Anwesenheit des Präsidenten.

„Nein, wir wollen Castillo!“ , forderte in einem Video, das der Journalist Carlos Jair Saq auf seinem Twitter-Account gepostet hat.

„Während sich der Dialogtisch entfaltet, kommt es zu einer Konfrontation zwischen dem KKW und den Demonstranten hinter dem Wanka-Kolosseum. Sie feuern Gummigeschosse ab und reißen Gasbomben. Nachbarn fordern, dass die Bullen aufhören zu schießen, weil sie sie in Gefahr gebracht haben „, fügte er in einem weiteren Kommentar mit einem Foto von dem hinzu, was damals passiert ist.

Die Demonstranten fordern weiterhin die Anwesenheit von Pedro Castillo, der sich in der Region San Martín befindet, und bis zum Präsident taucht in Junín auf, der Streik und die Proteste werden weitergehen.

Policías disparan balas de goma y bombas lacrimógenas a los manifestantes. Foto: Carlos Jair Saq/@neondemonsaq

LESEN SIE WEITER