Verkehrsstillstand und soziale Konflikte, die in Peru eine Zeitbombe sind

Aktuelle Nachrichten aus Peru. Die Union der multimodalen Transportgilden Perus (UGTRANM) bereitet sich auf einen Massenstreik vor, der am Montag, dem 4. April, beginnt, obwohl seitdem In den vergangenen Tagen wurde bereits begonnen, Eingriffe auf den Straßen durchzuführen, die die ordnungsgemäße Bewegung von Fahrzeugen verhindern.

Der jüngste Bericht, der heute Morgen von der Superintendency of Land Transport of People, Cargo and Goods (Sutran) veröffentlicht wurde, besagt, dass am fünften Tag des Streiks die Blockade des Straßenverkehrs auf Kommunikationsstraßen in sechs Regionen wird unterbrochen, hauptsächlich jedoch in Junín, Arequipa und Puno, wo Gewaltakte sind eingetreten.

Warum findet dieser Stillstand statt? Der Grund ist der Treibstoffstoß. Die Fluggesellschaften haben einen Dialog mit Vertretern der Zentralregierung beantragt um eine Einigung zu erzielen. Diese Erhöhung ist für sie nicht mehr machbar, um Fracht zu transportieren, da auch die Frachtkosten steigen würden.

Infolge dieses neuen Ereignisses in der Regierung von Präsident Pedro Castillo wurden einige latente soziale Konflikte hervorgehoben, die weitere soziale Auswirkungen haben könnten, da sie vom Staat keine Lösung erhalten. Die Märsche, Proteste und Stillstände sind die Ausdrücke, die von den Geschädigten verwendet werden, um von den entsprechenden Behörden behandelt zu werden.

WAS IST EIN SOZIALER KONFLIKT?

Es wird als ein komplexer Prozess verstanden, in dem Bereiche der Gesellschaft, des Staates und/oder der Unternehmen wahrnehmen, dass ihre Positionen, Interessen, Ziele, Werte, Überzeugungen oder Bedürfnisse widersprüchlich sind, was zu einer Situation führt, die zu Gewalt führen kann.

Welche Auswirkungen sie haben können, hängt unter anderem von der Anzahl der beteiligten Akteure, der kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Vielfalt, den Formen der Gewalt, die auftreten können, oder der institutionellen Schwäche ab, um sie anzugehen.

PERÚ: CASOS REGISTRADOS POR REGIÓN, SEGÚN TIPO Y ESTADO, FEBRERO 2022 (Número de casos)

WAS PASSIERT JETZT IN PERU?

Bis Anfang 2022 hat das Untersekretariat für Prävention und Informationsmanagement (SSPI), das für die Überwachung von Konflikten zuständig ist Governance, Grundrechte und öffentliche Ordnung - legte einen offiziellen Bericht vor, in dem die Aufzeichnung und Aufmerksamkeit von 111 aktiven sozialen Konflikten angegeben wurde, von denen 5 Konflikte mit einem kritischen Risiko und 28 unmittelbar bevorstanden. Es gab auch 53 Konflikte mit mittlerem Risiko und 25 mit geringem Risiko.

Im Gegenzug gab es dreiundfünfzig Konflikte mit mittlerem Risiko und fünfundzwanzig Konflikte mit geringem Risiko, die von der Gebietseinheit organisiert wurden. Aktive soziale Konflikte mit einem höheren Risiko (kritisch und unmittelbar bevorstehend) stellen ein hohes Risiko für die demokratische Regierungsführung und die territoriale Governance dar und sind daher für die Exekutive von vorrangiger Bedeutung.

Mapa de conflictos por tipología febrero 2022

BERICHT ÜBER SOZIALE KONFLIKTE 2022

Für den Monat Februar dieses Jahres blieben die Fälle nach Risikograd stabil, und es gab keinen Anstieg der Fälle nach Risikograd, insbesondere bei Fällen mit „kritischem“ und „bevorstehendem“ Status. Aus dem Bericht geht hervor, dass derselbe Fall in einer Krisensituation aufrechterhalten wurde, die auch im Januar aufgezeichnet wurde (Blockade von Pluspetrol-Lot 8), obwohl die Exekutive im Laufe des Monats Treffen mit den einheimischen Gemeinden abhielt, die die Maßnahme umgesetzt haben Gewalt (San Juan Campesino, Nuevo Triunfo und Nueva Libertad).

Amazonas befand sich aufgrund der Blockade der Corral Quemado Bridge, die sofort betreut wurde, in einer Krisensituation. In den letzten Wochen des Monats gab es einen geringeren Anstieg der Fälle mit mittlerem Risiko. Dies erklärt sich aus der Aktivierung von Dialogräumen und damit den für den Raum spezifischen Treffen oder Sitzungen.

Auf der anderen Seite waren Konflikte mit drohender Gefahr in den letzten zwei Februarwochen rückläufig, was darauf zurückzuführen war, dass die Risiken einer Eskalation von Konflikten im Laufe des Monats bewältigt wurden.

