Uruguay: COVID-19-Test ist nicht mehr erforderlich, um geimpft zu werden

Pasajeros llegan al aeropuerto internacional José Martí y se realizan la prueba PCR para detectar la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Seit gestern Freitag ist es nicht mehr erforderlich, einen PCR- oder Antigen-Test vorzulegen, um nach Uruguay einzureisen. Laut dem am vergangenen Freitag vom Präsidenten der Republik Luis Lacalle Pou unterzeichneten Dekret ist die Regierung der Ansicht, dass „es notwendig und wünschenswert ist, den genannten Rechtsrahmen zu aktualisieren und ihn an die Bewertung der getroffenen Maßnahmen und die Entwicklung des Pandemie, die die nationale Notsituation hygienisch motiviert“.

Aus dem Dokument geht hervor, dass ein Teil des Dekrets 195/020 vom 15. Juli 2020, das die Regeln für die Einreise in das Land im Rahmen des Gesundheitsnotfalls regelt, ersetzt wird. Diese Art von Maßnahmen begünstigen zusammen mit dem Wechselkursunterschied die Tatsache, dass der uruguayische Tourismus nicht mehr in ihrem eigenen Land liegt und sie sich an Argentinien wenden.

Der Bürgermeister von Salto, Uruguay, Andrés Lima, bestätigte ebenfalls, dass man ab April von Argentinien nach Uruguay reisen könne, indem er einfach einen Impfnachweis vorlegte. Im Gespräch mit der Presse bestätigte der uruguayische Präsident vor einigen Tagen: „In diesem Fall könnten Sie, indem Sie einfach einen Impfnachweis vorlegen, von Argentinien nach Uruguay reisen. Es ist etwas, das seit April in Betrieb gehen würde, und die einzige Frage, die wir haben, ist, ob es vor oder nach der Tourismuswoche sein wird.“

En una rueda de prensa las autoridades sanitarias dijeron que “cuanto más se flexibilice el ingreso y se les facilite la vida a los turistas, es mejor para el sector. Pero tiene un fondo sanitario que tiene que resolverlo el MSP” (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Der Tourismusminister Tabaré Viera hatte bereits auf der Bedeutung dieser Maßnahme bestanden, um zum Wachstum des Tourismussektors beizutragen, der sich trotz der Sommersaison nicht erholte. Auf einer Pressekonferenz sagte er: „Je flexibler das Einkommen erzielt und das Leben der Touristen erleichtert wird, desto besser für den Sektor. Aber es gibt einen Gesundheitsfonds, der vom MSP gelöst werden muss.“

Satdijan kommentierte die bisherigen Maßnahmen des Gesundheitsministeriums: „In diesen zwei Jahren waren wir sehr verantwortlich. Derzeit gelten die verbleibenden Maßnahmen bei einigen Aktivitäten für geschlossene Räume. Alle [Outdoor-] Aktivitäten haben keine Protokolle mehr, [obwohl] es bei großen Menschenmengen Empfehlungen für Masken gibt „, sagte er auf Radio Universal.

Der Minister des Portfolios, Daniel Salinas, erklärte seinerseits, dass die Einstellung des Gesundheitsnotfalls „ein Tagesordnungspunkt dafür ist, wann die Ómicron-Welle vergeht und wichtige Impfgruppen im März erreicht werden“, berichtete La Diaria.

El test COVID ya no será necesario EFE/ Esteban Biba

Das Folgende sind die Vorschriften, die laut El País de Uruguay und dem Gesundheitsministerium dieses Landes seit dem 1. April in Kraft sind.

Verwenden Sie eine Gesichtsmaske bei Kontaktmöglichkeiten in weniger als zwei Metern Entfernung zu anderen Personen, sowohl während der Reise als auch bei der Ankunft im Land.

Krankenversicherung in Uruguay haben

Einhaltung der von der Gesundheitsbehörde festgelegten Ansteckungspräventionsmaßnahmen

Machen Sie die eidesstattliche Erklärung gemäß Artikel 1 des Dekrets Nr. 195/020 vom 15. Juli 2020

Diejenigen, die innerhalb der letzten 10 (zehn) bis 90 (neunzig) Tage vor der Einschiffung oder Ankunft im Land nicht an der Krankheit COVID-19 erkrankt sind und nicht nachweisen, dass sie je nach Art des gelieferten Impfstoffs die Einzeldosis oder beide Dosen gegen das von ihrem Land zugelassene SARS CoV-2-Virus erhalten haben Ursprung, muss zusätzlich nachweisen, dass sie ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Virus-Nachweistests (durch molekularbiologische Technik PCR-RT, Antigene oder Diagnosetechniken, die vom Ministerium für öffentliche Gesundheit genehmigt wurden) erhalten haben, der nicht mehr als 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor Beginn des Reise (sofern sich der Passagier auf der Durchreise befindet) in einem im Herkunfts- oder Transitland zugelassenen Labor. Minderjährige unter 6 Jahren sind von der in diesem Absatz festgelegten Verpflichtung ausgenommen und unterliegen den übrigen in diesem Dekret festgelegten Hygienemaßnahmen.

Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde oder bei denen Symptome der Krankheit aufgetreten sind, können innerhalb der letzten 7 (sieben) Tage vor ihrer Ankunft im Land nicht einreisen.

En Uruguay, 79% de la población está inmunizada con dos dosis de vacunas contra el covid-19 y el 58% se dio tres dosis Foto: Aeropuerto Internacional de Carrasco - EFE/Federico Anfitti

Salinas hatte angekündigt, dass er glaube, dass „die Bedingungen für eine fortschreitende Normalität gegeben sein werden“. Wie Satdjian sagte er, dass, genau wie im Februar alle Outdoor-Aktivitäten ohne Kapazitätskontrolle oder Impfstatus der Teilnehmer aktiviert wurden, könnte es in der ersten Aprilwoche eine erhöhte Flexibilität bei Indoor-Aktivitäten, Bildung und Eintrittsbedingungen geben.

Auf die Frage nach der Einstellung der Verwendung von Masken fügte er hinzu, dass „wir uns nicht beeilen werden“ und bat darum, dass sie weiterhin in geschlossenen Räumen verwendet werden, da dies die Maßnahme war, die es auch ermöglichte, Infektionen anderer Atemwegsviren in den letzten zwei Jahren zu reduzieren.

