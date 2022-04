Unterstützer von „El Bronco“ kamen im Apodaca-Gefängnis an, um ihre Unterstützung zu zeigen und für ihn zu beten

Inmitten von Gebeten, Schlagstöcken und Decken kamen seit Samstagmorgen Dutzende von Unterstützern des ehemaligen Gouverneurs von Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, in der Nähe des Apodaca-Gefängnisses an, wo er seit zwei Wochen festgehalten wird.

In lila T-Shirts gekleidet, entfalteten die Unterstützer Decken und Pappe mit Legenden wie „We are with you #FreeBronco, #Arre, #ProhibidoRendirse“; sowie Flaggen, mit denen sie dem ehemaligen Staatspräsidenten ihre Unterstützung zeigten.

Während ihrer Demonstration versicherten sie, dass sie „normale Bürger“ sind, die den ehemaligen Gouverneur unterstützen, und stellten klar, dass sie nicht „weggetragen“ werden.

Foto: TW/marychuyglez

Es sei daran erinnert, dass Rodríguez Calderón am 15. März verhaftet und wegen mutmaßlicher Wahlverbrechen in das Apodaca 2-Gefängnis gebracht wurde, insbesondere im Fall sogenannter „Bronchosignaturen“. Aus diesem Grund verband ihn ein Aufsichtsrichter mit dem Prozess und verhängte ihm Untersuchungshaft.

Der örtliche Richter erklärte sich jedoch für inkompetent in der Angelegenheit und leitete die Angelegenheit an ein Bundesgericht weiter.

Gabriel García Pérez, einer der Anwälte des ehemaligen Präsidenten, sagte, dass die auf Wahlverbrechen spezialisierte Staatsanwaltschaft in Abstimmung mit Elementen der Civil Force und der State Investigation Agency (AEI) El Bronco festgenommen habe, weil der Richter der Ansicht war, dass es genügend Elemente gebe zu bedenken, dass er fliehen könnte, nachdem der derzeitige Gouverneur Samuel Garcia sagte, Rodríguez Calderón habe versucht, nach Tamaulipas zu fliehen.

„Er überquerte ganz Nuevo León, von Garcia bis Terán, in anderthalb Stunden. Dieser Typ ging auf 180.200 (Kilometer pro Stunde). In Terán betrat er eine andere Ranch, auf dieser Ranch wechselt er laut Zeugen die Lieferwagen, befiehlt allen, das Auto zu wechseln und nach Tamaulipas zu schälen „, sagte Samuel García in einem Interview mit dem Journalisten Carlos Loret de Mola.

Cuartoscuro

Am Samstag ging der Anwalt aus El Bronco ins Gefängnis, um seinen Mandanten darüber zu informieren, dass die Anhörung am 12. April um 9:00 Uhr Ortszeit vor einem Bundesrichter stattfinden wird, wo festgestellt wird, ob er die Beschwerde wegen der Verwendung illegaler Ressourcen einzieht, die er angeblich verwendet hat sammeln Sie die erforderlichen Unterschriften und erhalten Sie so seine Kandidatur als unabhängiger für die Präsidentschaft Mexikos bei den Wahlen 2018.

Im Moment wies der Erste Bezirksrichter in Strafsachen einen Antrag auf Amparo ab, der von Adalina Davalos Martínez, Ehefrau von Jaime Rodríguez Calderón, eingereicht wurde.

Mit diesen rechtlichen Schritten beabsichtigte Davalos, jegliche Festnahme-, Haft- oder Erscheinungsbefehle, die ihr ausgestellt werden könnten, einzustellen, da die ehemalige First Lady des Nordstaates am 23. März bereits unbefristeten Schutz erlangt hatte.

Un juez federal desestimó un recurso de amparo presentado por Adalina Dávalos Martínez, esposa del ex gobernador de Nuevo León (der.) Foto: especial

Adalina Davalos 'Rechtsbehelf wurde eingelegt, nachdem Teile der Generalstaatsanwaltschaft mehrere Durchsuchungen in den Grundstücken von Jaime Rodríguez durchgeführt hatten, wo 2 Millionen 100.000 Pesos in bar, zwei Safes, ein 30x30-Gewehr und ein 357-Magnum-Revolver beschlagnahmt wurden.

Nach den Durchsuchungen sagte Samuel García, dass die Funde nur „die Spitze des Eisbergs waren, die mit den ältesten Ordnern begann“.

„Ich werde mich um meine Worte kümmern, um die Autonomie und das ordnungsgemäße Verfahren nicht zu beeinträchtigen, aber ich habe die Befugnis, Ihnen mitzuteilen, dass dies die Spitze des Eisbergs der Bronco-Regierung ist“, sagte Samuel García.

LESEN SIE WEITER: