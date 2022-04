Tony Succar bei den Grammys 2022: Roter Teppich, frühere Emotionen und weitere Details seiner frühen Zeit bei der Gala

Aus Las Vegas in den USA teilt Tony Succar seinen Anhängern alle Einzelheiten seiner Teilnahme an der Grammy 2022. Der herausragende Perkussionist ist für sein Album „Live in Peru“ in der Kategorie „Bestes lateinamerikanisches Tropenalbum“ nominiert und ist der einzige Peruaner, der das Land bei den wichtigsten Auszeichnungen der Musikindustrie vertritt.

An diesem Freitag, dem 1. April, nur zwei Tage vor der Zeremonie, nahm die ehemalige Jury von Yo Soy an der MusicAres „Person of The Year“ -Veranstaltung teil, die von der National Academy of Recording Arts and Sciences organisiert wurde, derselben Organisation, die die Grammy Awards an die herausragendsten Musikvertreter von das Jahr.

Der peruanische Produzent, der einen Maßanzug von Gino Amoretti trug, ging wie andere große internationale Künstler über den roten Teppich. Nachdem er von der internationalen Presse interviewt worden war, nahm er an der Gala teil, die Joni Mitchell und sogar sprach mit Jon Batiste, einem amerikanischen Sänger, der dieses Jahr 11 Nominierungen hat.

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus

ER WURDE VERWECHSELT MIT EINEM MITGLIED VON BTS

Ein merkwürdiger Moment, den Tony Succar während seiner Präsentation auf dem roten Teppich bei den Grammys erlebte, denn als er sich näherte, um ein Foto zu machen, begannen Dutzende von Fans, die draußen waren, zu schreien und riefen ihn an, um nach einem Foto zu fragen. Als sie jedoch feststellten, dass er kein Mitglied von BTS war, fing an zu lachen, was passiert ist.

EMOTIONEN VOR DER GAL

In einem exklusiven Interview mit Infobae wies der zweifache Latin Grammy-Gewinner darauf hin, dass er keine Rede habe vorbereitet im Falle des Gewinns der Trophäe und dass er auch keine Rede vorbereitet hat, wird ein Glücksritual durchführen. Stattdessen wird er es mit seinen Eltern und seinem Bruder verbringen, mit denen er in die Vereinigten Staaten gereist ist ist, um an der Zeremonie teilzunehmen.

„Ich habe sozusagen kein Ritual, aber ich versuche immer, mich in einen positiven Kopf zu versetzen. Ich versuche mir bewusst zu machen, dass ich da bin (bei den Grammys) und gewinne. Versetze mich in diese positive Stimmung und das passiert schon. Manchmal funktioniert es jedoch nicht, aber manchmal funktioniert es wie 2019, als ich bei den Latin Grammys doppelt gewonnen habe. Positiver Verstand! „, sagte er.

Er war auch stolz darauf, der einzige peruanische Kandidat zu sein: „Ich fühle mich geehrt, dass ich mein Land vertreten kann, und ich habe das Glück, Peruaner zu sein. Peruaner zu sein ist das Beste, wir haben alles und ich bin stolz darauf, mein Land zu vertreten. Ich werde nie aufhören, ich werde immer gute Musik machen, die mein Peru repräsentiert „, sagte er.

„Die gesamte Unterstützung Perus ist immens. Ich würde allen Fans sagen, dass Peru bei den Grammys anwesend ist. Lass uns nach Peru gehen! werden wir weiter Kunst machen und wir wachsen. Lass uns nach vorne gehen Peru!“ „, fügte er hinzu.

ÜBER „LEBE IN PERU“

„Live in Peru“ ist ein Konzert, das im Februar 2020 live im Nationaltheater aufgenommen wurde und verschiedene Versionen von „Billie Jean“, „A puro dolor“, „Uptown Funk“ und vielen mehr enthält. Diese Produktion musste mehrere Änderungen durchlaufen, um von den Mitgliedern der National Academy of Recording Arts and Sciences der Vereinigten Staaten akzeptiert zu werden.

„Dieses Album hat 19 Songs, weil ich viele Songs von 'Unity' (Album wurde 2015 veröffentlicht) gespielt habe. Es war meine Chance, dieses Repertoire mitzubringen, offensichtlich habe ich es live neu aufgenommen, um es anders zu machen. Jetzt konnte er sich qualifizieren, weil er Songs auf Spanisch hatte. Ich habe es ausgeglichen, damit er teilnehmen konnte „, sagte er.

Foto: Difusión

GEGEN WEN TRETEN SIE AN?

Tony Succar wird spanischsprachigen Musiklegenden wie Gilberto Santa Rosa (Kollegen), Aymée Nuviola (Ohne Salsa gibt es kein Paradies), El Gran Combo de Puerto Rico (In Quarantäne) und Rubén Blades und Roberto Delgado & Orquesta (Salswing) gegenüberstehen.

AUF WELCHEM KANAL KÖNNEN SIE DIE 2022 GRAMMYS SEHEN?

Die 64. Ausgabe der Grammys wird LIVE auf TNT (102 Movistar TV und 702 Claro) und der TNT-Serie (103 Movistar TV und 612 Claro) für die lateinamerikanische Region übertragen.

GRAMMY 2022: WIE SCHAUE ICH TNT LIVE?

TNT LIVE- und LIVE-Signale sind je nach Wohnsitzland verfügbar. In Lateinamerika wurden US-Abonnement-Fernsehkanäle veröffentlicht. UU. Sie bieten LIVE-STREAMING-Dienste, auf die über Smartphones zugegriffen werden kann. Um dies zu tun, müssen Sie zuerst die TNT GO-Anwendung herunterladen.

WO KANN MAN THE GRAMMYS 2022 KOSTENLOS ONLINE SEHEN?

Sie können die Grammy-Ausgabe 2022 mit allen Vorfällen und Details auf der offiziellen Website der Recording Academy ansehen: http://www.grammy.com.

