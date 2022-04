Tata Martino versicherte, dass er versuchen werde, Argentinien in Katar 2022 zu schlagen

Fotografía de archivo de Gerardo Martino, técnico de la Selección de México. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Nach dem Treffen mit den Mitgliedern der Gruppe C waren sich mehrere Experten einig, dass Argentinien der Rivale sein wird, der für die mexikanische Nationalmannschaft gewinnen wird. Bei der Bestätigung der Nachrichten gab es unter den Fans Zweifel an der Leistung, die die Tricolor in diesem Spiel zeigen wird, da sie der Vertreter des Heimatlandes Gerardo Martino ist. Der Trainer der Aztekenspieler bestritt jedoch, dass ihre Nationalität ihre Entscheidungen beeinflusst, und wird versuchen, den Copa America Champion zu schlagen.

Während eines Gesprächs mit dem Tiro Libre-Programm gab der Stratege seine Eindrücke und seine Meinung zu den Teams ab, denen er zwischen dem 22. und 30. November 2022 gegenüberstehen wird. In diesem Zusammenhang bestätigte er, dass er, obwohl er versuchen werde, sicherzustellen, dass sein Herkunftsland zusammen mit seinem Arbeitsteam anerkannt wird, aber daran arbeiten wird, Mexikos drei Punkte vor dem Team von Lionel Scaloni zu sammeln.

„Als Argentinier versuche ich zusammen mit meinem gesamten Trainerstab, Argentinien gut zu verlassen, indem ich respektvolle Arbeit und angemessenes Verhalten an dem Ort, den ich hier in Mexiko besetze, leistet. Das ist der Weg. Im übrigen beabsichtige ich als Fußballtrainer, eine gute Mannschaft zusammenzustellen, und ich gewinne. Das ist außerhalb des Nationalismus „, erklärte er auf dem Programm.

Tatsache ist, dass sowohl historische als auch aktuelle Statistiken Südamerikaner als breite Favoriten für den Gewinn des Spiels bezeichnen und sogar im Achtelfinale als Branchenführer rangieren. Der jüngste Erfolg, der Lionel Scaloni unterstützt, ist die Copa América-Meisterschaft 2021, bei der Lionel Messi seine erste Trophäe mit der Nationalmannschaft gewann. In diesem Sinne wird der beste Spieler der Welt versuchen, auf den Titel zuzugehen.

Obwohl sie die Qualifikationsphase auf ihrem Weg nach Katar als beste Mannschaft im Southern Cone nicht beendet hatten, erzielten sie eine ausreichende Punktzahl sowie einen soliden Fußballeinsatz und die Konsolidierung eines wettbewerbsfähigen Kaders auf allen Linien des Spielfelds. Diese Eigenschaften wurden von Martino anerkannt.

„Argentinien hat eine sehr gute Beziehung zu Brasilien geschlossen. Er hat sich sehr autoritativ qualifiziert, deshalb ist er als Top-Samen da. Im übrigen bringe ich den Fußball nicht in die gleiche Umlaufbahn wie die Nationalität, was aus meiner Sicht nichts mit dem Ball zu tun hat „, räumte er ein.

Während der Weltmeisterschaften standen sich Mexiko und Argentinien dreimal gegenüber. Sie alle waren für die Albicelestes günstig, und sogar einige Niederlagen haben die Bestrebungen der Tricolor im Weg gelassen. Das erste Mal, dass sie spielten, war 1930 in Uruguay, wo das Ergebnis ein skandalöses 6-3 war.

Das zweite Treffen in der Geschichte der Weltmeisterschaften fand 2006 in Deutschland statt. Im Achtelfinale begeisterte ein Tor von Rafa Márquez die Mexikaner mit einem Sieg. Hernán Crespo war jedoch für die Auslosung verantwortlich und Maxi Rodriguez eliminierte Mexiko in der Verlängerung mit einem Schuh gegen das Tor von Oswaldo Sanchez.

Vier Jahre später kollidierten sie im selben Fall erneut, obwohl der Unterschied zugunsten Argentiniens auf 3-1 anstieg. Dank dessen wurde die Rivalität zwischen den Kombinierten kultiviert. Auf diese Weise wird Martino verpflichtet sein, den ungünstigen Trend zu durchbrechen und über das fünfte Spiel hinaus zu überschreiten. Obwohl er heute wie ein Opfer aussieht, räumte der Stratege ein, dass sich die Landschaft ändern kann.

„Wir haben sieben Monate vor uns, Verpflichtungen im April, Mai und Juni. Wieder im August, September, der vorherige im Oktober. Alles hat eine Organisation, in der Argentinien, da wir jetzt wissen, wann wir unser Debüt geben, höchstwahrscheinlich nicht der Rivale des Septembers sein wird. Daraus haben wir bis zum Ende der Weltmeisterschaft ein Arbeitsprogramm „, schloss er.

