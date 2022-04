Sonora-Kollektive fordern die Absetzung von Claudia Pawlowitsch als Konsul von Mexiko in Barcelona

Vertreter verschiedener sozialer Bewegungen forderten an diesem Freitag durch eine Erklärung, dass die ehemalige PRI-Gouverneurin des Bundesstaates Sonora, Claudia Pawlowitsch, aufgrund der „Korruption, Unterlassung und Nachlässigkeit“, die sie kennzeichnete, als Konsul von Mexiko in Barcelona, Spanien, aus dem Amt entlassen wird Verwaltung (2015-2021).

Vertreter verschiedener sozialer Bewegungen beriefen am 24., 25. und 26. März dieses Jahres das Treffen der sozialen Bewegungen von Sonora in der Stadt Hermosillo, der Hauptstadt des Bundesstaates, ein.

Die Gruppen einigten sich darauf, die Sonora-Front zu bilden, um zu fordern, dass die in einer Erklärung enthaltenen Forderungen und Forderungen an den Staat und die Bundesregierung „genau und zügig“ behandelt werden.

Pavlovich y Andrés Manuel López Obrador (Foto: especial)

Der erste Punkt der Erklärung verlangt, dass die Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador die PRI abweist, da laut den Vorwürfen in ihrer Regierung „Korruption und Unterlassung angesichts von Gewalt“ durch organisiertes Verbrechen herrschte.

Während der Verwaltung von Pawlowitsch wurde das Unternehmen zu einem der gewalttätigsten Staaten, und heute gehören einige seiner Städte wie Ciudad Obregón oder Caborca zu den gewalttätigsten des Landes.

Organisationen, darunter Bergbaugewerkschaften und Bauerngruppen, prangerten an, dass einer ihrer Onkel während der Verwaltung des ehemaligen Gouverneurs illegal Land eines großen Ejido beschlagnahmen durfte.

Der Ejido, genannt Bajío, gewann 67 Prüfungen gegen mehrere Minenarbeiter.

Darüber hinaus baten die Gruppen darum, die Morde an Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz und María de Jesús Gómez Vega, Mitglieder dieses Ejidos, zu klären.

Am 17. Januar schlug das mexikanische Außenministerium Pawlowitsch als neuen Konsul in Barcelona vor.

Die Ernennung verursachte Kontroversen, wie einige mutmaßliche Korruptionsakte darauf hinweisen.

Am 28. Februar forderte eine Gruppe von Eltern von Kindern, die 2009 bei dem Brand im ABC Nursery in Sonora ums Leben kamen, die spanische Botschaft in Mexiko auf, die Ernennung der ehemaligen Gouverneurin Claudia Pawlowitsch zur Konsulin in Barcelona abzulehnen.

Marko Cortés, dirigente del PAN (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Claudia Pawlowitschs Amtsenthebungsverfahren könne nicht stattfinden und bleibe „im Gefrierschrank der Gesetzgebung“, sagte der Bundesvorsitzende der National Action Party (PAN), Marko Cortés.

Er stellte fest, dass Morena derzeit eine Mehrheit in der Abgeordnetenkammer hat, so dass der Antrag auf Amtsenthebung des ehemaligen Gouverneurs von Gildardo Real Ramírez, dem Staatschef der PAN, niemals durchgeführt werden könne.

Er wies auch darauf hin, dass Gouverneur Alfonso Durazo in dieser Situation einen Pakt der Straflosigkeit mit ihr geschlossen habe, sodass die angebliche Ablenkung von 8 Milliarden Pesos niemals vor Gericht gestellt werden könne.

El actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (Foto: Twitter/AlfonsoDurazo)

Dies könnte zu einer Höchststrafe von 16 Jahren Gefängnis sowie zum zivilen Tod in Sonora führen, wodurch Pawlowitsch Arellano aufgrund der angeblichen Umleitung öffentlicher Mittel für 50 Jahre vom öffentlichen Dienst ausgeschlossen würde.





