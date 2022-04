Sie haben Dibu Martínez in Mexiko geschlagen, weil sie die Auslosung gefeiert hatten: „Die Spiele werden nicht durch Reden gewonnen“

An diesem Freitag fand die Auslosung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt, bei der die mexikanische Nationalmannschaft zusammen mit den Teams aus Argentinien, Polen und Saudi-Arabien in die Gruppe C fiel, sodass unterschiedliche Reaktionen die sozialen Netzwerke überfluteten.

Einer der überraschendsten war der von Emiliano Martínez, dem Starttorhüter von Albiceleste, der von einem Familienmitglied aufgenommen wurde, als er den Moment feierte, als der Name Mexiko in der Auslosung auftauchte, da er einer der am meisten erwarteten Rivalen des südamerikanischen Teams war erhältlich in der Bombo 2.

„Einfach, leicht“ hörte man von einem der Anwesenden zu Hause schreien, als der Torhüter von Aston Villa mit seinem Handy in der Hand sprang, bei einer Feier, die sogar von seinem Sohn unterstützt wurde, der die Freudengesten seines Vaters begleitete.

Diese Reaktion wurde von mehreren Journalisten in Mexiko nicht gut aufgenommen, die die Feier verstanden, sich aber vor allem wegen der berüchtigten Feier in El Dibu niederschlugen.

David Faitelson, de ESPN, es uno de los periodistas con mayor convocatoria en México (Foto: Youtube/Fino Boxing)

Während sich alle Kontroversen um das Thema drehten, ging David Faitelson zu seinem Twitter-Account, um einen harten Hinweis gegen den 29-jährigen Torhüter und im Allgemeinen gegen all diejenigen zu werfen, die den Auftritt Mexikos oder eines anderen Teams in seiner Gruppe feierten.

David Faitelson arremetió contra los que festejaron la salida de una selección en el sorteo (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Andere Journalisten wiesen direkt auf Emiliano Martínez hin und verglichen ihn mit anderen Fußballern, die ebenfalls auf die mexikanische Nationalmannschaft herabgeschaut haben, mit der jüngsten Erinnerung an Kroatien und Luka Modric bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Dies ist der Fall von Martín del Palacio, der mehrere Monate bei der FIFA gearbeitet hat und heute einer der beliebtesten Twitter-Nutzer in Mexiko ist.

Martín del Palacio, junto a otros periodistas en México, arremetieron contra Emiliano Martínez por festejar (Foto: Twitter/@martindelp)

Später war Dibu Martínez in einer Twitch-Sendung, in der er einen Teil des Geschehens kommentierte und argumentierte, dass er sehr aufgeregt sei, dass dies seine erste Weltmeisterschaft sei.

„Ich habe es mit Angst gelebt, es ist meine erste Weltmeisterschaft. Es ist eine beschissene, süße Gruppe, aber wir hatten einen guten Start mit Saudi-Arabien. Ich kann mich nicht erinnern, Arabien gesehen zu haben, also sehe ich mir jetzt einige an, um zu sehen, wie sie sich bewegen. Neulich habe ich Polen gesehen und was Mexiko betrifft, können wir vielleicht schon ein paar Freundschaften mit ihnen spielen „, sagte der gebürtige Mar del Plata.

Schließlich bestand die Gruppe C aus Mexiko, Polen, Saudi-Arabien und Argentinien. Die Mannschaft unter der Leitung von Gerardo Tata Martino wird am zweiten Tag der Aktivitäten ihr Debüt geben, wenn sie gegen die polnische Nationalmannschaft antreten. Mexikos Agenda in Katar 2022

Der Kalender für Mexiko in Katar 2022:

- Mexiko gegen Polen: Ras Abud Aboud Stadium oder Stadion 974 - Dienstag, 22. November 2022 - 10:00 Uhr Zentralmexiko-Zeit (19:00 Uhr in Katar).

- Argentinien gegen Mexiko: Estadio de Lusail - Samstag, 26. November 2022 - 13:00 Uhr Zentralmexiko-Zeit (22:00 Uhr in Katar).

- Saudi-Arabien gegen Mexiko: Ras Abu Aboud Stadium oder Stadion 974 - Mittwoch, 30. November 2022 - 13:00 Uhr Zentralmexiko-Zeit (22:00 Uhr in Katar).

LESEN SIE WEITER: