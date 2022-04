Minute für Minute Stillstand von Transportern und Landwirten: alles, was über die Proteste in Junín bekannt ist

Die Anwesenheit von zwei Räten des Ministerrates wurde an diesem Samstag, dem 2. April, in Huancayo im Departement Junín bestätigt. Seine Ankunft erfolgt, nachdem in der Stadt verschiedene Geschäfte geplündert und Geldautomaten und öffentliche Einrichtungen zerstört wurden. nach einem Protest der Fluggesellschaften landesweit gegen den Anstieg der Kraftstoffpreise.

Hunderte von Menschen kamen heraus, um an den Protesten der Spediteure in Huancayo teilzunehmen, und versammelten sich vor der Provinzgemeinde, wo sie Steine warfen und Fenster dieses Gebäudes zerbrachen. Die nationale Polizei war offenbar vorübergehend von der Zahl der Demonstranten in den Straßen von Huancayo überwältigt und wurde von der Gemeinde und der Regionalregierung von Junín im Zentrum dieser Stadt bewacht.

Während dies geschah, zeigte Kanal N, dass Dutzende von Menschen einen Supermarkt betraten und Produkte in ihren Händen hatten, ohne dass jemand sie aufhalten konnte. Ebenso wurden Schäden an Bankstellen und Geldautomaten in der Calle Real, einer der Hauptstraßen der Stadt Huancayo, gemeldet.

Der Leiter der Polizeiregion Junín, Colin Sin Galván, sagte gegenüber Canal N, dass es derzeit zehn Häftlinge gibt, die an öffentlichem und privatem Eigentum beschädigt wurden. Zu den Fluggesellschaften, die sich am fünften Tag der Arbeitslosigkeit befinden, gesellten sich Bauernzünfte, und andere Sektoren hatten die Anwesenheit von Präsident Pedro Castillo und Premierminister Aníbal Torres gefordert, um einen Dialogtisch einzurichten.

MINUTO EIN MINUTO

Samstag, 2. April

10:30

Aufgrund der Proteste in Huancayo über die Schließung von Spediteuren und Landwirten wurde das Trinkwasser Der Service ist in der ganzen Stadt weiterhin eingeschränkt, und am sechsten Demonstrationstag herrscht ein Mangel an Lebensmitteln Plünderungen in Supermärkten, Geschäften und Zerstörungen im Departement Junín.

09:00

Die Folgen des Verkehrsstreiks, der am vergangenen Freitag, dem 1. April, in Huancayo (Junín) eskalierte, sind vor allem in Lima und Callao zu spüren. Nicht nur der Preis für Hühnchen und andere Lebensmittel wird noch teurer, sondern auch einige Gemüsesorten werden knapp.

07:54

Eine zweite Delegation des Ministerrates traf in Junín ein, um am Dialogtisch mit soziale Führer. Die anderen Minister, die bereits in der Nacht des 1. April in die Region gereist waren, würden sich auf den Weg machen, sich zu treffen.

Dies sind die Justizminister Feliz Chero, für Energie und Bergbau, Carlos Palacios, für Wirtschaft, Carlos Graham, des Innern, Alfonso Chávarry, und für Agrarentwicklung und Bewässerung, Oscar Zea. Darüber hinaus werden sie vom stellvertretenden Minister der PCM, Jesús Quispe, einigen Kongressabgeordneten und Kardinal Pedro Barreto begleitet.

„Die Minister des Ministeriums für Justiz und Menschenrechte, des Ministeriums für Energie und Bergbau, des Ministeriums für Wirtschaft, des Innenministeriums und des Ministeriums für landwirtschaftliche Entwicklung und Bewässerung, der stellvertretende Minister des PCM, Kongressabgeordnete und Kardinal Pedro Barreto kamen in Junín zum Installation des Technischen Tisches mit sozialen Führern“, wird in einem Tweet gelesen.

07:43

Die Vizepräsidentin der Republik, Dina Boluarte, forderte heute die Menschen in Huancayo auf, nach den Protesten in dieser Stadt im Zentrum des Landes durch Dialog zum Frieden zurückzukehren.

„Huancayo muss dank des Dialogs zum Frieden zurückkehren. Forderungen müssen gehört und beantwortet werden, aber die Gewalt muss aufhören „, schrieb die Kollegin für Entwicklung und soziale Eingliederung auf ihrem Twitter-Account.

07:00

Laut dem Leiter der Polizeiregion Junín, PNP-Oberst Colin Sim Galván, sind bisher zehn Häftlinge und mehrere Polizisten nach Plünderungen verletzt worden.

Freitag, 1. April

23:11

Auf seinem Twitter-Account bestätigte der Minister für Außenhandel und Tourismus, Roberto Sánchez Palomino, die Ankunft einer Delegation des Ministerrates um 20:00 Uhr in Huancayo. Dies ist der Handelsminister zusammen mit dem Kulturminister Alejandro Salas und dem stellvertretenden Verkehrsminister Victor Raul Alejos. Sie wurden auch von der Kongressabgeordneten Silvana Robles von der Peru-Libre-Bank begleitet.

„Jetzt mit sozialen Führungskräften aus Huancayo. Vorbereitungstreffen in der Gemeinde Tambo für die Installation von #MesaDeDialogoYa (...) Mit dem Vorabteam, das von der Präsidentschaft der Republik geschickt wurde „, sagte der Handelsminister über seinen Twitter-Account.

„Es gab eine Abstimmung mit Frente Defensa als Vorabteam, um Dialogue Table in Huancayo zu installieren“, fügte er in einem weiteren Tweet hinzu.

22:49

Der Präsident der Republik, Pedro Castillo, leitet heute Abend eine außerordentliche Sitzung des Ministerrates im Regierungspalast, um die Anforderungen verschiedener Sektoren des Landes zu bewerten und zu erfüllen. Laut dem offiziellen Twitter-Account des Vorsitzes sucht das Treffen nach Lösungen durch Dialog und Verständnis.

22:31

Huancayo berichtet, dass an diesem Samstag die Trinkwasserversorgung in der ganzen Stadt aufgrund von Repressalien, die durch den Stillstand der Fluggesellschaften verursacht wurden, eingeschränkt sein würde. So warnte das Unternehmen Sedam Huancayo in einer dringenden Erklärung.

Nach Angaben des Unternehmens hat eine Gruppe von Protestanten das „Einzugsgebiet 24″ im Nebengebäude Chamicería eingenommen und den Zugang von Rohwasser für den Reinigungsprozess in zwei Kläranlagen in Vilcacoto blockiert.

„Wir bedauern, berichten zu müssen, dass diese Situation ab morgen, Samstag, dem 2. April 2022, zu einem Mangel an Trinkwasser in den Bezirken Huancayo, El Tambo und Chilca führen wird“, heißt es in der Erklärung.

22:18

Die Regierung formalisierte die Einrichtung einer temporären Arbeitsgruppe mit dem Titel „Hochrangiger technischer Tisch zur Lösung des Güterverkehrsproblems im Land“. Gemäß der Ministerialentschließung Nr. 113-2022-PCM besteht der Zweck dieser technischen Tabelle - die unter dem Vorsitz des Ministerrates (PCM) stehen wird - darin, Lösungen für das Problem des Frachtverkehrs im Land zu analysieren und vorzuschlagen.

Diese Arbeitsgruppe setzt sich aus dem Verkehrsleiter zusammen, der den Vorsitz führen wird, und setzt sich aus den Ministern für Außenhandel und Tourismus, Wirtschaft und Finanzen, Justiz und Menschenrechte, Kultur, Energie und Bergbau sowie Inneres zusammen.

22:10

Über seinen Twitter-Account versprach der Präsident den Fluggesellschaften, nach den Missbräuchen und Plünderungen an diesem Freitag in der Stadt Huancayo „gemeinsam nach Lösungen zum Wohle aller zu suchen“.

„Wir wissen, dass dringende Forderungen angegangen werden müssen, aber es wird schwierig sein, sie ohne den Willen zum Dialog und den Zweck der Änderung zu lösen. Brüder Transporter, ich verspreche, gemeinsam nach Lösungen zum Nutzen aller zu suchen „, schrieb er im sozialen Netzwerk.

Pedro Castillo en Twitter

21:00

Der Minister für Verkehr und Kommunikation, Nicolás Bustamante, kam nach Junín, um mit den Verkehrsgewerkschaften zu sprechen am fünften Tag des Streiks radikalisierten sie die Proteste. Vor allem in Huancayo, wo es an diesem Freitag zu Missbräuchen kam. Der Beamte teilte mit, dass sie mit den Spediteuren vereinbart haben, innerhalb eines bestimmten Zeitraums Platz für die Durchfahrt von Lastwagen mit Grundbedürfnissen zu ermöglichen.

„Ich weiß nicht, ob es sich um einen Waffenstillstand handelt, aber die Führer haben zugesagt, von Zeit zu Zeit 10 Einheiten passieren zu lassen, die verderbliche Produkte auf den Markt bringen“, erklärte Bustamante.

PREVIA

Infolge dieser Ereignisse berichtete die Präsidentschaft des Ministerrates, dass eine Delegation von Ministern, die sich aus den Leitern für Außenhandel, landwirtschaftliche Entwicklung und Kultur zusammensetzte, nach Huancayo reiste, um „den Dialog mit den Gilden streikender Fluggesellschaften zu stärken“.

„Wir drängen auf den Dialog und lehnen alle Vandalismusakte ab“, sagte der Ministerrat über seinen Twitter-Account.

Stunden zuvor erklärte die Exekutive, dass Fluggesellschaften Streikrecht haben, aber „sie können kein Eigentum beeinträchtigen oder Straßen blockieren, da diese Handlungen eine Straftat darstellen“.

„Der Staat sichert die Ordnung durch rechtliche Mechanismen. Unsere Regierung ist bereit, soziale Forderungen durch Dialog zu lösen „, heißt es in einer weiteren Botschaft des Ministerrates in diesem sozialen Netzwerk.

STRIKE

Die Schwertransportgewerkschaften begannen am Montag einen unbefristeten Streik, um gegen den Anstieg des Kraftstoffs zu protestieren und einen Dialogtisch mit der Regierung zu drängen, um über die Senkung der Öl- und Derivatkosten zu verhandeln.

Der Protest, der am Dienstag landesweit 40 Straßen blockierte, wurde an diesem Freitag trotz der am Vortag von Premierminister Aníbal Torres angekündigten Vereinbarungen fortgesetzt.

Der Streik war vor Tagen aufgrund des Anstiegs der Kraftstoffpreise und der Forderung nach Beseitigung des unlauteren Wettbewerbs ausländischer Fluggesellschaften und der Leitung der Frachtreserve für nationale Zünfte angekündigt worden.

Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, die selektive Kraftstoffverbrauchssteuer und die Überarbeitung von Konzessionsverträgen für Straßen und Maut abzuschaffen.

Um diesen Anstieg zu mildern, hat die Exekutive am Dienstag eine Reihe technischer Maßnahmen formalisiert, darunter die Aufnahme von 84 und 90 Gasohol und 84 Gasohol für drei Monate in den Petroleum Fuel Price Stabilization Fund (FEPC).

Dieser Fonds, der 2004 ins Leben gerufen wurde, um zu verhindern, dass sich die hohe Volatilität der internationalen Ölpreise auf die peruanischen Verbraucher verlagert, umfasste vorübergehend auch Diesel 2 und Flüssiggas (LPG) in loser Schüttung.

Die Regierung kündigte gestern auch die Schaffung einer „Dialogkommission“ an, um den Forderungen von Schwerlasttransportern gerecht zu werden, die vor fünf Tagen in mehreren Regionen des Landes einen unbefristeten Streik begannen, um gegen den Anstieg des Treibstoffs zu protestieren.

