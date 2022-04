Rogelio Funes Moris überraschender Satz darüber, wie er bei der Weltmeisterschaft ein Tor gegen Argentinien feiern würde

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Costa Rica - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - January 30, 2022 Mexico's Rogelio Funes Mori reacts after scoring a goal that was disallowed REUTERS/Henry Romero

Das Warten hat ein Ende und jedes Team weiß jetzt, welchen Weg es beschreiten muss, um die lang erwartete Weltmeisterschaft in Katar 2022 zu beenden. Destiny befahl Argentinien, der Top-Seed der Gruppe C zu sein, wo es sich ein Gebiet mit Saudi-Arabien, Polen und Mexiko von Gerardo Tata Martino und Rogelio Funes Mori teilen wird.

Es war genau der Zwilling, der im Vorfeld dieser Verpflichtung dafür verantwortlich war, die Temperatur zu erhöhen, indem er erkannte, dass er kein Problem damit haben würde zu feiern, wenn er Albiceleste ein Tor in der Weltmeisterschaft erzielen würde. Beide Besetzungen werden sich für Date 2 am Samstag, den 26. November, im Lisail-Stadion um 16 Uhr (argentinische Zeit) gegenüberstehen.

„Zunächst wäre es für mich ein Traum, zur Weltmeisterschaft zu gehen. Wie ich schon sagte, es sind Gefühle, Träume, die ich mir selbst vorgenommen habe und alles wird von mir abhängen. Ich würde das Ziel von ganzem Herzen feiern „, sagte er unverblümt im Dialog mit Fox Sports. Der Stürmer der River Plate Academy, der derzeit das Trikot von Rayados de Monterrey verteidigt, wurde im Juni letzten Jahres verstaatlicht.

Der Mendoza hat 15 Spiele im Tri-Trikot gespielt, in denen er 5 Tore erzielte (eines in der Qualifikation, drei im Gold Cup und eines in einem Freundschaftsspiel). „Das sind Dinge, die im Leben passieren, heute hatten wir Argentinien und es wird ein sehr schönes Spiel“, fügten der ehemalige Benfica aus Portugal und Eskisehirspor aus der Türkei hinzu.

Es sei daran erinnert, dass Funes Mori nicht nur für Argentiniens U17 und U20 spielte, sondern auch Argentiniens Farben in einem Spiel mit dem Major verteidigte, als Alejandro Sabella der Trainer war. Es war am 20. September 2012 mit einem 2:1 -Verlust gegen Brasilien (er trat in der 76. Minute für Hernán Barcos ein). Sein Bruder Ramiro seinerseits spielte zwei Copas America mit Argentinien.

Während des Vortrags räumte der Stürmer ein, wie schwer es für Mexiko war, sein Ticket in den Convacaf Playoffs zu versiegeln. „Die Gruppe ist bereit dafür, vielleicht haben wir den Druck, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, bereits überschritten. Schöne Dinge kommen, der Traum eines jeden Spielers ist es, die Weltmeisterschaft zu spielen, und wir müssen arbeiten, um einen Platz auf der Liste zu kämpfen „, verriet er.

Nachdem sie Honduras mit 2:0 zu Hause besiegt hatten, belegten die Azteken den zweiten Platz mit der Tordifferenz (+9, gegen +16 für Kanada). Dahinter lagen die Vereinigten Staaten und Costa Rica (sie müssen gegen eine Mannschaft aus Ozeanien gegen eine Mannschaft aus Ozeanien spielen).

Beide Teams hatten vor, sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft gegenüberzutreten, aber nach der Auslosung wird alles zum Erliegen kommen. Dies wurde von Lionel Scaloni bestätigt: „Er fiel und suchte nach einem anderen, er war der einzige, der sich sicher war. Jetzt auf der anderen Seite nach etwas suchen, aber ohne Zweifel ist es nicht wichtig, Freundschaftsspiele oder das Spielen gegen bestimmte Rivalen zu spielen. Ich denke wir wissen wie wir spielen wollen. Logischerweise möchte ich mich auf die Weltmeisterschaft vorbereiten, indem ich spiele, und wenn es gegen Rivalen in dieser Kategorie nicht möglich ist, suchen Sie nach einem anderen, aber das Wichtigste ist, wie es uns geht.“

