Renato Tapia scherzte mit dem Journalisten über einen Kommentar zu Peru in der Wiederholung von Katar 2022: „Halt die Klappe und sei optimistisch“

Seit Peru Paraguay im letzten Spiel der südamerikanischen Qualifikationsspiele 2022 in Katar mit 2:0 besiegt hat, sind die Peruaner mehr als aufgeregt über die Idee, wieder an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Um dies zu erreichen, muss die peruanische Nationalmannschaft im Wiederholungsspiel, das am 13. Juni stattfinden wird, Australien oder die Arabischen Emirate besiegen.

Die Begeisterung gewann mit den Ergebnissen der Auslosung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar an Stärke. Im Falle eines Wiederholungsgewinns wird das „Weiß-Rot“ Teil der Gruppe D sein und gegen Tunesien, Dänemark und Frankreich antreten. Die beiden letzteren Länder sind ehemalige Rivalen der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

Dieser ironische Zufall brachte Dutzende lustiger Memes auf Twitter hervor, wie viele glauben, dass Peru behaupten könnte seine Rache, besonders der Fußballer Christian Cueva, der im Spiel gegen die Dänen einen Elfmeter verpasste. Aufgrund dieser großen Erwartung gab es keinen Mangel an denen, die die Fans befragten, dass Peru bereits einen garantierten Platz im internationalen Fußballturnier hat.

Einer von ihnen war der Sportjournalist Horacio Zimmermann, der die nationale Presse um mehr Zurückhaltung bat. „Es ist gut, im Juni über die Weltmeisterschaft zu sprechen, denn wenn wir die Verantwortung nicht klassifizieren, wird es die Presse sein“, schrieb er über seinen offiziellen Twitter-Account.

Niemand erwartete, dass Renato Tapia, der Mittelfeldspieler der peruanischen Nationalmannschaft, auf den Tweet mit einem bestimmten Kommentar antworten würde innerhalb von Minuten viral. „Halt die Klappe und sei optimistisch, warum sonst leben?“ , sagte er. Und ein anderer Benutzer stellte seine „aggressive“ Haltung in Frage, sodass der Fußballer sarkastisch antwortete: „ispiri qui li hiyi dichi in tini di pitis“ .

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

Der Journalist von Movistar Deportes war jedoch nicht von Tapias Kommentar beleidigt, da er ihn ziemlich humorvoll aufnahm. „Ich kann nicht, dort geben sie uns die Schuld, wenn ich sage, dass wir uns qualifizieren werden“, antwortete er. „Hahahaha, ich weiß, dass du salzig bist, deshalb sagen sie es um 90 'aus dem Traum, es stimmt, dass wir noch nicht gehen, aber wie schön ist es zu träumen“, antwortete die Celta de Vigo-Spielerin ziemlich humorvoll.

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

WAS WÜRDE PASSIEREN, WENN SICH PERU FÜR DIE WM QUALIFIZIEREN WÜRDE?

Für den Fall, dass sich Peru für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert, wurde in der Auslosung festgelegt, dass die Gruppe D in Frankreich, Dänemark und Tunesien integriert werden sollte. Wenn dies der Fall ist, sind Spielplan, Datum und Uhrzeit der Spiele in der Serie bereits bekannt.

Datum 1: Dienstag, 22. November

Frankreich gegen Sieger der Wiederholung (Zeit 14.00 Uhr)

Datum 2: Samstag, 26. November

Gewinner des Hoffnungsgangs gegen Tunesien (Zeit 5:00 Uhr)

Datum 3: Mittwoch, 30. November

Gewinner des Wiederholungsspiels gegen Dänemark (Zeit 10.00 Uhr)

Perú vs Paraguay: ¿Qué resultados clasifican a la bicolor al repechaje al Mundial Qatar 2022? (Foto: FPF)

WO UND WANN FINDET DAS WIEDERHOLUNGSSPIEL STATT?

Trotz der Tatsache, dass in den letzten Tagen von möglichen Änderungen des Formats und der Szenarien für Perus Spiel in der Wiederholung mit einer Quote gegen Katar 2022 gesprochen wurde, wird alles denselben Weg gehen. Die peruanische Nationalmannschaft wird im Juni ihren Weg zur Weltmeisterschaft in Doha spielen, wo in diesem Land die höchsten Temperaturen des Jahres herrschen.

Wie bekannt wurde, wurde der Termin für den 13. Juni ab 13:00 Uhr (peruanische Zeit) festgelegt und befindet sich in der Hauptstadt des Gastlandes. In diesem Monat herrscht höllische Hitze und die Temperaturen können zwischen 38 und 45 Grad liegen. Trotz der Tatsache, dass die Stadien akklimatisiert sind, ist diese Erfahrung immer noch schwierig. Dies ist einer der Gründe, warum die FIFA das Datum der Weltmeisterschaft geändert hat.

LESEN SIE WEITER: