Peru und die Millionärszahl, die es erhalten wird, wenn es die Wiederholungsrate überschreitet und 2022 in Katar in die Gruppenphase eintritt

Die peruanische Nationalmannschaft steht kurz davor, sich für eine neue Weltmeisterschaft zu qualifizieren, die die sechste in ihrer gesamten Geschichte sein würde. Es bleibt nur noch, die Playoffs zu überwinden, die im Juni gegen die Vereinigten Arabischen Emirate oder Australien ausgetragen werden sollen. Wenn es ihm gelingt, diese Phase zu bestehen, wird er sich in Gruppe D der Weltmeisterschaft 2022 in Katar niederlassen und einen Millionärspreis erhalten, nur um in diesen Fall zu kommen. Der Champion wird fast 42 Millionen Dollar nehmen.

Wie bekannt wurde, erhalten alle teilnehmenden Teams einen Preis und werden im Laufe des Weltcup-Turniers zunehmen. Die 29, die bisher in der Gruppenphase bestätigt wurden, und die drei, die beitreten, erhalten 8,83 Millionen US-Dollar . Diejenigen, die es bis ins Achtelfinale schaffen, 12,92 Millionen Dollar.

Auf der anderen Seite soll die endgültige Spielerliste von 23 auf 26 erhöht werden. Diese Informationen wurden von mehreren Technikern berührt, darunter einige, die sicherstellten, dass dies ohnehin gegeben wird. Gustavo Alfaro, Trainer der ecuadorianischen Nationalmannschaft, sagte: „Es ermöglicht uns Abwechslung in unserer Mannschaft und wir haben 100% Spieler.“ Denken Sie daran, dass die „Trikolore“ das erste Spiel der Weltmeisterschaft 2022 spielen wird.

Australien trifft am 7. Juni in der Hauptstadt von Katar, Doha, auf die Vereinigten Arabischen Emirate, um den Rivalen der peruanischen Nationalmannschaft zu definieren, der am 13. Juni um 13:00 Uhr (peruanische Zeit) auf seinen Gegner wartet . All dies wurde in der Vorschau der Auslosung im Ausstellungs- und Kongresszentrum definiert und offiziell bekannt gegeben.

DIE PREISE FÜR DIE TEILNEHMER DER WELTMEISTERSCHAFT 2022 IN KATAR

Meister: 41,98 Millionen US-Dollar

Zweitplatzierter: 30,10 Millionen US-Dollar

Dritter Platz: 26,99 Millionen US-Dollar

Vierter Platz: 24,99 Millionen US-Dollar

Vierte Finalisten: 17 Millionen US-Dollar

Achte Finalisten: 12,92 Millionen US-Dollar

Gruppenphase: 8,83 Millionen US-Dollar

WANN UND WO WIRD DAS FINALE VON KATAR 2022 AUSGETRAGEN?

Mit einer Kapazität für 80.000 Personen wird das Lusail-Stadion das Finale ausrichten. Es befindet sich in der Stadt Lusail. Neun weitere Verpflichtungen werden ebenfalls gespielt. Die Struktur ist so konzipiert, dass sie einer Klimaanlage standhält. Nach der Weltmeisterschaft wird dieser Bau unter anderem an Geschäfte, Cafés, Sportanlagen, Schulen und Kliniken gehen.

ENDGÜLTIG

18. Dezember

Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2 - 14.00 Uhr

En este escenario se jugará la final del mundial Qatar 2022. Foto: Qatar.

PERUS SPIEL QUALIFIZIERT SICH FÜR DIE WELTMEISTERSCHAFT 2022 IN KATAR (PERUANISCHE ZEIT)

Datum 1: Dienstag, 22. November

Frankreich gegen Hoffnungssieger (Zeit 14.00 Uhr)

Datum 2: Samstag, 26. November

Gewinner des Hoffnungsgangs gegen Tunesien (Zeit 5:00 Uhr)

Datum 3: Mittwoch, 30. November

Gewinner des Wiederholungsspiels gegen Dänemark (Zeit 10.00 Uhr)

Perú y Francia se enfrentaron en la segunda fecha de la fase de grupos del mundial Rusia 2018. Foto: FIFA.

SO WURDEN DIE GRUPPEN DER WELTMEISTERSCHAFT KATAR 2022 GEBILDET:

GRUPPE A

- Katar

- Ecuador

- Senegal

- Die Niederlande

GRUPPE B

- England

- Iran

- Vereinigte Staaten

- Schottland, Wales oder die Ukraine

GRUPPE C

- Argentinien

- Saudi-Arabien

- Mexiko

- Polen

GRUPPE D

- Frankreich

- Peru, Australien oder die Vereinigten Arabischen Emirate

- Dänemark

- Tunesien

GRUPPE E

- Spanien

- Costa Rica oder Neuseeland

- Deutschland

- Japan

GRUPPE F

- Belgien

- Kanada

- Marruecos

- Kroatien

GRUPPE G

- Brasilien

-Serbien

- Die Schweiz

- Kamerun

GRUPPE H

- Portugal

- Ghana

- Uruguay

- Republik Korea

LESEN SIE WEITER