Pedro Castillo entschuldigte sich „bei den Menschen“, versicherte jedoch nicht seine Anwesenheit in Junín

Der peruanische Präsident Pedro Castillo entschuldigte sich bei den Fluggesellschaften und Landwirten, die aufgrund ihrer Aussagen am vergangenen Freitag arbeitslos sind, als er darauf hinwies, dass Berichten zufolge wurden „einige Führer und Führer“ bezahlt, um in der Region Junín zu protestieren.

„Ich möchte das Land klarstellen und meinen Landsleuten klarstellen, dass es bei meiner Ansprache an das peruanische Volk und in einigen dieser Aussagen zu einem Missverständnis gekommen ist und ich es klarstellen muss, indem ich mich entschuldige oder den Menschen vergebe. Ich muss sie tausendmal machen, weil ich es nie getan habe schlechte Absichten „, sagte er während einer Rede im San Martin.

Trotz der Tatsache, dass die Demonstranten in Junín die Anwesenheit des Staatsoberhauptes am Dialogtisch beantragt haben, sprach der Präsident nicht zu diesem Thema und sagte nur, dass die Regierung Gespräche und das Recht auf Protest garantieren werde, um eine Art der Verfolgung von Führern zu vermeiden, die wie die der Träger, Landwirte, Bauern und Lehrer.

„Als Regierung, die aus diesem Steinbruch kommt, werden wir den Dialog und das Recht zu protestieren garantieren, dass die Führer, die den Kampf im Land führen und eine gerechte Sache wie die von Transportern, Landwirten und Lehrern führen, nicht mehr verfolgt werden“, sagte er.

Pedro Castillo kündigte an, dass die Exekutivdelegation in der Stadt Huancayo angewiesen habe, dass es „sofortige Lösungen“ geben sollte, die in den nächsten Stunden bekannt gegeben werden.

„Ich begrüße die Bereitschaft unseres Premierministers und unserer Minister, und in dieser Rolle muss ich sagen, dass es nicht notwendig ist, einen Kommunikationskanal zu behindern, dies durch Dialog zu tun, hier ist ein Raum für Offenheit in dieser Regierung, sie haben die Türen des PCM, der Ministerien und des Präsidentenbüros“, sagte er.

Der peruanische Präsident versicherte, dass der Dialog die großen Bedürfnisse lösen muss, von denen einige historisch sind, die aber denen gehören, die seit vielen Jahren verschoben und vergessen wurden.

Pedro Castillo felicito a su mesa de diálogo en Huancayo. Foto: Andina

AUSSCHUSS FÜR DIALOG

Die Dialogkommission unter der Leitung von Premierminister Aníbal Torres traf am Samstagmorgen in Begleitung der Justizminister Feliz Chero, für Energie und Minas, Carlos Palacios, Wirtschaft, Carlos Graham, des Innern, Alfonso Chávarry, und Agrarentwicklung und Bewässerung, Óscar Zea. Darüber hinaus werden sie vom stellvertretenden Minister der PCM, Jesús Quispe, einigen Kongressabgeordneten und Kardinal Pedro Barreto begleitet.

Während des Treffens mit Führern und Vertretern von Gilden im Wanka. Coliseum wollen wir eine Einigung erzielen, um den Technischen Tisch auf hoher Ebene zu installieren. „Wir suchen einen Dialog, um Lösungen zu finden“, schrieb die Präsidentschaft des Ministerrates (PCM) auf seinem Twitter-Account.

Die Regierung strebt eine Einigung mit Führern und Demonstranten an, die angesichts steigender Kraftstoff- und Düngemittelpreise Maßnahmen fordern, die sich auf die Familienwirtschaft auswirken, aber vor allem die Anwesenheit des Staatsoberhauptes erforderlich gemacht haben oder seine Demonstrationen fortsetzen werden.

