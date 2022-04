Mexikos WM-Statistiken sorgen Argentinien um die Weltmeisterschaft in Katar

Foto de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano celebrando con Jesus Gallardo tras marcarle a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Jun 17, 2018 REUTERS/Christian Hartmann

Die Auslosung der Weltmeisterschaft in Katar wurde ausgetragen und das Glück führte zu einer Gruppe C mit zwei bekannten Rivalen bei Weltmeisterschaften, während Argentinien und Mexiko im November erneut gegeneinander antreten werden, um einen Pass in die KO-Phase zu spielen.

Dies ist das vierte Mal, dass sich die beiden amerikanischen Teams bei einer Weltmeisterschaft treffen, mit einer positiven Bilanz für die Argentinier, die im Laufe der Geschichte drei Siege errungen haben. Der erste im Jahr 1930, der einzige in der Gruppenphase, und die anderen in den Jahren 2006 und 2010, beide im Achtelfinale.

Trotz dieser guten Bilanz gibt es eine Tatsache, dass die mexikanische Nationalmannschaft hält, die Lionel Scaloni und alle südamerikanischen Fans beunruhigen könnte, denn seit der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko hat die Tricolor nicht gegen die Mannschaft verloren, die an der Spitze steht Samen in einer Gruppenphase.

México empató 0-0 con Brasil en el Mundial de 2014, con una soberbia actuación de Guillermo Ochoa (Foto: Reuters)

Die Geschichte zeigt dies für Mexiko, da es das letzte Mal gegen eine Mannschaft fiel, die bei der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien mit 6:0 gegen Deutschland verlor und den letzten Platz in der Gruppe belegte.

Nach dieser Ausgabe fiel der Tri nicht erneut gegen einen Gruppenführer in der Auslosung und konnte sich bei allen Weltmeisterschaften, die seitdem teilgenommen haben, immer für das Achtelfinale qualifizieren.

Was waren die Samen, die nicht gegen Mexiko konnten?

Von der Weltmeisterschaft 1986 bis Russland 2018 qualifizierte sich Mexiko für acht Weltmeisterschaften, sah sich jedoch nur sechs Samen gegenüber und hatte zweimal die höchste Auszeichnung bei der Auslosung: als Heimspiel im Jahr 86 und in Deutschland 2006 für den fünften Platz in der FIFA-Rangliste.

Seitdem waren die vom mexikanischen Team gemessenen Top-Samen: Italien im Jahr 1994; die Niederlande 1998; Italien erneut 2002; Südafrika im Jahr 2010; Brasilien im Jahr 2014 und Deutschland im Jahr 2018.

México empató 1-1 con Sudáfrica en el Mundial de 2010 contra la selección anfitriona, con gol de Rafa Márquez (Foto: Reuters)

Was waren Mexikos Ergebnisse gegen die letzten Samen bei der Weltmeisterschaft?

Bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA zog Mexiko im dritten Spiel der Gruppe 1:1 gegen Italien, was in der Qualifikationsrunde der 16 als erster Platz für ein Tor mehr als die anderen führte. Sie verloren jedoch im Elfmeterschießen gegen Bulgarien.

Für die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich zog Mexiko ebenfalls, aber jetzt 2:2 gegen die Niederlande im dritten Spiel der Gruppe, womit sie sich Zweiter nach dem Achtelfinale qualifizierten, wo sie 2:1 gegen Deutschland verloren haben.

Bei der Korea-Japan-Weltmeisterschaft 2002 zogen die Tri 1:1 gegen Italien, ebenfalls im dritten Spiel der Gruppe. Damit qualifizierten sie sich als Erster in Gruppe G; Sie nutzten die Gelegenheit jedoch nicht und verloren im Achtelfinale gegen die USA.

In Südafrika 2010 zog Mexiko im ersten Spiel der Weltmeisterschaft ein 1:1 gegen das Gastgeberteam, wo es auch Frankreich besiegte und das Achtelfinale erreichte. In dieser Ausgabe schieden sie jedoch zum zweiten Mal in Folge gegen Argentinien aus.

México derrotó a Alemania en Rusia 2018, quien también llegaba como cabeza de serie (Foto: Reuters)

Für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien wurde die mexikanische Nationalmannschaft erneut mit der Gastgebermannschaft besetzt, aber sie kamen erneut lebend mit einem Unentschieden ohne Tor heraus. Das war das zweite Spiel der Gruppe und brachte sie dazu, sich am letzten Tag gegen Kroatien zu qualifizieren, das sie mit 3:1 besiegten. Unglücklicherweise für das Team unter der Leitung von Miguel Herrera haben sie im Achtelfinale über die Stunde gegen die Niederlande verloren.

Das letzte Mal, dass Mexiko mit einem Top-Samen konfrontiert wurde, war 2018 in Russland, wo sie gegen Deutschland, den Titelverteidiger, antraten. In diesem ersten Spiel der Gruppe gewannen die Tri einen historischen 1:0 -Sieg, mit dem sie schließlich das Achtelfinale erreichten.

Mexikos Bilanz gegen Samen seit 1986 ist fünf Unentschieden und ein Sieg . Obwohl Argentinien in der Gruppe C in Katar 2022 wie ein großer Favorit aussieht, deutet die jüngste Geschichte darauf hin, dass Tricolor ein schwieriger Rivale sein kann und Punkte für die Nationalmannschaft erzielen könnte. Albiceleste.

