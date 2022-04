Machismo, Frauenfeindlichkeit und andere große Skandale, die die Grammys heimgesucht haben

Foto de archivo de lady Gaga actuando en la entrega de los premios Grammy en Los Angeles, California. Feb 10, 2019 REUTERS/Mike Blake

Am kommenden Sonntag, dem 3. April, findet die 64. Ausgabe der Grammy Awards statt, der höchsten Preisverleihung für die Höhepunkte der aufgenommenen Musik. Aber wie bei vielen anderen Veranstaltungen dieser Art wurden die Auszeichnungen der National Academy of Recording Arts and Sciences der Vereinigten Staaten im Laufe der Jahre von verschiedenen Kontroversen überschattet.

Und es ist so, dass diese Zeremonie in den letzten Jahren scharf als sexistisch kritisiert wurde. Einer der wichtigsten Momente dieser Anschuldigungen begann wohl 2018, als diese Auszeichnungen während der bekannten MeToo-Bewegung durch den Mangel an Frauen sowohl als Moderatorinnen der Veranstaltung als auch als Nominierte gekennzeichnet waren.

Sogar Neil Portrow, Executive President der National Academy of Recording Arts and Sciences der Vereinigten Staaten, nahm während der Grammy-Zeremonie 2018 Stellung zu diesem Thema und stellte in einer kontroversen Rede fest, dass Frauen „ihre Leistung verbessern“ sollten.

El director fue sustituido en 2019(Foto: AP)

Angesichts dieser Aussagen schwiegen die Künstler jedoch nicht. Dies war der Fall der Sängerin aus Pink, die darauf hinwies, dass sie mit dem, was während dieser Veranstaltung gesagt wurde, nicht einverstanden sei: „Wir Musikfrauen müssen uns nicht mehr anstrengen, weil Frauen sich seit jeher sehr bemüht haben. Frauen haben dieses Jahr die Musik dominiert, sie haben sich großartig gemacht „, sagte sie damals von ihrem Twitter-Account aus.

Aufgrund des großen Skandals gab Portrow eine Erklärung ab, in der er anerkannte, dass er eine „schlechte Wortwahl“ hatte, und versicherte, dass für die nächsten Ausgaben eine spezielle Task Force eingerichtet werde, um den Ungleichgewichten und Barrieren entgegenzuwirken, die Frauen daran hinderten, in der Musik erfolgreicher zu werden Industrie.

Dies wären die letzten Schritte für Neil, der für die National Academy of Recording Arts and Sciences verantwortlich ist, denn obwohl die Grammys bis 2019 von Alicia Keys präsentiert wurden und sogar Michelle Obama bis August dieses Jahres auf der Bühne stand, Deborah Dugan festigte sich als erste weibliche Präsidentin der Grammys in der Geschichte und ersetzte Portrow endgültig.

Deborah Dugan duró pocos a cargo de los Grammys (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Obwohl es den Anschein haben mag, dass ab diesem Zeitpunkt die Kontroverse um die Auszeichnungen aufhören könnte und sie Frauen gegenüber gerechter wären, wurde einige Monate nach seiner Ernennung bekannt gegeben, dass Dugan mit „sofortiger Wirkung“ für Vorwürfe der Belästigung und Vorwürfe von giftige Umgebung von Ich arbeite seitens einer Arbeitnehmerin.

Als diese Nachricht bekannt wurde, erschien Deborah kurze Zeit später in der Show Good Morning America, wo sie erwähnte, dass ihre Entfernung kein bloßer Zufall war, da sie berichtet hatte, dass eine wichtige Person versucht hatte, sie während einer Dinnerparty zu missbrauchen, und das war der wahre Grund, warum sie ihren Job verloren hatte.

Es endete jedoch nicht dort, da Dugan später zu juristischen Personen ging und die Organisation offiziell vor der Equitable Employment Opportunities Commission verklagte. Dies, ein paar Tage bevor die 62. Grammy Awards stattfanden. Er behauptete, dass seine Entlassung erfolgte, nachdem er über die sexuelle Belästigung gesprochen hatte, die er erlitten hatte, und weil er sich mit dem Fehlverhalten befasst hatte, das angeblich in den Nominierungen bestand.

Es ist erwähnenswert, dass die Veranstaltung 2022 nach mehrmaliger Verschiebung der Veranstaltung aufgrund von Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in ihrem persönlichen Format zurückkehren wird und verspricht, die Zuschauer mit einer großartigen Show vom roten Teppich aus zu überraschen, bevor sie die MGM Grand Arena in Las Vegas betritt, um zu fahren und Musicals der Künstler des Augenblicks.

