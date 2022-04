Los Bukis in Guadalajara: Die Gruppe bietet einen Rabatt auf Tickets für ihre letzte Show

Am 29. März kündigte Los Bukis ihren zweiten Termin in Guadalajara an, die Eröffnung dieses Konzerts - das letzte im Norden von das Land - wurde vor der hohen Nachfrage nach Tickets für ihre erste Veranstaltung abgehalten.

Um der Öffentlichkeit zu danken, gab der Veranstalter Musicvibe bekannt, dass Personen, die ihre Tickets direkt an der Abendkasse des Jalisco-Stadions kaufen, einen Rabatt erhalten.

Tickets für Los Bukis am 16. September in Guadalajara werden ab Montag, dem 4. April, sowohl an den Kassen des Veranstaltungsortes als auch auf der Funticket-Plattform verkauft, einer Website, auf der Sie jetzt die Standorte der stadion.

Los Bukis darán un descuento a quien adquiera sus boletos en taquilla (Foto: Instagram/@somoslosbukis)

Laut der Plattform, auf der die Tickets verkauft werden, werden die Ticketpreise zwischen 450 und 9.300 mexikanischen Pesos liegen, die ersten Kosten haben eine begrenzte Sicht und die zweite ist der Bühne am nächsten.

Auf dieser Website ist ersichtlich, dass dies die Kosten für andere Abschnitte des Guadalajara-Stadions sind: Diamond Court A und B bei 8.206 Pesos; Diamond C Court bei 7.552 Pesos; Central VIP Court bei 7.032 Pesos; General Standing (A und B) bei 3.510 Pesos; Preferential West bei 3.152 Pesos ; West Sitze bei 1.631; Upper Central West bei 1.397 und Upper South bei 692 Pesos.

Bisher ist nicht bekannt, wie hoch der Rabatt für den Kauf von Tickets an der Abendkasse sein wird, sodass Fans von Los Bukis nächsten Montag, dem 4. April, persönlich ins Jalisco-Stadion gehen müssen. Es ist zu beachten, dass dieser Vorteil begrenzt sein wird.

La nueva fecha del concierto de Los Bukis será el 16 de septiembre (Foto: Funticket)

Nach 26 Jahren ohne Auftritt als Gruppe kündigte Los Bukis ihre Tour an. Eine gesungene Geschichte, diese Tour hat bereits einige Städte in den USA bereist und wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in Mexiko ankommen.

Unter Berücksichtigung des neuen Konzerts ist dies die vollständige Liste der Tage und Städte, in denen die Gruppe unter der Leitung des Sängers Marco Antonio Solís vorgestellt wird:

- 3. September im Caliente-Stadion in Tijuana, Baja California

- 10. September im Sultanes de Monterrey-Stadion im Bundesstaat Nuevo León.

- 15. September im Jalisco-Stadion in Guadalajara.

- 16. September im Jalisco-Stadion in Guadalajara.

- 5. November im Venustiano Carranza-Stadion in Morelia, Michoacán.

- 3. Dezember im Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt.

La gira Una historia Cantada representa el regreso de esta agrupación (Foto: Cuartoscuro)

Zufälligerweise spielten die Mitglieder von Los Bukis am 18. Mai 1996 zum letzten Mal in Mexiko in Guadalajara, der Stadt, in der sie beschlossen, zwei Konzerte zu geben.

Aus diesem Grund ist das neue Konzert in Guadalajara eine zusätzliche Gelegenheit für Fans von Los Bukis, sie live zu sehen. Der Verkauf von Eintrittskarten für die Tour A History sang war so erfolgreich, dass die Ticketnummern laut der Band Rolling Stones nur unter denen der Band Rolling Stones liegen zu Pollstar-Daten.

Bei dieser Gelegenheit werden Marco Antonio Solis, Joel Solis, Javier Solis, Roberto Guadarrama, Eusebio El Chivo Cortez, Pedro Sánchez und Pepe Guadarrama sowohl für ihre treuesten Anhänger als auch für die neuen Generationen spielen, da es „alte und romantische Seelen“ gibt, die sich mit ihren Themen identifizieren.

Darsteller von Hits wie My Greatest Need, Your Prison, Love Me, I Need You und How I Was to Verlieben in dich werden auf dieser Tour nur in Stadien auftreten.

