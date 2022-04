Junín Agricultural Defense Front: „Das Treffen mit den Ministern wird nicht beginnen, wenn der Präsident sich nicht selbst korrigiert“

Der Präsident der Landwirtschaftsverteidigungsfront Junín, Ángel Misayauri, sagte, dass sie bereit seien, mit der Regierung in einen Dialog zu treten, betonte jedoch, dass sie erwarten, dass Präsident Pedro Castillo sich zuerst selbst berichtigt und sich entschuldigt für die Aussage, dass die Mobilisierung von „Rädelsführern“ geleitet wurde, die „bezahlt wurden“.

„Das Treffen mit den Ministern an diesem Samstag wird nicht beginnen, es sei denn, Präsident Castillo berichtigt sich zuerst. Das haben wir bereits den Vertretern der Regierung mitgeteilt „, sagte er der Zeitung La República.

„Lassen Sie es berichtigen, wegen dieser Erwähnung machte er, dass die Straßen von bezahlten Rädelsführern blockiert werden. Wir sind keine Rädelsführer, das ist ein krimineller Begriff. Wir sind Führer, die sogar bereits einen Arbeitstisch mit dieser Regierung hatten „, fügte er hinzu.

Der Leiter erklärte, dass die Landwirte nach einem Stillstand in Jauja im November 2021 einen Arbeitstisch mit dem Landwirtschaftsministerium eingerichtet hatten, aber alles änderte sich, als Óscar Zea (Freies Peru) das Portfolio übernahm. Zea identifizierte einen Teil der politischen Verantwortung für diesen Regionalstreik in Junín, der jetzt am 2. April sechs Tage alt ist.

Misayaur erinnerte auch daran, dass es vor einem Monat in Tarma einen Agrarstreik gab und die Regierung keine Antwort gab.

FORTSCHRITTE IM DIALOG

Er wies darauf hin, dass es im Dialog mit Regierungsvertretern bereits Fortschritte gebe. und es würde sogar einen Rekordentwurf geben, der an diesem Samstag unterzeichnet werden könnte, um den Arbeitstisch mit dem Arbeitsministerium (MTPE) wieder einzusetzen.

Darüber hinaus räumte er ein, dass ein Dialog vom Innenministerium (Mininter) und dem stellvertretenden Verkehrsministerium zur Verfügung stand. Er gab auch an, dass der einzige Kongressabgeordnete, der mit ihnen in Abstimmung steht, Ilich López von der Popular Action Bank sei.

WAS SIND DEINE FORDERUNGEN?

Die Demonstranten haben vier Forderungen, für die sie diesen regionalen Agrar- und Verkehrsstreik in Junín durchführen, wie Ángel Misayauri feststellte.

1. Senkung der Düngemittelpreise.

2. Senkung des Kraftstoffpreises.

3. Legen Sie einen Referenzpreis für Milch fest.

4. Die Neugestaltung der Agrarbank.

Misayauri wies darauf hin, dass diese vier Punkte an diesem Samstag, dem 2. März, Gegenstand eines Dialogs mit den in Huancayo eintreffenden Ministern sein würden. Nach diesen Gesprächen konnte eine Einigung erzielt werden, und es wurde der Regierung 15 bis 30 Tage Zeit gegeben, die erforderlichen Vorschriften zu erlassen, um ihren Forderungen nachzukommen.

Laut dem Führer könnte dies der Weg sein, um die Arbeitslosigkeit zu stoppen. Zunächst erwarten sie jedoch, dass Präsident Castillo sich öffentlich bei Bürgern entschuldigt, die sich an die Lähmung halten.

GELDAUTOMATEN IN HUANCAYO PLÜNDERN UND ZERSTÖREN

Huancayo im Departement Junín war Schauplatz der Plünderung verschiedener Geschäfte und des Zerstörung von Geldautomaten und öffentlichen Einrichtungen am fünften Tag der Demonstration, Freitag, 1. April.

Hunderte von Menschen kamen heraus, um an den Protesten der Spediteure in Huancayo teilzunehmen, und versammelten sich vor der Provinzgemeinde, wo sie anfingen, Steine zu werfen und Fenster in diesem Gebäude zu zerbrechen. Die nationale Polizei wurde vorübergehend überrannt und unter der Aufsicht der Gemeinde und der Regionalregierung von Junín gehalten.

Während das geschah, betraten Dutzende von Menschen Supermärkte und plünderten sie, ohne dass es jemandem gelang, sie aufzuhalten. Ebenso wurden Schäden an Bankstellen und Geldautomaten in der Calle Real, einer der Hauptstraßen der Stadt Huancayo, gemeldet.

Der Leiter der Polizeiregion Junín, Colin Sin Galván, sagte gegenüber Canal N, dass es derzeit zehn Häftlinge gibt, die an öffentlichem und privatem Eigentum beschädigt wurden.

