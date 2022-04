Juan Carrasco Millones tritt als stellvertretender Justizminister zurück

Am Freitag, dem 1. April, überreichte der ehemalige Staatsanwalt Juan Carrasco Millones sein Rücktrittsschreiben vom Amt des stellvertretenden Justizministers im Ministerium für Justiz und Menschenrechte ( Minjusch). Der ehemalige Verteidigungsminister wandte sich an den derzeitigen Inhaber des Portfolios, Felix Chero Medina, und bat ihn, dies in Betracht zu ziehen Freitag als sein letzter Tag in Funktionen.

Das Dokument nennt nicht die Gründe für seinen Rücktritt. Laut der Zeitung La República könnte Carrasco Millones jedoch mit Juntos für Peru (JP) für die Regionalregierung von Lambayeque kandidieren.

„Ohne weitere besondere Anmerkung gebe ich Ihnen die Möglichkeit, meine besondere persönliche Rücksichtnahme und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und Ihnen viel Erfolg in Ihrem Management zu wünschen“, heißt es abschließend.

Es sei daran erinnert, dass Carrasco Millones einst mit der Geschäftsfrau Karelim López verbunden war, die von der auf Geldwäsche spezialisierten Staatsanwaltschaft untersucht wurde. Er schloss jedoch eine freundschaftliche Beziehung zum Lobbyisten aus und bestand darauf, dass er sie nie persönlich gesehen habe.

„In Bezug auf Ermittlungen (bei Besuchen in Sarratea) habe ich keine Verbindungen, ich kenne Frau Karelim Lopez nicht, ich hatte sie nie am Telefon, wir haben nie gesprochen. Mir wurde klar, dass wir uns erst in Sarratea getroffen haben, als der Bericht herauskam und ich ihn sehen konnte „, erklärte er danach außerhalb des Kongresses der Republik am 30. März seinen Vortrag vor der Prüfungskommission zu halten.

Bei einem angeblichen Treffen mit Karelim López im Haus von Sarratea im Bezirk Breña gab Carrasco Millones zu, dass er erfahren habe, dass er die Geschäftsfrau zu Hause getroffen hatte, nachdem dies später in einem Zeitungsbericht verbreitet wurde.

„Ich weiß nicht wo es war, das Haus hat vier Stockwerke, ich weiß es nicht. (...) Ich denke, alles liegt im Kontext der Wahrheit, ich hatte nur 48 Stunden Ernennung zum Verteidigungsminister, ich hatte persönliche Gespräche mit dem Präsidenten „, sagte er.

WER IST FELIX CHERO MEDINA?

Félix Inocente Chero Medina wurde am 19. März als Leiter des Ministeriums für Justiz und Menschenrechte (Minjusdh) in einer Zeremonie im Regierungspalast in Anwesenheit von Präsident Pedro Castillo vereidigt.

Er ersetzt den scheidenden Minister des Sektors, Ángel Yldefonso Narro, der sein Amt zurücktrat, nachdem er vom Kongress der Republik befragt worden war.

Félix Inocente Chero Medina ist Anwalt mit Abschluss der Pedro Ruiz Gallo Universität in der Region Lambayeque. Er hat einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften mit dem Hauptfach Kriminalwissenschaften.

Im November 2021 ernannte der damalige Verteidigungsminister Juan Carrasco Millones Chero zum Chef von Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. Bereits im August desselben Jahres war er zum Generaldirektor des Amtes des Polizeiverteidigers ernannt worden.

Der neue Minister wurde 2018 wegen illegaler Patenschaft (unter Nutzung seiner Rolle zur Förderung rechtswidriger Handlungen) verurteilt und zu acht Monaten wirksamer Haft verurteilt, wobei er für den gleichen Zeitraum behindert wurde, so der Datei 5961-2016-1708-JR-PE-01 des Einheitlichen Strafgerichts von Lambayeque.

Der Geschädigte war die Pedro Ruiz Gallo National University, an der der Anwalt als Rechtsberater des administrativen Vizerektors fungierte. Aber die Zweite Berufungskammer hat den Anwalt in zweiter Instanz freigesprochen, so Cero selbst.

Im Jahr 2013 reichte der neue Leiter von Minjusdh ein Habeas-Korpus ein, um zu versuchen, die 25-jährige Haftstrafe einer verurteilten Person wegen Vergewaltigung eines Minderjährigen aufzuheben, gemäß dem in der Akte enthaltenen Urteil des Verfassungsgerichts Nein. 01745-2013-PHC/TC. Die Klage wurde für unzulässig erklärt.

Die Pedro Ruiz Gallo National University berichtete durch den Beschluss Nr. 674-2020-R vom 15. September 2020, dass Cero Medina „unregelmäßige Handlungen“ begangen hat, z. B. „in seiner Eigenschaft als Leiter der Zentrale für Rechtsberatung die Menge von 2.500 Sohlen erhalten zu haben, unterstützt als außergewöhnliche Arbeit im außerordentlichen Professional Degree Program Cycle 2014-I, durchgeführt von der Fakultät für Bauingenieurwesen, Systeme und Architektur „, unter anderem.

Dieses Dokument wurde vom Rektor Jorge Aurelio Oliva Núñez unterzeichnet. Es umfasst 26 weitere Mitarbeiter des öffentlichen Studienzentrums Lambayeque in diesem Disziplinarverfahren.

