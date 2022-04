Ivan Duque versprach Zelensky wirtschaftliche Zusammenarbeit und lateinamerikanische Unterstützung für die Ukraine

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

Der Präsident der Ukraine, Volodymir Zelensky, dankte seinem Namensvetter in Kolumbien, Ivan Duque Márquez, für die Unterstützung, die er seinem Land inmitten der schwierigen Zeit aufgrund der russischen Invasion gegeben hat.

Über seinen Twitter-Account versicherte der Präsident der Ukraine, dass die Hilfe, die Kolumbien diesem Land geleistet hat, nicht nur wirtschaftlich war, sondern dass auch Verteidigungsabkommen getroffen wurden. Die Nachricht kam nach einem 20-minütigen Telefongespräch zwischen den beiden Führern an diesem Samstag, in dem Projekte nach dem Ende der Invasion erwähnt wurden.

„Ich freue mich @IvanDuque zu kontaktieren. Ich danke Kolumbien für seine humanitäre Hilfe und die Konsolidierung der südamerikanischen Länder zur Unterstützung der Ukraine. Wir haben vereinbart, nach dem Krieg gemeinsame Wirtschafts- und Verteidigungsprojekte zu starten „, schrieb der Präsident auf seinem Twitter-Profil.

Duque, der die regionale Agenda in den östlichen Ebenen vorantreibt, enthüllte Einzelheiten des Gesprächs mit Zelensky während eines Stopps in Villavicencio. Nach Angaben des Staatsoberhauptes nutzte er während des Telefondialogs die Gelegenheit, um die Solidarität der kolumbianischen und lateinamerikanischen Völker mit der Ukraine in der kritischen Situation aufgrund der russischen Invasion zum Ausdruck zu bringen.

„Wir haben diesen brutalen Angriff auf die Menschheit verurteilt. Sie haben unsere Unterstützung und verurteilen nicht nur diesen schrecklichen Umstand, diesen schrecklichen Angriff, sondern wir haben auch durch humanitäre Hilfe und andere Mechanismen einen Beitrag geleistet „, sagte Präsident Duque.

Inmitten des Dialogs hätte Zelensky dem Präsidenten Kolumbiens vorgeschlagen, mit anderen lateinamerikanischen Ländern Anstrengungen zu unternehmen, um seinen Landsleuten inmitten der Krise, die durch die am 24. Februar begonnene Invasion verursacht wurde, humanitäre Hilfe und Unterstützung zu leisten.

Der kolumbianische Präsident sprach die Notwendigkeit an, Hilfe für das ukrainische Volk über die UNO zu leiten. Er betonte auch die Notwendigkeit, bei der Abschwächung der Migrationskrise in Osteuropa zusammenzuarbeiten, und bot Kolumbiens Erfahrung mit der venezolanischen Migration an, um diese Maßnahmen zu unterstützen.

Laut Duque sei das Gespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen „bewegend, weil Präsident Zelensky der Welt seinen Mut gezeigt hat“. Er warnte auch davor, dass die Verteidigung der Ukrainer gegen die Invasion russischer Armeen „ein Beispiel für die Welt bei der Verteidigung ihres Volkes war“ und forderte, dass „diese Horrorakte enden müssen... Genug von diesem Horror, genug von diesem Krieg.“

Es sei daran erinnert, dass der kolumbianische Präsident vor einigen Tagen befragt wurde, als bekannt wurde, dass er dem von Russland überfallenen Land wirtschaftliche Unterstützung senden würde.

Neuigkeiten in der Entwicklung...

