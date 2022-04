Invasion der Ukraine LIVE: Die Zahl der Personen, die am Tag der Proteste gegen die Invasion in Russland festgenommen wurden, stieg auf 213

A girl looks out through a window of a van, as Russia's attack on Ukraine continues, in the village of Nova Basan, in Chernihiv region, Ukraine April 1, 2022. Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Trotz der Tatsache, dass russische Truppen den Zugang des Internationalen Roten Kreuzes zur Versorgung der Bürger von Mariupol verhinderten, gelang es den ukrainischen Behörden, in den ersten humanitären Korridoren, die in der Stadt installiert wurden, mindestens 3.000 Menschen zu evakuieren.

Auf der anderen Seite beschuldigten die ukrainischen Streitkräfte Russland, zivile Gebäude und Infrastruktur sowie andere Gebiete in der Stadt Bucha in der Region Kiew abgebaut zu haben, bevor sie von ukrainischen Truppen vertrieben wurden.

Während die internationale Belagerung Russlands zunimmt und die Wirtschaft allmählich die Auswirkungen von Sanktionen zu spüren beginnt, arbeiteten die europäischen Regierungen und Unternehmen an einem gemeinsamen Ansatz für die Forderung des Kremls, für ihr Gas in Rubel zu zahlen, und minderten gleichzeitig die Gefahr einer bevorstehenden Versorgungsunterbrechung.

Als nächstes die Minute für Minute der russischen Invasion: (ukrainische Zeit, GMT+3):

Sonntag, 3. April:

3:30: Laut der zivilen Organisation OVD-Info wurde die Zahl der Personen, die am Tag der Proteste gegen die Invasion der Ukraine in 17 Städten in Russland festgenommen wurden, auf 213 erhöht.

Die meisten Verhaftungen ereigneten sich in Moskau und St. Petersburg, so die Agentur, die Bilder von Aktivisten bei einzelnen Protesten mit Schildern mit Parolen wie „Nein zum Krieg“ veröffentlichte.

In der Nähe des Kremls in Moskau wurden Menschen festgenommen, die einfach auf Bänken saßen, berichtete die NGO.

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar wurden mehr als 15.300 Verhaftungen von Aktivisten und Demonstranten vorgenommen, einige davon nur, weil sie ein leeres Blatt Papier vorgezeigt haben.

3:08: Der Direktor des lettischen Erdgasspeicherbetreibers berichtete am Samstag, dass das Baltikum kein russisches Erdgas mehr importiert. „Seit dem 1. April fließt russisches Erdgas nicht mehr nach Lettland, Estland und Litauen“, sagte Uldis Bariss, Vorstandsvorsitzender von Conexus Baltic Grid im Radio.

„Wenn es immer noch Zweifel gäbe, ob Vertrauen in Lieferungen aus Russland bestehen könnte, zeigen uns die aktuellen Ereignisse deutlich, dass es kein Vertrauen mehr gibt“, fügte er hinzu.

Bariss sagte auch, dass der baltische Markt derzeit durch unterirdisch in Lettland gelagerte Gasreserven versorgt werde.

Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der der russische Präsident Wladimir Putin versucht, die Energiekraft seines Landes zu nutzen. Angesichts der Lähmung der russischen Wirtschaft aufgrund internationaler Sanktionen warnte Putin die Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU), dass sie Rubelkonten eröffnen müssten, um russisches Gas zu bezahlen.

Während die Vereinigten Staaten die Einfuhr von russischem Öl und Gas verboten haben, hat der europäische Block, der 2021 etwa 40% seiner Gaslieferungen aus Russland erhielt, die Lieferungen aus Moskau aufrechterhalten.

Der Präsident Litauens, Gypsies Nauseda, bat den Rest der EU, dem Beispiel der baltischen Länder zu folgen.

„Ab diesem Monat gibt es in Litauen kein russisches Gas mehr“, schrieb er auf Twitter. „Vor Jahren hat mein Land Entscheidungen getroffen, die es uns heute ermöglichen, die Energiebeziehungen mit dem Aggressor schmerzlos zu brechen“, fügte er hinzu. „Wenn wir es schaffen, kann es auch der Rest Europas tun“, sagte er.

1:15: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die „völlige Katastrophe“ angeprangert, die russische Truppen bei ihrem Rückzug mit Minen in Häusern und „sogar auf Leichen“ hinterlassen haben. „Sie untergraben alles. Sie legen Minen in Häusern, als Team, sogar auf die Körper von Toten „, sagte Zelensky in einer neuen Rede in den sozialen Medien, in der er vor russischen Bombenangriffen auf Gebiete warnte, aus denen sie sich zurückziehen.

Sie hat daher die Bevölkerung aufgefordert, zu warten, bis überprüft wird, ob die Gebiete, aus denen sich das russische Militär zurückgezogen hat, sicher sind. „Es ist noch nicht möglich, ein normales Leben wieder aufzunehmen, wie es zuvor war, selbst in den Gebieten, in denen wir uns nach den Kämpfen erholen“, sagte er.

El cuerpo de una mujer, que según los residentes fue asesinada por soldados del ejército ruso, yace en la calle, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Bucha, en la región de Kyiv, Ucrania 2 de abril de 2022. REUTERS

„Wir müssen warten, bis unser Land geräumt ist, warten, bis wir garantieren können, dass es keine Bombardierung mehr geben wird“, erklärte er.

An diesem Samstag versicherte die Ukraine, dass sie bereits die gesamte Region Kiew kontrolliert, nachdem die russischen Truppen nach wochenlangen Kämpfen aus dem Gebiet abgezogen wurden. Moskau hat angekündigt, seine Offensive auf die Ostukraine zu konzentrieren.

Samstag, 2. April:

23:30 Uhr: „In den östlichen und südlichen Regionen der Ukraine und insbesondere in der belagerten Stadt Mariupol finden intensive Kämpfe statt“, sagte der ukrainische Präsidentschaftsberater Oleksiy Arestovych.

Im Gespräch mit dem nationalen Fernsehen sagte Arestovych, dass die ukrainischen Truppen in der Umgebung von Kiew mehr als 30 Städte in der Region wieder aufgenommen hätten und an vorderster Front gegen die russischen Streitkräfte im Osten standen.

„Machen wir uns keine Illusionen: Es gibt immer noch starke Kämpfe im Süden, für Mariupol, um die Ostukraine“, sagte er.

21:13 Die ukrainischen Streitkräfte haben nach dem Abzug der russischen Streitkräfte aus strategischen Städten in der Nähe der Hauptstadt die Kontrolle über „die gesamte Region Kiew“ wiedererlangt, teilte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Ganna Maliar am Samstag mit.

Die Städte „Irpin, Bucha, Gostomel und die gesamte Region Kiew wurden vom Eindringling befreit“, sagte Maliar auf Facebook.

19:15 Uhr: Die Körper von Hunderten von Menschen in Zivilkleidung wurden am Samstag auf einer Straße in Bucha, einer Stadt nordwestlich von Kiew, die von ukrainischen Streitkräften nach ihrer Invasion russischer Truppen erholt wurde, verstreut, berichtete ein AFP-Journalist.

Eine der Leichen hatte seine Hände hinter dem Rücken gebunden, sagte der Reporter. Die Leichen waren über mehrere hundert Meter verstreut, ohne dass bisher eine Todesursache bekannt war.

Russische Truppen zogen sich kürzlich von mehreren Orten in der Nähe von Kiew zurück, nachdem sie bei ihrem Versuch, die Hauptstadt zu umzingeln, nicht bestanden Die ukrainischen Behörden erklärten, Bucha sei „befreit“ worden.

Un voluntario inspecciona el cuerpo de una persona muerta, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en una calle de la ciudad de Bucha, en la región de Kyiv, Ucrania 1 de abril de 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Die Kämpfe und Bombenangriffe hinterließen ein apokalyptisches Bild mit riesigen Löchern in Wohngebäuden und Autos, die in verschiedenen Teilen der Stadt zerstört wurden, sagten AFP-Reporter.

Sechzehn der 20 Leichen befanden sich auf oder neben einem Bürgersteig. Drei befanden sich in der Mitte der Straße und einer im Innenhof eines Hauses.

Alle Toten trugen zivile Kleidung: Mäntel, Mäntel, Jeans oder Jogginghosen und Turnschuhe oder Stiefel.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A body of a woman, who according to residents was killed by Russian army soldiers, lies on the street, amid Russia's invasion of Ukraine, in Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A body is seen on a highway 20km from Kyiv, as Russia's invasion of Ukraine continues, in Kyiv region, Ukraine, April 2, 2022. REUTERS/Mikhail Palinchak

Zwei lagen in der Nähe von Fahrrädern und ein weiteres in der Nähe eines verlassenen Autos. Einige waren verdeckt und andere auf dem Rücken.

Die Gesichter des Verstorbenen hatten ein wachsartiges Aussehen, was darauf hindeuten könnte, dass sie mehrere Tage vor Ort waren.

el cuerpo de un civil muerto, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Nova Basan, en la región de Chernihiv, Ucrania 1 de abril de 2022. Foto tomada el 1 de abril de 2022. REUTERS/

17:35: Der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk sagte, dass am Samstag 2.700 Zivilisten aus der Region evakuiert worden seien, die russischen Streitkräfte jedoch Menschen beschossen hätten, die aus Städten evakuiert wurden, die schwere Kämpfe erlitten hatten.

Es ist unmöglich, mit den „Orks“ zu verhandeln „, sagte Serhiy Haidai. Mehrere ukrainische Beamte haben die russischen Streitkräfte als „Orks“ bezeichnet, die böse und monströse Armee von J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“.

„Die Russen greifen während der Evakuierungen absichtlich an. Projektile sind in der Nähe der Treffpunkte angekommen. Zum Glück sind sie alle am Leben „, sagte er.

17:07: Der ehemalige ukrainische Boxer Vladimir Klitschko, Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, dankte Deutschland für sein „Engagement“ für die Ukraine, nachdem er sich mit mehreren Regierungsmitgliedern in Berlin getroffen hatte.

Der ehemalige Schwergewichts-Champion behauptete, „im Namen der ukrainischen Regierung“ an den Treffen mit dem deutschen Außenminister Olaf Scholz und den Ministern für auswärtige Angelegenheiten, Wirtschaft und Finanzen teilgenommen zu haben, sagte er in einem von deutschen Medien veröffentlichten Video.

16:35: In Russland wurden mehr als 170 Menschen wegen Protestaktionen gegen die Offensive in der Ukraine festgenommen, kündigte die NGO OVD-Info an, die sich auf die Überwachung der Verhaftungen im Land spezialisiert hat.

Gegen 13:00 Uhr GMT wurden „mehr als 178 Menschen in 15 russischen Städten festgenommen“, sagte die NGO in einer Erklärung.

15:15 Uhr: Zwei Menschen starben an diesem Samstag in Krywyj Rih im Süden der Ukraine durch die Explosion von Submunitionen einer Streubombe, so Quellen, die von der Agentur Ukrinform zitiert wurden.

„Heute wurden ein Vater und ein Sohn im Bezirk Kryvyi Rih getötet“, kündigte der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Vilkul, in einem Video an, das auf seinem Facebook-Account veröffentlicht wurde und in dem er betonte, dass es sich um Zivilisten handele.

Die UN hat Russland beschuldigt, seit Kriegsbeginn mindestens 24 Mal Streubomben gegen besiedelte Gebiete der Ukraine eingesetzt zu haben, wie die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am 30. März berichtete.

Miembros de los servicios de emergencia llevan los cuerpos de los civiles muertos por los bombardeos rusos para ser trasladados a un depósito de cadáveres en medio de la invasión de Rusia en Ucrania, en Irpin (REUTERS/Zohra Bensemra)

14:40: Mindestens 1.325 Zivilisten sind gestorben, seit vor mehr als fünf Wochen die russische Invasion in die Ukraine begann, darunter 120 Kinder, teilte das Büro der Vereinten Nationen für Menschenrechte mit, das klarstellte, dass dies die verifizierten Opfer sind, die tatsächliche Zahl jedoch viel höher sein könnte.

Die Zahl der im Konflikt verletzten Zivilisten wurde durch die UN-Nummer 2.017 bestätigt, darunter 168 Kinder, nach Zahlen, die täglich vom Büro unter der Leitung von Hochkommissarin Michelle Bachelet aktualisiert werden.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer „könnte erheblich höher sein“, da es nur teilweise und veraltete Informationen zu einigen der Gebiete mit den größten Feindseligkeiten gibt, einschließlich Orten, die von russischen Truppen wie Mariupol, Volnovakja, Izium oder Irpin belagert wurden.

Das Amt besteht darauf, dass die meisten zivilen Opfer durch den Einsatz von Sprengstoff getötet oder verletzt wurden, einschließlich Granaten, die von schwerer Artillerie abgefeuert wurden, mehrere Raketenstartsysteme, Raketen und Luftangriffe.

Das Völkerrecht ist der Ansicht, dass Angriffe auf Zivilisten und nichtmilitärische Infrastrukturen in einem Konflikt Kriegsverbrechen darstellen können.

Una residente de Mariupol en medio de la devastación (REUTERS/Alexander Ermochenko)

14.00 Uhr: Das Rote Kreuz versucht, mehr als 100.000 Zivilisten zu evakuieren, die immer noch in Mariupol gefangen sind.

Die Teams reisen von Saporischschja in die Hafenstadt, die durch die Bombardierung von Putins Truppen verwüstet wurde. Am vergangenen Freitag verhinderten russische Angriffe die Evakuierung.

13:30 Uhr: Die leblose Leiche des ukrainischen Fotojournalisten Max Levin, der während seiner Arbeit nördlich von Kiew verschwunden war, wurde an diesem Freitag von der Polizei gefunden, wie heute das ukrainische Institut für Massenmedien berichtet.

„Nach vorläufigen Informationen wurde Maxim Levin von Angehörigen der russischen Streitkräfte getötet“, sagte das Institut unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft und gab bekannt, dass die Leiche in der Stadt Huta Mezyhirska nördlich der Hauptstadt gefunden wurde.

12:40: Die ukrainische Regierung geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr aufgrund der russischen Invasion um 40% sinken wird, wie der stellvertretende Wirtschaftsminister Denys Kudin erklärte, der von den ukrainischen Medien zitiert wurde.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird im ersten Quartal 2022 voraussichtlich um 16% sinken, obwohl der jährliche Rückgang laut Kudin viel größer sein wird.

Die Sektoren, die am meisten unter dem Konflikt leiden, sind diejenigen, in denen Telearbeit nicht möglich ist, insbesondere Dienste, die direkt für den Verbraucher arbeiten, sowie den Verkehrssektor.

12:00 Uhr: Der Papst könnte in die Ukraine reisen, den Schauplatz eines Krieges nach der Invasion Russlands, denn als er während des Fluges gefragt wurde, der ihn nach Malta darüber, ob er die Einladung, nach Kiew zu gehen, in Betracht ziehe, antwortete Franziskus: „Ja, es liegt auf dem Tisch.“

Sowohl der Präsident der Ukraine, Volodymir Zelensky, als auch der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, haben den Papst eingeladen, in dieses Land zu reisen, um seine Nähe zur ukrainischen Bevölkerung für einen Krieg zu demonstrieren, den der Papst wiederholt kritisiert hat, und bieten an, „alles Notwendige“ zu tun, um dies zu erreichen sein Ende.

Franziskus und Zelensky telefonierten am 22. März, als der ukrainische Präsident dem Papst versicherte, dass „er der wartendste Gast des Landes ist“, während der Papst ihm sagte, dass er „bete und alles Mögliche unternehme, um den Krieg zu beenden, der nach der Invasion in Russland entstanden ist“.

El papa Francisco en su vuelo a Malta (REUTERS/Remo Casilli)

11:15 Uhr: Die Todesfälle, die durch den russischen Angriff auf das Hauptquartier der Regionalverwaltung in der ukrainischen Stadt Mikolaiv verursacht wurden, beliefen sich an diesem Samstag auf 35, so der örtliche Bürgermeister Vitali Kim.

Eine russische Rakete traf am Morgen des 29. März das neunstöckige offizielle Hauptquartier und hinterließ zahlreiche und verletzte sowie ein riesiges Loch in der Struktur des Gebäudes.

Die Zahl der Todesopfer ist seitdem gestiegen, da viele Leichen unter den Trümmern gefangen waren und die Rettungsaktionen noch andauern, so die Nachrichtenwebsite von Kyiv Independent.

10: Die russischen Streitkräfte ziehen sich „schnell aus Gebieten um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Stadt Tschernigow zurück“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mykhaylo Podolyak.

„Mit dem raschen Rückzug der Russen aus den Regionen Kiew und Tschernigow ist es ziemlich klar, dass Russland eine andere Taktik priorisiert: den Rückzug nach Osten und Süden“, sagte er in den sozialen Medien.

8:45: Die Jugendstaatsanwaltschaft der Ukraine berichtete, dass seit Beginn seiner Invasion des Landes vom 24. Februar bis zu diesem Samstag mindestens 158 Kinder bei Angriffen Russlands getötet und 254 verletzt wurden.

Die meisten Opfer von Kindern, einschließlich Todesfälle und Verletzungen, ereigneten sich mit 75 in der Hauptstadt Kiew, gefolgt von Donezk mit 71, Charkiw (56), Tschernigow (49), Cherson (29), Saporischja (22), Zytomyr (15) und Sumy (14).

Die Staatsanwaltschaft berichtete außerdem, dass 869 Bildungseinrichtungen seit Beginn der Invasion materiellen Schaden erlitten haben, von denen 83 vollständig zerstört wurden.

7:30 Uhr: Die ukrainischen Behörden meldeten einen russischen Raketenbeschuss auf mehrere Großstädte im Süden des Landes, da sich die Kämpfe in einigen Gebieten der Ukraine verschärft haben.

Laut dem Portal Ukrayinska Pravda unter Berufung auf die Regionalverwaltung waren in der Stadt Dnipro am Samstagabend zwischen zwei und drei „starke Explosionen“ zu hören.

Die Umgebung der Stadt Kryvyi Rih wurde mit Raketenwerfern beschossen. Laut dem Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Oleksandr Vilkul, fing eine Tankstelle Feuer.

Un hombre monta una bicicleta cerca de una sucursal bancaria dañada por los ataques rusos en Mariupol

6:30: Berichten zufolge zogen sich russische Truppen vom Antonov-Flughafen von Gostomel am Stadtrand von Kiew zurück, wo sie mehrere Wochen lang verschanzt blieben. Sie zeigten einige Bilder, die von einem Satelliten aufgenommen und vom US-Kanal CNN gesammelt wurden.

Der Flughafen, der 28 Kilometer vom Zentrum der ukrainischen Hauptstadt entfernt liegt, wurde am ersten Tag der Invasion, am 24. Februar, von der russischen Armee aufgenommen. Satellitenbilder, die Maxar Technologies am Donnerstag aufgenommen hat, zeigen jedoch, dass russische Militärfahrzeuge und Artilleriestellungen zurückgezogen wurden.

Am vergangenen Donnerstag gab ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums in Erklärungen von CNN bekannt, dass das russische Militär den Flughafen verlassen habe.

5:30 Uhr: Die britischen Geheimdienste bestätigten, dass ein Brand mehrere Öldepots in der russischen Stadt Bolgorod nahe der ukrainischen Grenze zerstört hat und dass Explosionen auch in einem Munitionsdepot in der Nähe der Stadt registriert wurden.

Dies wurde vom britischen Verteidigungsministerium in einer Erklärung auf seinem offiziellen Twitter-Profil angekündigt, einen Tag nachdem Russland die ukrainischen Truppen beschuldigt hatte, mehrere Treibstofftanks in der Grenzstadt angegriffen zu haben.

„Der wahrscheinliche Verlust von Treibstoff- und Munitionslieferungen aus diesen Depots dürfte die bereits angespannten russischen Logistikketten kurzfristig zusätzlich belasten“, erklärte das britische Verteidigungsministerium.

Las heridas que dejan los ataques en los ucranianos

4:30: China sagte an diesem Samstag, dass es nichts unternimmt, um die gegen Russland verhängten Sanktionen zu umgehen. nach Warnungen von Beamten der EU, dass jeder Versuch, Moskau im Krieg in der Ukraine zu helfen, die wirtschaftlichen Beziehungen schädigen könnte.

In dem bisher deutlichsten Hinweis auf Pekings Position in dieser Angelegenheit sagte ein Beamter des Außenministeriums gegenüber Reportern: „Wir unternehmen nicht absichtlich etwas, um die von Amerikanern und Europäern gegen Russland verhängten Sanktionen zu umgehen.“

Aber die Erklärung, die nach virtuellen Gesprächen zwischen führenden EU-Führern und China am Freitag veröffentlicht wurde, kommt daher, dass Peking seine Haltung beibehält, die Invasion seines Verbündeten Russland zu verurteilen.

Washington hat Befürchtungen geäußert, dass China möglicherweise militärische und wirtschaftliche Hilfe nach Russland schicken oder ihm helfen könnte, die harten westlichen Sanktionen zu überwinden, die die Wirtschaft des Landes treffen.

3:45: Das US-Verteidigungsministerium gab an diesem Freitag bekannt, dass es zusätzliche 300 Millionen US-Dollar für „Sicherheitshilfe“ bereitstellen wird Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine angesichts der russischen Invasion.

Zusätzlich zu den 1,6 Milliarden US-Dollar, die Washington bereits zugesagt hat, umfasst die Hilfe lasergesteuerte Raketensysteme, Drohnen, Munition, Nachtsichtgeräte, taktisch sichere Kommunikationssysteme, medizinische Versorgung und Ersatzteile.

„Diese Entscheidung unterstreicht Amerikas unerschütterliches Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zur Unterstützung seiner heldenhaften Bemühungen zur Abwehr des russischen Krieges“, sagte John Kirby, Sprecher des Pentagons, in einer Erklärung.

02:56: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kritisierte Europa dafür, dass es „still“ auf die humanitäre Katastrophe in der südlichen Stadt Mariupol reagiert habe, die durch russische Bombenanschläge und Belagerungen verursacht wurde.

Schätzungen zufolge leben rund 160.000 Bürger seit mehr als einem Monat ohne Grundversorgung in Mariupol, einem Hafen am Asowschen Meer, der aufgrund seiner strategischen Lage zwischen der Krimhalbinsel und den Dombas zum Hauptziel russischer Truppen in der Ukraine geworden ist.

Er erklärte, dass russischen Bürgern im Zusammenhang mit der Ankündigung Russlands, die Mobilisierung junger Menschen wieder aufzunehmen, „nicht die Wahrheit gesagt wird“ Menschen für den Militärdienst obligatorischer Frühling.

„Die diesjährigen Rekruten können in den Krieg gegen unseren Staat, gegen unser Volk geschickt werden. Es ist ein garantierter Tod für viele sehr junge Jungen. Und obwohl sie nicht unsere Bürger sind, ist es immer noch unsere Pflicht als Volk, sie zu warnen „, sagte er.

02:15: An diesem Freitag wurden mehr als 6.000 Menschen durch humanitäre Korridore evakuiert, an einem schwierigen Tag, an dem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bestätigte, dass sie keinen Zugang zur Stadt Mariupol hatten, wo sie helfen wollten, einen Konvoi zu begleiten mit zwölf Bussen und zivilen Fahrzeugen.

Insbesondere hat die stellvertretende Premierministerin der Ukraine, Irina Vereshchuk, mehr als 1.400 Zivilisten zitiert, die Berdyansk und Melitopol - 771 Menschen aus der letzteren Stadt - mit ihrem eigenen Transport nach Saporischschja verlassen haben.

Un cráter provocado por un ataque ruso en las afueras de Kiev (Reuters)

01:47: Die ukrainischen Behörden haben gewarnt, dass Russland chemische Waffen im Land einsetzen könnte, „wie sie es bereits im Syrienkrieg getan haben“, und sagten, dass sie „vorbereitet sein müssen“, sodass medizinische Einrichtungen geschult werden, um mit diesem möglichen Szenario umgehen zu können.

„Trotz des Verbots des Einsatzes chemischer Waffen durch alle internationalen Institutionen setzten sie sie in Syrien (den Russen) ein. Wir sind uns bewusst, dass sie dies in unserem Land tun können. Darauf müssen wir vorbereitet sein „, sagte der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksei Danilov.

01:26: Mehrere Busse mit Einwohnern der ukrainischen Stadt Mariupol, die von russischen Truppen belagert und bombardiert wurden, kamen am Freitagabend in Saporischschja an, einer ukrainischen Stadt, die von der Kiewer Armee kontrolliert wird, so Journalisten der AFP-Agentur vor Ort.

Laut Präsident Volodymyr Zelensky wurden insgesamt etwa 3.700 Menschen gerettet.

00:24: Die US-Armee hat einen Test ihrer Interkontinentalrakete Minuteman III abgesagt, die ursprünglich nur verzögern sollte, um die nuklearen Spannungen mit Russland während des ukrainischen Krieges abzubauen, wie die Luftwaffe der Reuters-Agentur am Freitag mitteilte.

Das Pentagon kündigte erstmals die Verzögerung des Tests am 2. März an, nachdem Russland angekündigt hatte, seine Nuklearkräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen. Washington sagte dann, es sei wichtig, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland „das Risiko einer Fehlkalkulation berücksichtigen und Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu verringern“.

Volodymyr Zelenskiy se reunió con Roberta Metsola (Reuters)

00:14: Die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola traf sich diesen Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymir Zelensky und hielt eine Rede vor dem ukrainischen Parlament, in der sie anerkannte, dass die europäische Institution Kiew beim Beitritt zur Europäischen Union „helfen“ wird.

Metsola hat in ihren sozialen Netzwerken ein Foto gepostet, auf dem sie Zelensky die Hand schüttelt, und einen Text hinzugefügt hat, der lautet: „Mut, Stärke und Entschlossenheit. Mit Zelensky in Kiew. Lang lebe die Ukraine.“

Neuigkeiten in der Entwicklung...

